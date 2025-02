Tarjoaako vitsikrypto Dogecoin paremmat tulevaisuuden näkymät kuin vakavampi Ripple?

Kryptovaluuttojen maailmassa on kaksi nimeä, jotka ovat herättäneet paljon huomiota viime vuosina: Ripple ja Dogecoin. Nämä kaksi kryptovaluuttaa ovat nousseet merkittäviksi nimiksi kryptomarkkinoilla, vaikka niiden lähtökohdat ja tavoitteet ovat hyvin erilaiset.

Volatiliteettia on edelleen ilmassa runsaasti, mutta monet kryptovaluutat ovat asettaneet uudet ennätykset viime viikkoina.

Ripple saavutti uuden kaikkien aikojen ennätyksen tammikuun puolivälissä. Dogecoin saavutti usean vuoden ennätyksen myös viime kuussa, vaikkei ehkä ollutkaan kyse kaikkien aikojen kovimmasta ennätyksestä.

Jotkut asiantuntijat uskovat, että molemmilla kryptovaluutoilla on edessään positiivinen tulevaisuus, mutta kumpaan näistä kryptovaluutoista kannattaa sijoittaa?

Kaksi hyvin erilaista kryptovaluuttaa samalla viivalla

Sekä Ripple että Dogecoin ovat suosittuja kryptovaluuttoja, mutta niiden olemassaolon taustalla olevat syyt eivät voisi olla kauempana toisistaan. Toinen saattaa olla käyttöön sopiva valuutta, kun taas toinen on selvästi meemikolikko.

Jo kryptojen nimestä voi päätellä jotain.

Ripple sai alkunsa vuonna 2004, eli jo paljon ennen kuin Bitcoin edes keksittiin. Sen alkuperäinen nimi oli RipplePay, ja taustalla oleva tekniikka on suunniteltu helpottamaan rahansiirtoja. Lohkoketjuteknologiat tulivat kuvaan lähes vuosikymmen myöhemmin.

Vuonna 2012 yritys myytiin eräälle sijoittajaryhmälle. Silloin yritys muuttui kryptoimperiumiksi, joka lanseerasi XRP-tunnuksensa tavoitteenaan mullistaa rahansiirrot suurten pankkien välillä. Nyt Ripple Labs -nimellä tunnettu ryhmä hallinnoi edelleen XRP-kolikkoa ja RippleNet-maksujärjestelmää.

XRP on suunniteltu standardisoimaan nämä maksut täysin digitaalisessa järjestelmässä. Esimerkiksi yhdysvaltalainen pankki saattaa lähettää XRP:n saksalaiselle pankille sen sijaan, että se lähettäisi Yhdysvaltain dollareita, mikä ohittaisi valuutanvaihtomaksut ja muut siirtokulut. Siirron molemmissa päissä olevat kumppanipankit hoitavat muunnokset XRP- ja fiat-valuuttojen välillä.

Se on mielenkiintoinen toimintamalli, mutta Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) haastoi Ripplen oikeuteen vuonna 2020 väittäen, että sen XRP-tunnus on taloudellinen vakuus – kuten osake tai joukkovelkakirja. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen on toimittava tiukan sääntelykehyksen puitteissa.

Dogecoinin kaltaisella kryptovaluutalla ei ole tätä ongelmaa, koska sitä ei tue mikään yritys, joka voi laskea liikkeeseen enemmän valuuttaa.

Dogecoin muuttui vitsistä tuottoisaksi kryptoksi

Dogecoinilla ei voisi olla erilaista alkuperätarinaa Rippleen verrattuna.

Se lanseerattiin vuonna 2013 ensisijaisesti vitsinä, ja se lainasi nimensä Shiba Inu -koiralta, joka tuli tunnetuksi Internet-meemien kautta. Perustajien mukaan he ”ajattelivat, että kryptovaluutta otettiin aivan liian vakavasti, eikä se ollut enää hauskaa”.

Näin Dogecoin syntyi.

Vuonna 2021 Elon Musk kutsui sitä suosikkikryptovaluutakseen ja mainosti sitä säännöllisesti sosiaalisessa mediassa. Hän jopa osallistui Dogecoin-aiheiseen komediasarjaan esiintyessään Saturday Night Livessä (SNL).

