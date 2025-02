Analyysi: Investors Housesta osinkoaristokraatti – tulos 2,5-kertaistui

Toimitusjohtaja Petri Roininen oli tulosjulkistuksessa Helsingissä 10.2.2025 tyytyväinen siihen, että Investors Housen hallitus esittää osingon kasvattamista kymmenettä vuotta peräkkäin. Kuva: Henri Elo

Investors Housen tuloksesta 4,7 miljoonaa euroa syntyi kesäkuun JKK-myynnistä ja 3,9 miljoonaa euroa muusta liiketoiminnasta. Yhtiö myi kesällä osuutensa Jyväskylän Kukkulan Kehityksestä (JKK), jonka arvo oli noussut aktiivisen kiinteistökehitystoiminnan johdosta.

Muu mainittu 3,9 miljoonan euron tulososuus syntyi vuokraustoiminnasta, kiinteistöjen kehitystoiminnasta ja ulkopuolisen arvioijan tekemistä käyvän arvon muutoksista. Asunnoissa, joiden osuus kiinteistösalkussa on noin 1/5, arvot hieman laskivat, ja muissa kohteissa nousivat johtuen sekä uusien vuokrasopimusten solmimisesta että korkojen laskun vaikutuksesta.

”On kaksi isoa asiaa. Toinen on ennätystulos ja toinen on kymmenen vuotta kasvanut osinko. Pidän pidemmän aikavälin osinkokehitystä näistä tärkeämpänä”, toimitusjohtaja Petri Roininen totesi tulosjulkistuksessa.

Roinisen mukaan yhtiö ei ole alan paras kiinteistökehittäjä, rakennuttaja eikä ylläpitäjä, mutta hän näkee onnistumisena tilannekuvan muodostamisen. Tästä on seurannut oikea-aikainen toimeenpano ja myös maltti markkinan ollessa liian kuuma.

Osinko on ollut ennustettava

Monille sijoittajille osingon ennustettavuus on keskeinen sijoituskriteeri. Kun yhtiö pystyy kasvattamaan osinkoaan vuodesta toiseen, tällöin sijoittaja saa konkreettista, kasvavaa osinkovirtaa. Samaan aikaan kasvava osinko tukee osakkeen arvonkehitystä. Kirjoitimme yhtiön kurssikehityksestä marraskuussa.

Selkeän osinkotavoitteen merkitys korostuu nähdäkseni alalla, joka muuten ei ole piensijoittajalle helpoimmin tulkittava arvonmuutoksineen ja transaktioineen. Samalla yritys pystyy erottumaan sijoituskohteena.

Investors Housen varsinaisen osingon kehitys per osake 2015-2025. Kuva: Investors House Oyj

Investors Housesta on syntymässä Suomeen tällä hetkellä ainoa osinkoaristokraatti kiinteistö- ja rakennusalalla eli 10 vuotta yhtäjaksoisesti osakekohtaista osinkoaan kasvattanut pörssiyhtiö.

Muilta aloilta vähintään 10 vuotta osinkoa kasvattaneita pörssiyhtiöitä ovat Huhtamäki, Scanfil, Elisa, Revenio ja Valmet. Kauppalehti uutisoi teemasta tammikuussa 2023.

Kiinteistö- ja rakennusala on ollut monille yhtiöille todella oikukas varsinkin viime vuosina koronnousun ja heikon rakennussuhdanteen vuoksi. Toisaalta investointimahdollisuudet ovat laajat. Voittoa ei kerry pääomaintensiivisellä alalla helposti jaettavaksi vuosi vuodelta kohoavaa summaa, ellei se ole selkeä strateginen tavoite, kuten se on Investors Housella ollut – ja on jatkossakin.

Kiinteistöjen kehittäminen ja aktiivinen vuokraustoiminta ovat mahdollistaneet tämän, samoin oikeaan osuneet kiinteistökannan myynnit erityisesti 2021 sekä tarkkaan harkitut investoinnit tämän jälkeen. Osakemäärä ei ole myöskään liudentunut osakeantien myötä, jolloin osakekohtaisen osingon kasvattaminen olisi vaikeampaa.

