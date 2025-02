Seitsemän amerikkalaisen teknojättiläisen kultakausi on ehkä hiipumassa.

Analyytikko: Mahtiseitsikon ylivoima on tulossa päätökseen

Vuosi 2024 oli seitsemän amerikkalaisen teknojätin voittokulkua niin liiketoiminnassa kuin pörssin markkina-arvon kehityksessäkin.

Mahtiseitsikolla viitataan seitsemään suureen teknologiayritykseen, jotka ovat Apple, Microsoft, Amazon, Googlen emoyhtiö Alphabet, Meta, Nvidia ja Tesla. Nämä yhtiöt ovat tunnettuja johtavasta asemastaan vahvasti kasvavilla aloilla kuten tekoäly, pilvipalvelut, sähköautot ja sosiaalinen media.

Bank of America loi termin vuonna 2023 viitaten näiden yhtiöiden poikkeukselliseen asemaan ja vaikutukseen osakemarkkinoilla.

Nämä seitsemän yhtiötä ovat merkittäviä tekijöitä Yhdysvaltain osakemarkkinoilla ja niillä on huomattava vaikutus suuriin osakeindekseihin.

Mahtiseitsikon yhtiöiden vaikutus markkinoihin on ollut erityisen huomattava viime vuosina. Vuonna 2024 ne vastasivat yli puolesta S&P 500 -indeksin 25 prosentin tuotosta, ja pelkästään Nvidia toi yli 20 prosenttia indeksin tuotosta.

Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa jotkut analyytikot ovat alkaneet käyttää vaihtoehtoista ”S&P 493” -indeksiä, joka ei sisällä näitä seitsemää yhtiötä, jotta ”tavallisten” yritysten tuottokehitystä voitaisiin vertailla mielekkäämmin.

Mahtiseitsikon yhtiöiden markkina-arvot ovat valtavia: Applen, Nvidian ja Microsoftin markkina-arvot ovat kaikki suurempia kuin Ranskan bruttokansantuote. Vuoden 2024 aikana seitsemän teknojätin keskimääräinen arvonnousu oli 63 prosenttia.

Tämä poikkeuksellinen kasvu on johtanut siihen, että näiden seitsemän yhtiön osuus S&P 500 -indeksistä on kasvanut 20 prosentista noin kolmannekseen vain kahdessa vuodessa. Vuoden 2024 lopussa jokaisen yhtiön markkina-arvo ylitti biljoona dollaria.

Mahtiseitsikon menestys perustuu niiden vahvaan taloudelliseen suorituskykyyn, innovaatioihin keskeisillä teknologia-aloilla, vahvaan kilpailijoita rajoittavaan vallihautaan ja globaaliin vaikutusvaltaan.

Jättimäisillä kassavaroillaan yhtiöt ovat pystyneet investoimaan kasvuun tyystin eri tavalla kuin tyypillinen amerikkalainen pörssiyhtiö. Seitsemän suurinta yritystä kasvatti pääomamenojaan 40 prosenttia vuoden 2024 aikana, kun muut S&P 500 -indeksin yhtiöt kasvattivat investointejaan vain 3,5 prosenttia.

Teknojättien kovin kasvu jo takana

Se mikä markkinoilla on ilmeistä peruutuspeiliin katsoen, ei ole lainkaan itsestään selvää tulevaisuudessa.

Mahtiseitsikon aikakausi on päättymässä, sanoo Bank of American sijoitusstrategi Michael Hartnett. Hartnett on itseasiassa se henkilö, joka antoi kuuluisan nimen seitsemälle teknojätille.

Kiinalaisen tekoälystartupin DeepSeekin tulo markkinoille on aiheuttanut myllerrystä osakemarkkinoilla. Yritys on kehittänyt tekoälymalleja, jotka ovat verrattavissa OpenAI:n malleihin, mutta ilmeisesti murto-osalla kustannuksista ja energiankulutuksesta. Tämä on johtanut merkittävään teknologiasektorin osakkeiden myyntiaaltoon.

Sijoittajamuistiossaan Hartnett toteaa, että tekoälyyn kohdistuvat investoinnit ovat pian saavuttamassa huippunsa.

Vuotta aiempiin lukuihin verrattuna seitsemän teknojätin tuloskasvu saavutti huippunsa vuoden 2023 lopulla. Sen jälkeen kasvu on hidastunut neljällä viimeisimmällä vuosineljänneksellä ja Bloomberg Intelligencen mukaan sen odotetaan hidastuvan myös viidennellä vuosineljänneksellä.

USA:n osakemarkkinoiden kasvuajurit hiipuvat

Hartnett ottaa kantaa myös Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden näkymiin kokonaisuudessaan.

”Yhdysvaltain poikkeuksellisuus on nyt poikkeuksellisen kallista ja poikkeuksellisen laajalle levinnyttä”, hän toteaa.

Tekoälyn lisäksi Hartnett näkee muita keskeisiä tekijöitä, jotka ovat aiemmin tukeneet Yhdysvaltain markkinoiden ylivoimaa, mutta jotka ovat nyt hiipumassa. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi liiallinen julkinen taloudellinen tuki ja maahanmuutto.

Hän epäilee, etteivät Yhdysvaltain osakkeet tuo enää jatkossa ylituottoa verrattuna globaaleihin osakkeisiin. Tätä hän perustelee odotuksilla julkisten menojen hidastumisesta ja tiukemmasta maahanmuuttopolitiikasta, jotka ovat molemmat vahvasti presidentti Donald Trumpin politiikan agendalla.

Julkinen kulutus on ollut viime vuosina korkealla, mutta presidentti Trump ajaa nyt laajoja leikkauksia ja on jopa perustanut Valtion Tehokkuusministeriön (DOGE), jonka johtajana toimii Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

Jenkkiosakkeet ovat kalliita, mutta ne myös tekevät yhä vahvaa tulosta

Hartnett neuvoo sijoittajia etsimään edullisempia kansainvälisiä markkinoita sen sijaan, että he jatkaisivat ylihinnoiteltujen yhdysvaltalaisosakkeiden jahtaamista.

Hänen mukaansa Brasilian, Saksan, Britannian ja Kanadan osakkeet ovat tuottaneet parempia tuottoja kuin Wall Streetin S&P 500 -listatut osakkeet.

Strategi suosittelee sijoittajia varautumaan talouskasvun elpymiseen panostamalla hyödykkeisiin, korkeatuottoisiin joukkovelkakirjoihin, kansainvälisiin osakkeisiin sekä ”vanhan talouden” sektoreihin, kuten kaivosyhtiöihin.

Amerikkalaisosakkeet ovat nyt monella mittarilla arvioituna poikkeuksellisen kalliita, kun arvostuskertoimia verrataan jenkkimarkkinoiden historiallisiin arvostuskertoimiin.

Toisaalta amerikkalaisyhtiöt ovat edelleen vankassa tuloskunnossa.

Kun 62 prosenttia S&P 500 -indeksin yhtiöistä on raportoinut vuoden 2024 neljännen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen, on niistä 77 prosenttia ylittänyt analyytikoiden osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteen. Se vastaa viiden vuoden keskiarvon 77 prosenttia, mutta ylittää kymmenen vuoden keskiarvon 75 prosenttia.