Huolimatta Dogecoinin vahvasta noususta 5. marraskuuta lähtien, sen nykyinen hinta 0,39 dollaria on edelleen huomattavasti alle kaikkien aikojen korkeimman 0,73 dollarin. Sattumalta tuo ennätyshinta asetettiin Muskin SNL-esiintymisen yönä 8. toukokuuta vuonna 2021.

Dogecoin putosi sen jälkeen 92 prosenttia, koska sijoittajat ymmärsivät, ettei hänellä ollut todellista strategiaa sen arvon tukemiseksi.

Mutta pian sen jälkeen, kun Donald Trump voitti presidentinvaalit vuonna 2024, hän nimitti Muskin johtajaksi uuteen yksikköön nimeltä ”Department of Government Efficiency” tai lyhyesti DOGE. Lyhenne on kunnianosoitus Dogecoinille, mutta siihen ei ole viittauksia, että yksiköllä olisi mitään tekemistä Dogecoinin kanssa.

Toisin sanoen Dogecoinin epäillään toistavan vuoden 2021 nousukiito ja äkillinen lasku, sillä se on jälleen viime aikoina saanut yllättävän paljon huomiota.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö sen hinta voisi nousta korkeammalle lyhyellä aikavälillä, koska spekulatiivisten kiihkojen lopputuloksen ennustaminen on lähes mahdotonta. Niinpä sen kyky luoda pitkän aikavälin arvoa on edelleen rajallinen.

Tämän ei pitäisi tulla yllätyksenä, koska Dogecoinin kaksi perustajaa loivat sen loppujen lopuksi vitsinä vuonna 2013.

Ripple on suunniteltu tiettyyn käyttötapaukseen, kun taas Dogecoin on suunniteltu hauskanpitoa ajatellen. Siksi Dogecoin käyttää proof-of-work -konsensusmekanismia. Kolikon hinnalla on myös taipumus vaihdella eri sosiaalisen median kanavien julkaisujen perusteella, ja suloinen Shiba Inu -maskotti on edelleen tärkeä osa Dogecoin-huumaa.

Samaan aikaan Ripple ylläpitää vakavaa maksuverkostoa keskitetyllä reskontralla, mikä on miellyttävämpi lähestymistapa suurille rahoituslaitoksille.

Näitä kryptoja vertailtaessa ja sijoituspäätöksiä tehdessä kannattaa siis miettiä ensin, millaiset käyttötarkoitukset kryptoilla on ja miten ne pärjäävät eri markkinatilanteista.

Tästä syystä Ripple on parempi kuin Dogecoin

Tässä tapauksessa voidaan sanoa, että Ripplen kohdalla puhutaan sijoittamisesta ja Dogecoinin kohdalla spekuloinnista.

Sijoittaminen keskittyy pitkän aikavälin vaurauden rakentamiseen perustuen perustekijöihin ja luontaiseen arvoon. Spekulointi on tyypillisesti korkean riskin arvailua hintojen liikkeistä ottaen huomioon mahdollisimman vähän taustalla olevaa todellista arvoa. Se on idealtaan sama kuin verrattaisiin liiketoimintaan perustuvia sijoituksia rahapeleihin.

Tässä yhteydessä Ripple on parempi sijoitus kuin Dogecoin, koska sillä on suunniteltu käyttötapa, jota voidaan kvantifioida, mitata ja ennustaa.

Tosin kryptovaluuttojen kriitikot esittävät, ettei millään kryptovaluutalla ole olemassa mitään todellista sisäistä arvoa, on vain spekulatiivinen markkina-arvo. Näiden kriitikoiden mielestä kryptovaluutoilta puuttuu fundamentteihin perustuva arvo. Esimerkiksi osakkeiden sisäinen arvo on tulevien kassavirtojen nykyarvo, mutta kryptot eivät tuota kassavirtaa.

Kuka tahansa voi arvailla, jatkaako maailma Dogecoinin ostamista vitsinä vuoden kuluttua. Meemikolikko on edelleen suosittu, mutta se saattaa jäädä jalkoihin pitkällä aikavälillä.

Tämä ei tarkoita, ettei Dogecoinia pitäisi ostaa ollenkaan. Se on hauska krypto, jolla on outo ja mielenkiintoinen historia. Dogecoin voi olla hauska lisä omaan kryptoportfolioon, mutta jos hakusessa on varmempi ja vakavampi sijoitus, Ripple on todennäköisesti parempi vaihtoehto.