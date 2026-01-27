Hopean hinta historiallisessa nousussa – suurin päivämuutos 40 vuoteen

Hopean hinta ampaisi maanantaina 14 prosenttia ylöspäin, kun dollarin heikkeneminen, vähittäissijoittajien ostoaalto ja fyysisen metallin niukkuus nostivat jalometallin ennätyslukemiin.

Kuva: Depositphotos.

Hopean futuurihinta kipusi Comex-pörssissä 115,08 dollariin unssilta. Kyseessä on suurin yhden päivän prosentuaalinen nousu sitten maaliskuun 1985.

Nousu jatkaa hopean vaikuttavaa rallia.

Vuoden 2025 aikana hopean hinta nousi yli 140 prosenttia, mikä teki siitä parhaiten tuottaneen omaisuusluokan. Tammikuun aikana hinta on kivunnut jo yli 50 prosenttia. Maanantain ralli osui samaan hetkeen, kun kullan hinta ylitti ensimmäistä kertaa historiassa 5 100 dollarin rajan.

Tammikuun kolmannella viikolla Comex-pörssin rekisteröidyt hopeavarastot romahtivat 26 prosenttia viikossa, eli yli 33 miljoonaa unssia. Lontoon ja Yhdysvaltain varastotasot ovat laskeneet vuosikymmenten alhaisimmille tasoille.

Jalometallien kysyntä on kasvanut, kun sijoittajat etsivät turvaa geopoliittiselta epävarmuudelta.

”Viimeisin katalyytti on käytännössä luottamuskriisi Yhdysvaltain hallintoa ja amerikkalaisia omaisuuseriä kohtaan”, Capital.comin analyytikko Kyle Rodda toteaa uutistoimisto CNBC:lle. Hänen mukaansa sijoittajat kääntyvät jalometalleihin, koska ne nähdään ainoana toimivana vaihtoehtona.

Dollari-indeksi putosi maanantaina yli 0,5 prosenttia neljän kuukauden pohjalukemiin. Heikko dollari tekee dollarimääräisistä raaka-aineista houkuttelevampia kansainvälisille ostajille.

Kiinan vientirajoitukset kiristävät tarjontaa

Hopean fyysistä saatavuutta ovat heikentäneet Kiinan vuodenvaihteessa voimaan astuneet vientirajoitukset. Tammikuun alusta lähtien vain 44 valtion hyväksymää yritystä saa viedä hopeaa maasta.

Käytännössä Kiina on luokitellut hopean strategiseksi resurssiksi, samaan kategoriaan harvinaisten maametallien kanssa. Maa hallitsee arviolta 60–70 prosenttia maailman jalostetun hopean viennistä.

Shanghain markkinoilla hopea on hinnoiteltu merkittävästi Lontoon hintoja korkeammalle. Erään raportin mukaan kiinalaiset ostajat ovat valmiita maksamaan jopa yli 130 dollaria unssilta fyysisestä metallista.

Hopean hintakehitys viimeisen kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Sijoittajat ovat myös pumpanneet ennätysmääriä rahaa hopeapohjaisiin ETF-rahastoihin. Vanda Researchin mukaan sijoittajat ostivat pelkästään tammikuun aikana iShares Silver Trust -rahastoa lähes miljardilla dollarilla.

Tammikuun puolivälissä rahasto näki yhden päivän aikana 69 miljoonan dollarin vähittäissijoittajien pääomien sisäänvirtaukset, mikä on eniten sitten vuoden 2021.

Société Générale on arvioinut, että ETF-rahastot ovat olleet merkittävä hopean hintaa nostava tekijä viime kuukausina.

Teollinen kysyntä kasvaa edelleen

Hopean rooli teollisuusmetallina vahvistaa rallia. Tekoälyn datakeskukset, aurinkopaneelit ja sähköautot kuluttavat metallia kasvavaan tahtiin.

Yksi suuri datakeskus voi kuluttaa sähköä pienen kaupungin verran. Näiden keskusten virtalähteinä käytettävät aurinkopaneelit sisältävät kukin noin 20 grammaa hopeaa. Yhden 500 megawatin aurinkovoimalan rakentaminen vaatii noin 300 tonnia hopeaa.

Sähköautot käyttävät 67–79 prosenttia enemmän hopeaa kuin perinteiset polttomoottoriautot. Aurinkopaneelien osuus teollisesta hopeakysynnästä on noussut 11 prosentista vuonna 2014 jo 29 prosenttiin.

Hopeamarkkinat ovat olleet alijäämäisiä kuusi vuotta peräkkäin. Vuoden 2025 alijäämän on arvioitu olevan noin 230 miljoonaa unssia.

Kullan ja hopean välinen hintasuhde on supistunut noin 46:een, kun se vuoden alussa oli vielä lähellä 57:ää. Näin alhaisia lukemia on nähty viimeksi vuonna 2011.

Historiallisesti näin nopea suhteen supistuminen on tapahtunut vain voimakkaan teollisen kasvun ja rahataloudellisen epävarmuuden yhteisvaikutuksessa.

Kaikki analyytikot eivät ole yhtä innostuneita.

J.P. Morganin entinen pääanalyytikko Marko Kolanovic ennustaa, että hopean hinta voi olla vuoden lopussa puolet nykyisestä.