Osinkoehdotus tilikaudelta 2024 on 0,35 euroa osakkeelta kevään yhtiökokoukselle, joka pidetään 10.4.2025. Osinko maksetaan yhdessä tai kahdessa erässä. Kun yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrä on 6,37 miljoonaa, osingoksi muodostuu 2,23 miljoonaa euroa.

Osakekurssi nousi tulosjulkistuspäivänä vajaa kaksi prosenttia 5,56 euroon, eli osinkotuotoksi muodostuu ehdotetulla osingolla hyvätasoinen 6,3 prosenttia. Yhtiön markkina-arvo on vastaavasti 35,4 miljoonaa euroa.

Kasvun vuosi

Investors Housen tilikautta 2024 värittää kaksi keskeistä transaktiota. Yhtiö kasvatti maaliskuussa osuuden Apitare Oy:ssä 1/3:sta 2/3:een, jolloin se yhdistetään tytäryhtiönä liikevaihtoon ja taseeseen.

Apitare vuokraa Keski-Suomen hyvinvointialueelle 17 600 m2 tiloja Jyväskylässä pitkällä vuoteen 2041 ulottuvalla triple net -sopimuksella, jossa vuokralainen vastaa ylläpitokustannuksista. Tällä oli isoin vaikutus konsernin liikevaihdon ja taseen kasvuun 2024.

Kiinteistöt-segmentin liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia myös loppuvuonna, kolmannesta neljänneksestä neljänteen neljännekseen, taustasyinä uudet vuokrasopimukset ja indeksikorotukset. Konsernitasolla 73 prosenttia viimeisen kvartaalin liikevaihdosta tuli Kiinteistöt-segmentista ja 27 prosenttia Palvelut-segmentistä.

Kun Apitare-lisäys sitoi pääomaa 16 miljoonaa euroa (oma pääoma ja velkaosuus), vastaavasti yhtiö saa vapautettua kesäkuussa tehdyllä kaupalla asteittain viisi miljoonaa euroa myytyään 1/3-osuuden Jyväskylän Kukkulan Kehitys Oy:stä. Lisäksi Investos House saa takaisin JKK:lle antamansa kolmen miljoonan euron rahoituksen.

Nämä kaupat kuvaavat yhtiön osinkokeskeisyyttä, koska Apitare täyteen vuokrattuna kassavirtakohteena tukee paremmin osingon kasvutavoitetta kuin iso kiinteistökehityskohde.

Kiinteistöjen myyntivoitot ja käyvän arvonmuutokset toivat 8,3 miljoonaa euroa Kiinteistöt-segmentin 14,0 miljoonan euron liikevoitosta tilikaudella 2024. Palvelut-segmentissä jouduttiin tekemään 1,5 miljoonan euron arvonalennus Juhola Asset Managementin hankintahintaan. Kuva: Investors House, tilinpäätöstiedote 10.2.2025

Investors Housen tulojen ja osingon ennakoitavuutta edesauttaa se, että lähes 2/3 konsernin jatkuvista tuotoista tulee julkisilta vuokralaisilta tai ARA-kohteilta. Julkisella vuokralaisella tarkoitetaan valtiota, valtio-omisteista yhtiötä, hyvinvointialuetta tai kaupunkia.

Palvelut-segmenttiä järjestellään uudelleen

Investors House ilmoitti 18.11.2024 selvittävänsä Palvelut -segmentin tytäryhtiöiden yhdistämistä yhden yhtiön ja johdon alle. Yhtiöt ovat Juhola Asset Management, Infonia Oy, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito (OVV Asuntopalvelut) ja Investors House Rahastot Oy. Selvitystyön on määrä valmistua vuonna 2025.

Näin yhtiö saisi saman katon alle laajemman kiinteistövarallisuudenhoidon palvelupaketin ja voisi palvella eri kokoisia asiakkaita sekä toimitiloissa että asunnoissa koko maassa. Järjestely toisi todennäköisesti myös tuotto- ja kulusynergioita.

Vuoden 2025 alusta lukien DI Jukka Akselin nimitettiin talon sisältä Palvelut -segmentin johtoon sekä vastaamaan mainitusta segmentin rakenneselvityksestä. Samaan aikaan Marko Kaarto tuli konsernin palvelukseen vastuualueenaan itsenäisistä yrittäjistä muodostuvan OVV-vuokravälitysketjun johtaminen ja eräät keskeiset asiakkuudet palveluliiketoiminnassa.

