Patrian nousukiito jatkuu – tämän mutkan kautta pörssisijoittaja pääsee siihen käsiksi

Puolustusteollisuusyhtiö Patria julkaisi perjantaina ennakkotiedot vuoden 2025 luvuistaan. Lukujen perusteella mennyt vuosi oli jälleen vahva Patrialle ja koko puolustusteollisuudelle. Alan hyvä tilanne nojaa Euroopan sotilaallisen uhan varautumiseen.

Patria jatkoi kasvuaan myös vuonna 2025. Yhtiön liikevaihto oli 1,086 miljardia euroa, mikä tarkoitti samalla sitä, että Patria ylitti ensimmäisen kerran miljardin euron liikevaihdon rajapyykin. Kasvua edellisvuoteen 2024 tuli 31,6 prosenttia.

Liikevaihdon kasvun takana oli onnistunut vuoden viimeinen neljännes. Loka-joulukuun aikana liikevaihtoa kertyi 417,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 45,2 prosentin kasvua vertailukauteen.

Myös liikevoitto oli hyvässä 41,6 prosentin kasvussa. Vuonna 2025 yhtiö teki liikevoittoa 115,9 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella vuonna 2024 liikevoitto oli 81,8 miljoonaa euroa. Samoin 103,1 miljoonan euron tulos ennen veroja on 45,5 prosenttia vertailukautta paremmin. Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon nousi 10,7 prosenttiin.

Tilauskanta tuhdissa kunnossa

Myös Patrian tilauskanta näyttää hyvältä. Vuoden 2025 lopussa tilauskantaa oli 3,5 miljardin euron edestä, mikä on yhtiölle uusi ennätys. Vuotta aiemmin tilauskanta oli 2,4 miljardia euroa.

Vahvan tilauskannan takana ovat Saksan kanssa joulukuussa solmitut kaksi Common Armoured Vehicle System eli CAVS-sarjasopimusta. Kyseessä on Patrian historian suurin yksittäinen kauppa, jonka keskiössä ovat Patria 6×6 -ajoneuvot sekä Patria NEMO -kranaatinheitinjärjestelmät. Kaupan arvo on yli kaksi miljardia euroa.

Uusia tilauksia Patrialle kertyi vuoden 2025 aikana yhteensä 2,19 miljardia euroa. Se on 74,1 prosenttia vertailukautta enemmän, sillä vuonna 2024 tilauksia tuli 1,26 miljardin euron edestä.

Patrian tilauskannassa mielenkiintoista on se, että puolustusteollisuuden hankinnat ovat usein pitkien prosessien takana, sillä päätöksenteko ja hallinnolliset prosessit ottavat oman aikansa. Tästä syystä vuonna 2022 alkaneen Ukrainan sodan aloittamat keskustelut näkyvät monissa tapauksissa vasta nyt Patrian tilauskannassa.

”Vuonna 2025 myytyjen ja toimitettujen tilauksien kauppasopimuksia on tehty jopa kolme, neljä vuotta sitten”, Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalinko kommentoi Helsingin-Sanomille.

Patria 6×6 on tuttu myös puolustusvoimista, jossa se tunnetaan nimellä Patria XA-300. Kuva: Puolustusvoimat.

Viime vuosina paljon investointeja

Vahva tilauskanta on saanut Patrian myös tekemään investointeja, joiden avulla yhtiö voi vastata kasvaneeseen kysyntään ja kehittää tarjoamaansa asiakasarvoa sekä kilpailukykyä. Tämän lisäksi yhtiö on käynnistänyt laajan sisäisen kehityshankkeen, jolla on keskeinen rooli kasvun, kannattavuuden ja toimituskyvyn tavoitteiden saavuttamisessa tulevina vuosina.

Patrian mukaan merkittävä osa operatiivisista toimenpiteistä on kohdistettu tuotantokyvyn lisäämiseen panssaroitujen ajoneuvojen kasvavaan kysyntään vastaamiseksi ja toimintojen tuottavuuden edelleen kehittämiseksi.

