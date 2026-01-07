Bitcoin ponnisti 80 000 dollarin pohjilta – analyytikko uskoo nousun jatkuvan

Vuoden vaihteessa Bitcoin noteerattiin noin 93 000–94 000 dollarin tasolla, kun marraskuussa hinta oli hetkellisesti painunut alle 80 000 dollarin. Kurssin käänne on saanut sijoittajat palaamaan markkinoille, ja kaupankäyntivolyymit ovat kasvaneet selvästi vuoden vaihteesta.
Yhdysvaltalaisen sijoitustalon Bernsteinin analyytikko Gautam Chhugani arvioi, että Bitcoin-markkina on todennäköisesti löytänyt pohjansa. Hänen mukaansa kryptomarkkinoiden liikkeet heijastavat nyt enemmän makrotalouden rahapolitiikkaa kuin perinteisiä nelivuotisia suhdannekiertoja.
”Uskomme, että digitaalisten omaisuuserien markkinat ovat vakautuneet ja siirtymässä uuteen kasvuvaiheeseen”, Chhugani kirjoittaa raportissa, jossa Bernstein pitää ennallaan 150 000 dollarin kurssitavoitteensa tälle vuodelle.
Samaan aikaan rahapolitiikan suunnanmuutos tukee nousevia riskisijoituksia.
Yhdysvaltain keskuspankki päätti joulukuussa 2025 rahapolitiikan kiristysohjelmansa ja on sittemmin lisännyt likviditeettiä markkinoille repokauppojen avulla. Kryptomarkkinoille se on positiivinen uutinen.
Instituutiot palaavat kryptomarkkinoille
Vuoden alku on kääntänyt myös institutionaalisten sijoittajien käyttäytymisen. Yhdysvaltalaiset spot-Bitcoin-ETF-rahastot keräsivät kahden ensimmäisen pörssipäivän aikana noin 1,2 miljardia dollaria uusia pääomia.
BlackRockin IBIT-rahasto nousi kärkeen 372 miljoonan dollarin nettomerkinnöillä, ja Fidelityn FBTC seurasi 191 miljoonalla.
IBIT nousi nopeasti Yhdysvaltojen suosituimmaksi spot-bitcoinrahastoksi ja sijoittui kuudenneksi maailmanlaajuisessa ETF-vertailussa uusien sijoitusten määrällä mitattuna.
Loppuvuoden 2025 aikana rahavirrat olivat vielä negatiivisia, kun korkeammat korot ja hermostunut markkinatunnelma saivat sijoittajat vetäytymään.
Bernsteinin mukaan kryptovaluuttoihin sidoksissa olevat osakkeet tuottivat viime vuonna keskimäärin 59 prosenttia, vaikka Bitcoin itse päätyi vuoteen noin kuusi prosenttia miinukselle.
Yhtiö näkee markkinan siirtyvän kohti tokenisaation “superjaksoa”, jossa reaalimaailman varallisuuseriä siirretään lohkoketjuun, ja stablecoinien tarjonnan odotetaan kasvavan yli 50 prosenttia kuluvan vuoden aikana.
Sykli vai uusi paradigma?
Keskustelu Bitcoinin hintasyklien kestävyydestä jakaa edelleen analyytikot kahtia.
Osa pitää vuonna 2025 nähtyä huippua, noin 126 000 dollaria, tyypillisen nelivuotissyklin huipennuksena, kun taas toiset näkevät markkinan siirtymässä kohti rakenteellisesti vahvempaa, institutionaalisten sijoittajien tukemaa vaihetta.
BlackRockin perustaja ja toimitusjohtaja Larry Fink on todennut julkisesti, että Bitcoinista on nopeasti tulossa institutionaalisten sijoittajien varantovaluutta. Hänen mukaansa myös useat valtion sijoitusrahastot ovat alkaneet lisätä sitä reserveihinsä.
Bernstein ennustaa Bitcoinin nousevan 150 000 dollariin vuoden 2026 aikana ja saavuttavan jopa 200 000 dollarin tason vuonna 2027. Skenaario perustuu sekä vahvistuvaan kysyntään että likviditeetin kasvuun.
Vaikka epävarmuutta riittää, analyytikot tunnistavat selvän muutoksen markkinasentimentissä. Bitcoinin 80 000 dollarin notkahdusta pidetään nyt mahdollisena viimeisenä ostopaikkana ennen seuraavaa laajempaa nousuvaihetta.