Avointen rahastojen ongelmat luovat varjon

Kun Investors Housea arvioidaan tulevaisuuteen, on hyvä noteerata yhtiön tavoitteet strategiakaudella 2024-2027. Näitä ovat vuotuinen osakekohtaisen osingon kasvu, 10 prosentin oman pääoman tuotto yli ajan sekä vähintään 45 prosentin omavaraisuus.

Kertatuottojen ja hyvän vuokrausasteen myötä oman pääoman tuotto kohosi viime tilikaudella jopa 21 prosenttiin ja omavaraisuus parani 49 prosenttiin ollen hyvätasoinen.

”Kehitetään kannattavuutta koko ajan sillä tavoin, että voimme koko ajan pikkaisen nostaa osinkoa”, Roininen paalutti tulevaisuuden tavoitetta. Toisin sanoen sijoittaja voi odottaa osingon kasvukehityksen jatkuvan.

Investors Housen kokonaisarvio sijoittajan kannalta kiinteistömarkkinan osa-alueista 6-12 kuukauden aikajänteellä. Kuva: Investors House, tilinpäätöstiedote

Yhtiön arviomallissa liikennevalot kiinteistömarkkinan eri osa-alueilla säilyivät samoina kuin kolme kuukautta aiemmin. 6-12 kuukauden päähän katsovassa mallissa suurin osa osa-alueista on keltaisella, mutta hankekehitys ja transaktiot nähdään sijoittajan kannalta tällä hetkellä houkuttelevina.

Rakennusoikeutta pystyy hankkimaan edullisesti, pullonkauloja kaavoituksessa ja tontin luovutuksissa on vähemmän ja rakentajat rakentavat yhtiön mukaan järkevin kustannuksin.

”Oma käsitys on, kiinteistömarkkina kulkee kohti parempaa ja isossa kuvassa kiinteistömarkkinan pohjat on nähty. Perusasiat, kuten korkojen lasku, tukee tätä”, toimitusjohtaja totesi.

Hänen mukaansa ala on toipumassa hitaasti, vaikka avoimilla kiinteistörahastoilla on omat ongelmansa tällä hetkellä, eli niiden sijoittajalunastuksia on rajoitettu. Kysyttäessä avointen rahastojen ongelmista, ne ovat olleet jonkin asteinen yllätys myös Investors Housen johdolle.

”Aivan varmasti avointen rahastojen ongelmat hidastavat asuntorakentamisen aloittamista, mutta saattaa olla heijastusvaikutuksia myös muille sektoreille”, Roininen summeerasi.

Yhtiö katsoo kaikkia alan sektoreita

Investors House katsoo strategiassaan kaikkia kiinteistömarkkinan osa-alueita ja kiinteistötyyppejä ja tarttuu niihin tilaisuuksiin, joissa se näkee optimaalisimpia mahdollisuuksia.

”Kuka olisi esimerkiksi uskonut vuonna 2017, että Rovaniemi on maan kuumin asuntomarkkina vuonna 2024”, johto viittaa ennustamisen vaikeuteen ja siihen, että mitään sektoreita ei kannata poissulkea. Taustasyinä Rovaniemen kysyntään ovat matkailu ja puolustus.

Yhtiö tutkii koko ajan erilaisia vaihtoehtoja, mutta priorisoi kannattavuutta ennen kasvua. Johdon mukaan erilaiset järjestelyt ovat tällä hetkellä kiinnostavia toimijoille, joilla on kone kunnossa. Markkinassa on kiinnostavaa tarjontaa niin tonteissa, kehityskohteissa kuin kassavirtakohteissa. Yhtiö on käynyt neuvotteluja mutta ollut hyvin valikoiva transaktioissa.

Toimialalla suunnitellaan myös suljettujen rahastojen perustamista.

Investors Housen liiketoimintaa ja tulevia hankkeita tukee nykyinen erinomainen 99 prosentin vuokrausaste. Konsernitaseessa kiinteistöjen arvo oli vuoden lopussa 80,8 miljoonaa euroa, kun se kolme kuukautta aiemmin oli 77,8 miljoonaa ja vuotta aiemmin 27,9 miljoonaa euroa.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.