Kulta jatkaa nousuaan – taustalla kaksi keskeistä tekijää

Kultamarkkinat reagoivat Venezuelan poliittiseen kriisiin ja Yhdysvaltain keskuspankin odotettuihin koronlaskuihin.

Spot-kullan hinta on kohonnut yli 4 470 dollariin unssilta, vain niukasti alle joulukuun lopun ennätystason. Kullan hintaa tuki jo kolmatta päivää jatkunut turvasatamavire.

Sijoittajien hermostuneisuus kasvoi sen jälkeen, kun Yhdysvaltain erikoisjoukot ottivat Venezuelan presidentin Nicolás Maduron vangiksi viime perjantaina. Geopoliittinen epävarmuus on lisännyt kysyntää sekä jalometalleissa että valtionlainoissa, kun taas osakemarkkinoilla liikehdintä on ollut varovaisempaa.

XS.comin vanhempi markkina-analyytikko Rania Gule muistuttaa lisäksi, että Amerikan mantereiden jännitteiden lisäksi Saudi-Arabian ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välinen avoin vastakkainasettelu sekä yhä ratkaisematta oleva Venäjän ja Ukrainan sota ylläpitävät kysyntää turvasatamaksi koetuille sijoituksille.

Kun tällaisia kriisejä kasautuu samanaikaisesti, sijoittajat Rulen mukaan yleensä vähentävät riskialttiiden omaisuuserien osuutta ja hakeutuvat arvoaan säilyttäviin kohteisiin – joista kulta pysyy edelleen keskeisimpänä vaihtoehtona.

Nousu näkyi laajasti myös kaivosyhtiöiden osakekursseissa.

Newmont kallistui yli viisi prosenttia, Sibanye Stillwater yli seitsemän ja Gold Fields reilut kuusi prosenttia. Agnico Eagle Mines vahvistui runsaat kolme prosenttia ja kaivosalan suuret ETF-rahastot saivat myös lisävauhtia.

Fedin viesti tukee nousua

Keskuspankin odotetaan jatkavan ohjauskorkojen kevennyksiä kuluvan vuoden mittaan. Useat analyytikot arvioivat, että ensimmäinen koronlasku nähdään jo maaliskuussa, mikä lisää jalometallien houkuttelevuutta korkoa tuottamattomina mutta turvasatamaksi miellettyinä sijoituksina.

Pankkiketju Morgan Stanley arvioi alkuviikon raportissaan kullan kipuavan 4 800 dollariin unssilta vuoden loppuun mennessä. Ennuste perustui laskeviin korkoihin, keskuspankkien kasvaviin kullanostoihin ja globaalin epävarmuuden lisääntymiseen.

Vuosi 2025 oli kullan kannalta poikkeuksellisen vahva: hinnat nousivat yhteensä 64 prosenttia, mikä oli suurin vuotuinen nousu sitten 1970-luvun lopun.

Keskuspankit ostivat viime vuonna noin 250 tonnia kultaa lokakuuhun mennessä, ja suurin yksittäinen ostaja oli Puola lähes sadan tonnin lisäyksellä.

Myös dollarin heikkeus tukee näkemystä kevenevästä rahapolitiikasta.

”Viimeaikainen Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen vahvistaa tätä näkemystä entisestään. Dollarin vetäytyminen useiden viikkojen huipuista ei ole pelkkä tekninen korjausliike, vaan suora seuraus sijoittajien muuttuneista odotuksista rahapolitiikan tulevasta suunnasta”, Rania Gule toteaa.

Yhdysvaltain ristiriitaiset ostopäällikköindeksit tukevat tätä kuvaa: S&P Globalin PMI viittaa talouskasvun jatkumiseen, kun taas ISM:n teollisuusindeksi osoittaa sektorin pysyvän supistustilassa.

”Omasta näkökulmastani tämä kehityksen epäsuhta asettaa Yhdysvaltain keskuspankin varovaisempaan asemaan ja vähentää kannustimia kiristää rahapolitiikkaa — mikä painaa dollaria, mutta samalla tukee kullan hintaa”, Gule toteaa.

Talousluvut jännitteiden varjossa

Katseet kääntyvät nyt Yhdysvaltain tuoreisiin makrotaloustietoihin. Keskiviikkona julkaistavat ADP-työllisyysluvut ja ISM:n palvelualan indeksi antavat viitteitä talousvireestä ennen perjantain virallista työllisyysraporttia.

Ekonomistit odottavat, että joulukuussa syntyi noin 55 000 uutta työpaikkaa – hieman vähemmän kuin marraskuun 64 000. Työttömyysaste pyörii 4,6 prosentissa, mikä on neljän vuoden korkein lukema.

Vahvat talousluvut voisivat nostaa korkoja ja Yhdysvaltain dollarin kurssia, mikä painaisi kullan hintaa hetkellisesti. Pehmeämmät luvut sen sijaan tukisivat arviota rahapolitiikan keventämisestä ja jatkaisivat kullan vahvaa virettä.

Kullan pitkä nousu kertoo sijoittajien kasvaneesta varovaisuudesta. Kuluttajahintojen nousu on hidastunut, mutta epäluottamus globaaliin kasvuun ja geopoliittiset riskit pitävät turvasatamahakuiset sijoittajat liikkeessä.

Monien analyytikoiden mukaan kullan vahva kehitys saattaa jatkua niin kauan kuin markkinat odottavat rahapolitiikan pysyvän löysänä.

”Kulta toimii jälleen globaalin epävarmuuden mittarina – ja tällä hetkellä mittari on korkealla”, tiivisti analyytikko Jim Wyckoff Kitcolta.