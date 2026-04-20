öljy ja Lähi-idän diplomatia ajavat hintaa voimakkaammin kuin Fedin hidas korkolinja.

Kulta jumittuu 4 800 dollariin — Iranin diplomatia ja Fedin öljyhuoli vetävät vastakkain

Kullan hintakehitys dollareissa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kulta noteerattiin maanantaina 20. huhtikuuta hienoisessa plussassa. Unssi maksoi noin 4 765 dollaria, vajaat 10 dollaria enemmän kuin sunnuntaina.

Lähipäivien suunta on kääntymässä toisaalle. Perjantaina metalli kävi hetkellisesti lähellä 4 870 dollaria. Kuukauden aikana nousua on kertynyt vajaat seitsemän prosenttia ja vuositasolla lähes 40 prosenttia.

Käännekohtana oli Hormuzinsalmesta saavutettu sopu. Kaupallinen merenkulku jatkuu salmen läpi Israelin ja Libanonin välisen 10 päivän tulitauon ajan, kunhan alukset pitäytyvät Iranin merenkulkuviranomaisten osoittamalla reitillä.

Raakaöljyn hinta reagoi nopeasti ja laski yli 10 prosenttia. Halpeneva öljy leikkaa inflaatiopainetta, ja sen myötä yksi kullan tukipilareista heikkeni.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Yhdysvaltain merisaarto jatkuu ennallaan kunnes kattava sopimus on kasassa. Välittäjinä toimivat Pakistan, Egypti ja Turkki. Alun perin 21. huhtikuuta umpeutuvaa tulitaukoa ollaan maanantaina jatkamassa, ja neuvottelupöydällä ovat nyt Teheranin ydinohjelma, Hormuzinsalmi sekä sotakorvauskysymykset.

Israelin ja Libanonin välillä torstaina voimaan astunut 10 päivän tulitauko pysäytti yhteenotot Iranin tukeman Hizbollahin kanssa. Puolustusministeri Pete Hegseth varoitti, että Yhdysvallat voi palata iskuihin Iranin energiainfrastruktuuriin, mikäli laajempaa sopimusta ei saada.

Fed ei ole vielä antanut periksi

Öljyn hinnan lasku saattaa kuulostaa keskuspankille hyvältä uutiselta. Viesti itse ei ole silti muuttunut. St. Louisin Fedin pääjohtaja Alberto Musalem arvioi viime viikolla, että Lähi-idän kriisin kautta välittyneet öljyn hinnannousut pitävät pohjainflaation noin kolmessa prosentissa vuoden loppuun saakka.

Luku olisi lähes prosenttiyksikön keskuspankin tavoitteen yläpuolella. Ohjauskorkoa pidetään Musalemin mukaan 3,50–3,75 prosentin haarukassa pidempään kuin markkina toivoisi.

Uusiakaan koronnostoja hän ei ole sulkenut pois, mikäli inflaatio-odotukset alkavat karata.

Viestin ajoitus on markkinoille kiusallinen. Toive Hormuzin avautumisesta ja öljyn laskusta koronlaskujen aikaistajana jää näillä näkymin haaveeksi.

Musalem kuvasi öljymarkkinan horjumista kuluneen 12 kuukauden kolmanneksi negatiiviseksi tarjontashokiksi. Kaksi muuta liittyvät tulleihin ja kiristyneeseen maahanmuuttopolitiikkaan. USA:n talouskasvun hän ennakoi hidastuvan tänä vuonna 1,5–2 prosentin haarukkaan.

Korkeat reaalikorot tekevät kullan pitämisestä kallista verrattuna korkoa tuottaviin sijoituksiin. Kasvun hidastuminen vetää kuitenkin toiseen suuntaan ja tukee turvasatamakysyntää. Tässä ristivedossa hinta on heilunut kevään ajan.

Tekninen asetelma ei puolla läpimurtoa

Kulta liikkuu kapeassa vaihteluvälissä liukuvien keskiarvojensa tuntumassa. Analyytikot sijoittavat tuen noin 4 600 dollariin ja vastuksen 5 000 dollarin tasolle. Perjantain pyrähdys ei riittänyt ylittämään ylärajaa.

RHB Bankin analyytikko Joseph Chai tulkitsee RSI:n eli suhteellisen voiman indeksin pudonneen alle 50-tason merkiksi nousumomentumin hiipumisesta. RSI on tekninen indikaattori, joka mittaa hintaliikkeen nopeutta ja voimakkuutta. Yli 50:n lukemat kielivät nousuvoittoisesta kaupankäynnistä.

Selkeän suunnanmuutoksen käynnistäisi joko neuvottelujen romahdus tai Fedin korkolinjan oikaisu. Kumpikaan ei ole tällä hetkellä markkinahinnan pääoletus.

Ensi viikolla huomio kiinnittyy tulitauon jatkon yksityiskohtiin ja siihen, miten Hormuzin koordinoitu reitti toimii käytännössä. Mikäli viikko sujuu ilman välikohtauksia, kullan viimeiset geopoliittiset tuet saattavat rapautua.

