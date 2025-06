Konkarianalyytikko paljastaa: Näin sijoittaja voi päihittää markkinat

Videossa on suomenkielinen, kohtuullisen laadukas konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Yhdysvaltalainen Gary Shilling on yksi Yhdysvaltojen arvostetuimmista analyytikoista, jonka näkemykset perustuvat vahvaan koulutustaustaan ja pitkään kokemukseen markkinoiden seuraamisesta.

Pitkän linjan analyytikko ja sijoitusneuvonantaja tunnetaan erityisesti talouden ennustamisesta ja poikkitieteellisestä näkemyksestään markkinoihin. Hän on toiminut Forbes-lehden kolumnistina vuodesta 1983 ja julkaisee säännöllisesti talousennusteita ja sijoitusstrategioita omassa Insight-julkaisussaan.

Shilling on myös kirjoittanut useita kirjoja, joista uusin on The Age of Deleveraging: Investment Strategies for a Decade of Slow Growth and Deflation.

Hän on tunnettu lempinimellä “Doctor Disinflation”, sillä hän on varoittanut pitkään deflaation uhista ja ollut usein ennakkoluuloton suhtautumisessaan vallitseviin markkinakäsityksiin.

Shillingin tausta on vahva: hän on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon fysiikassa Amherst Collegessa ja jatko-opinnot taloustieteessä Stanfordin yliopistossa. Hän on ollut merkittävässä asemassa muun muassa Merrill Lynchin, White Weld & Co:n ja Standard Oilin (nykyinen Exxon) talousanalyytikkona.

Shillingin ennustustaidot ovat saaneet tunnustusta. Hän on usein ollut harvoja, jotka ovat nähneet talouden taantuman tai suurten kuplien puhkeamisen etukäteen, kuten asuntokuplan 2000-luvulla.

Voitot eivät voi pysyvästi irtautua makrotalouden kehityksestä

Shillingin videolla esittämät ajatukset keskittyvät talouden ja sijoitusmarkkinoiden pitkän aikavälin dynamiikkaan. Hän painottaa, että talous kasvaa ajan myötä, mutta ei tasaista vauhtia.

Osakemarkkinat heijastavat tätä kasvua, mutta niiden kehityksen määräävät pitkät syklit, erityisesti hinta-tulos-suhteen (P/E-kerroin) kehitys, joka liikkuu 10–15 vuoden jaksoissa ylös ja alas.

Shilling korostaa, että vaikka talous ja yritysten voitot kasvavat pitkällä aikavälillä, yritysten voitot eivät voi jatkuvasti kasvaa nopeammin kuin talous kokonaisuudessaan.

Hän myös muistuttaa, että markkinat ovat täynnä sijoittajia, jotka kuvittelevat voivansa päihittää markkinat. Se on hänen mukaansa osa ihmisen luonnollista uhkapelivaistoa. Todellisuudessa suurin osa ei kuitenkaan pysty säännöllisesti voittamaan markkinoita, vaan keskimääräinen tuotto vastaa markkinoiden kehitystä.

Shillingin mukaan menestykseen markkinoillasijoittajalle ei riitä pelkkä kontrasijoittajan asenne. Tärkeää on myös tunnistaa, milloin vallitseva konsensus voi olla oikeassa ja milloin se on menossa liian pitkälle.

Hänen mukaansa juuri tällaisia tilanteita pitää osata hyödyntää, vaikka useimmat uskovat kuplan kestävän ikuisesti. Shillingin mukaan sijoittaja voi tehdä suuria voittoja, kun hän uskaltaa mennä vastavirtaan suurissa kuplissa, joissa markkinat ovat poikkeuksellisen kaukana todellisuudesta.

Gary Shillingin sijoitusfilosofiassa korostuu kontrasijoittaminen

Gary Shillingin sijoitusfilosofia perustuu pitkäjänteiseen, sykliseen markkinoiden tarkkailuun ja toistuviin ennusteisiin, joissa hän painottaa riskien hallintaa ja varovaisuutta.

Hänen lähestymistapansa vastaa usein kontrasijoittajan toimintamallia: Shilling ei seuraa vallitsevaa markkinakonsensusta vaan etsii tilanteita, joissa markkinat ovat menneet liian pitkälle todellisuudesta. Hän on tunnettu siitä, että varoittaa suurista kuplista ja spekulatiivisista nousuista, jotka usein päättyvät kriiseihin.

Shillingin mukaan menestykseen sijoittamisessa vaaditaan kykyä tunnistaa, milloin markkinat ovat yliarvostettuja ja milloin talous on altis taantumalle. Hän uskoo, että tällaisissa tilanteissa kannattaa olla valmiina vähentämään riskiä, pitämään kassaa käytettävissä ja siirtämään varoja turvallisempiin kohteisiin kuten Yhdysvaltain valtion obligaatioihin ja vahvaan Yhdysvaltain dollariin.

Hän suosii myös sijoituksia, jotka tuottavat säännöllistä tuloa, kuten osinkoa maksavia osakkeita ja korkealaatuisia joukkovelkakirjoja.

Shilling varoittaa jatkuvasti spekulatiivisista sijoituksista, kuten kryptovaluutoista ja yliarvostetuista teknologiayrityksistä. Hän painottaa, että suuret markkinatrendit muuttuvat ajan myötä.

Shillingin mukaan tulevaisuuden sijoitusmenestys edellyttää varovaisuutta, likviditeettiä ja kykyä sopeutua muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Hän suosittelee, että sijoittajat rakentavat ”linnoitusmainen” varallisuuspuskurin, jotta he kestävät talouden taantumat ja markkinoiden volatiliteetin.

Shilling uskoo myös, että pitkällä aikavälillä talous ja markkinat kasvavat, mutta kasvu ei ole tasaista vaan syklistä. Kuitenkin markkinoilla vallitsee usein liiallinen optimismi tai pessimismi, ja todelliset mahdollisuudet ovat niissä tilanteissa, joissa markkinat ovat menneet äärimmäisyyksiin.