Pitkä pakkasjakso nosti sähkölaskun ennätyslukemiin – asiantuntijan vinkit säästöihin

Kuva: Depositphotos.

Suomessa on eletty poikkeuksellisen pitkää pakkasjaksoa, joka alkoi jo tammikuun puolella eikä hellitä helmikuussakaan. Kylmä sää on nostanut sekä sähkön kulutuksen että hinnan tasoille, joita ei ole nähty vuosiin.

Perjantaina 6. helmikuuta pörssisähkön hinta kävi korkeimmillaan noin 44 sentissä kilowattitunnilta. Tähän mennessä talven korkein pörssisähkön tuntihinta Suomessa oli maanantaina 2. helmikuuta, jolloin hinta kävi yli 60 sentissä.

Jo tammikuussa pörssisähkön kuukausikeskihinta kipusi lähes 15 senttiin kilowattitunnilta. Se on selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin tammi- ja helmikuun keskihinnat jäivät 6–7 senttiin.

Korkeat hinnat näkyvät suoraan sähkölämmitteisten omakotitalojen kukkaroissa. Tyypillinen sähkölämmitteinen pientalo kuluttaa talvikuukausina 1 800–2 000 kilowattituntia, ja pakkashuipuissa kulutus voi nousta yli 2 400 kilowattituntiin kuukaudessa.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva muistuttaa, että kotitalouksilla on kuitenkin keinoja hillitä kulutustaan merkittävästi.

Motivan energiatehokkuuden asiantuntija Veli-Matti Virtanen listaa keskeisimmät säästökohteet, joista suurin osa on toteutettavissa välittömästi ja ilman investointeja.

Suurin säästöpotentiaali on sähkölämmitteisissä pientaloissa, mutta Virtasen mukaan kaikenlaisissa kodeissa voi vaikuttaa omaan energiankäyttöönsä.

Lämpötilan pudotus on tehokkain yksittäinen keino

Ensimmäinen ja vaikuttavin toimenpide on sisälämpötilan hallittu alentaminen. Motiva suosittelee pakkasjakson aikana oleskelutiloihin 20 asteen lämpötilaa, makuuhuoneisiin 18 astetta ja kylpyhuoneisiin 22 astetta. Varastoissa riittää 7 ja autotallissa 5 astetta.

Isossa asunnossa kannattaa laskea käyttämättömien huoneiden lämpötila väliaikaisesti noin 16 asteeseen ja sulkea väliovet. Jokainen pudotettu aste näkyy suoraan sähkölaskussa.

Sähkölämmitteisissä taloissa ilmalämpöpumpun rooli korostuu. Nykyaikaiset laitteet toimivat kovillakin pakkasilla, ja niiden hyötysuhde on sähköpattereita parempi myös miinusasteilla. Virtanen neuvoo asettamaan sähköpatterit muutaman asteen ilmalämpöpumpun asetusarvoa alemmas ja nostamaan pumpun puhallusnopeuden suurimmilleen.

Pumpun teho paranee, kun ulkoyksikkö pidetään puhtaana jäästä ja lumesta ja sisäyksikön suodattimet imuroidaan säännöllisesti. Lisälämmittimien käyttöä Motiva sen sijaan kehottaa välttämään.

Tulisija ja puulämmitys tuovat suoraa säästöä

Varaavan takan tai tulisijan päivittäinen käyttö pakkaskaudella pienentää sähkölaskua suoraan.

Motivan mukaan takka ja ilmalämpöpumppu täydentävät toisiaan erinomaisesti, kun pumpun takkatoiminnolla takan tuottama lämpö levitetään myös kauempana oleviin huoneisiin.

Yksi tärkeä yksityiskohta on ilmalämpöpumpun automaattitoiminnon välttäminen tulisijan käytön yhteydessä. Automaattitila voi tulkita takan tuottaman lämmön niin, että se kytkee viilennyksen päälle. Käyttäjän kannattaa siis valita pelkkä lämmitystila.

Puulämmitys kannattaa aloittaa ennakoivasti, kun sääennuste lupaa pakkasia parin vuorokauden päähän. Polttopuut on hyvä tuoda ajoissa sisätiloihin lämpenemään, sillä kuiva ja lämmin puu palaa puhtaammin ja tuottaa enemmän lämpöä.

Suihkun lyhentäminen ja sähkön käytön ajoittaminen

Lämpimän veden osuus kotitalouden sähkönkulutuksesta on merkittävä, sillä sekä sähkölämmitys- että lämpöpumpputaloissa vesi lämmitetään sähköllä. Tehokkain keino säästää on yksinkertaisesti lyhentää suihkuaikaa ja sulkea vesi saippuoinnin ajaksi.

Kaikissa kodeissa kannattaa myös miettiä sähkönkäytön ajoitusta. Pörssisähkön käyttäjille tuntihintaerot voivat olla merkittäviä. Tyypillisesti sähkö on halvinta yöaikaan ja kalleinta aamuisin sekä alkuillasta.

Kodin yksittäisistä sähkönkuluttajista sähkökiuas on usein suurin. Saunomisen siirtäminen edullisempien tuntien ajankohtaan voi tuoda selvää säästöä. Myös pyykinpesun ja astianpesun voi usein ajoittaa halvemmille tunneille.

Kylpyhuoneen lattialämmitys kannattaa pudottaa matalammalle silloin, kun tilaa ei käytetä, ja nostaa vasta käytön ajaksi.

Ruuanlaitossa mikro, airfryer ja vedenkeitin ovat uunia energiatehokkaampia vaihtoehtoja.

Sähköjärjestelmä on kestänyt, mutta kulutusjousto on yhä tärkeämpää

Pitkä pakkasjakso on koetellut Suomen sähköjärjestelmää laajemminkin. Tammikuun 8. päivänä sähkönkulutus nousi kaikkien aikojen ennätykseen, kun kantaverkkoyhtiö Fingrid mittasi kulutushuipuksi 15 553 megawattia. Edellinen ennätys oli vuodelta 2016.

Energiateollisuus ry:n mukaan tammikuun keskihinta oli pörssisähkössä korkeampi kuin jopa tammikuussa 2024, jolloin Suomessa koettiin viimeksi vastaavan kaltainen kylmä jakso. Tilannetta on kuitenkin helpottanut marraskuussa käyttöön otettu Aurora Line -siirtoyhteys Ruotsin ja Suomen välillä sekä tuulivoiman kasvanut kapasiteetti.

Fingridin yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi on toivonut, että kuluttajat toimisivat ennakoivasti ja siirtäisivät sähkönkäyttöään halvemmille tunneille jo ennen kuin hinta nousee.

Kulutusjouston merkitys kasvaa erityisesti tilanteissa, joissa kova pakkanen osuu yhteen heikon tuulivoiman tuotannon kanssa.

Pörssisähköasiakkaille helmikuun futuurihinnat ennakoivat noin 19 sentin keskihintaa kilowattitunnilta. Helpotusta on kuitenkin luvassa kevään myötä, kun lämmitystarve vähenee ja uusiutuvan energian tuotanto kasvaa. Loppukeväästä sähkön hinnan odotetaan laskevan alle kuuteen senttiin.