Näiden lisäksi Patrian uusi kesäkuun alussa voimaan astuneen liiketoiminnan ohjaus- ja raportointimallin käyttöönotto on jatkunut yhtiön mukaan sujuvasti viimeiselläkin neljänneksellä. Uusi malli perustuu kolmeen keskeiseen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Protected Mobility, Defence and Weapon Systems ja Sustainment Solutions.

Hyvät näkymät tulevalle vuodelle

Patria arvioi, että tuotteiden ja palveluiden kysyntä jatkaa vahvaa kasvua myös vuonna 2026. Patrian mukaan sitä vauhdittavat entisestään useat EU-lähtöiset puolustusmateriaalihankintoja ja -kehitystä tukevat aloitteet sekä eurooppalaisten Nato-maiden puolustusbudjettien kasvu.

”Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan vahvaa vuonna 2026, jota tukee kasvanut tilauskanta sekä positiivinen kysyntätilanne. Panssaroituihin ajoneuvoihin ja asejärjestelmiin liittyvien liiketoimintojen odotetaan tuovan suurimman osan kasvusta. Näkymät ovat kokonaisuudessaan positiiviset”, Patria viestittää.

Patrian mukaan on vaikea arvioida geopoliittisen tilanteen ja yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksia toimintaympäristön pitkän aikavälin kehitykseen. Näillä tekijöillä voi olla merkittäviä suoria ja epäsuoria vaikutuksia yhtiön kysyntään ja toimintaan.

Suomalaisille tuttuja tytäryhtiöitä

Patrian tytäryhtiöihin lukeutuvat myös Millog ja Nammo. Patrian mukaan Millogilla oli myönteinen vaikutus konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon. Nammolla vuorostaan oli merkittävän myönteinen vaikutus liikevoittoon vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.

Millog vastaa Suomen puolustusvoimien strategisena kumppanina Maa- ja Merivoimien kaluston kunnossapidosta ja varaosalogistiikasta sekä erikseen sovittujen Ilmavoimien järjestelmien kunnossapidosta. Millog tarjoaa palvelujaan myös muille viranomaisille ja yrityksille. Patria omistaa Millogin yhdessä Insta Groupin kanssa.

Nammo taasen on norjalaissuomalainen ilmailu- ja puolustusteollisuuskonserni, joka on erikoistunut ampumatarvikkeiden, rakettimoottoreiden ja avaruussovellusten tuotantoon. Nammolla on Suomessa tehtaat Lapualla, Laukaan Vihtavuoressa ja Sastamalassa.

Sijoittaminen mahdollista välikäsien kautta

Vaikka Patrian nimi on viime vuosina toistunut usein toivotuimpien listautumisantien maininnoissa, Patria ei ole pörssilistattu eikä siihen voi sijoittaa suoraan. Patrian omistavat 50,1 prosentin osuudella Suomen valtio ja 49,9 prosentin osuudella norjalainen puolustusteknologian yhtiö Kongsberg Defence and Aerospace AS.

Norjalaisten kautta suomalainenkin sijoittaja pääsee halutessaan Patrian omistajaksi – joskin pienen mutkan kautta. Kongsberg Gruppen ASA on julkisesti noteerattu yhtiö, joka on listattu Oslon pörssissä. Norjan valtio omistaa Kongsbergin osakkeista 50,001 prosenttia.

Kongsberg Gruppenin osake on aloittanut vuoden 2026 vahvasti. Perjantain pörssipäivän päätteeksi osake maksoi 371,50 Norjan kruunua. Perjantaina yhtiön osakekurssi nousi hurjat 15,57 prosenttia. Myös tammikuun alusta mitattuna nousu on ollut erittäin vahvaa, sillä osake on noussut 43,66 prosenttia.