Mistä tuottoa vuonna 2026? – Strategi: ”yritysten tuloskasvun odotetaan olevan globaalisti vahvaa”

Pörssiyhtiöiden tuloskasvun odotetaan kiihtyvän globaalisti vuonna 2026 noin 15 prosenttiin, kun vuonna 2025 jäätiin arviolta 10 prosenttiin, kertoo Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Nordea suosittelee ylipainottamaan eurooppalaisia osakkeita. Eurooppalaisyritysten tuloskasvun odotetaan kiihtyvän alkavana vuonna 12 prosenttiin viime vuoden nollakasvusta.

Alavan mukaan Helsingin pörssille ennakoidaan jopa 21 prosentin tuloskasvua, mutta verraten pienellä markkinalla ennustevirheet ovat usein suurempia. Suuria tulosparannuksia odotetaan muun muassa kotimaisilta metsä- ja teräsyhtiöiltä.

Alavan mukaan Pohjois-Amerikassa tuloskasvun odotetaan kiihtyvän hieman noin 15 prosentin tuntumaan. Alueen tuottomahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin osakkeiden korkea arvostustaso.

”Viime vuonna tuloskasvu sai lisäpuhtia dollarin heikentymisestä, mikä ei todennäköisesti toistu tänä vuonna ainakaan samassa mittakaavassa. Pidämme Pohjois-Amerikan peruspainossa, sillä osakkeiden nousupotentiaalia rajoittaa melko korkea arvostustaso. Suurimpien teknologiayritysten tulosperusteiset arvostuskertoimet ovat yhä kohtuullisia, mutta vapaaseen kassavirtaan verrattavat arvostuskertoimet ovat selvästi korkeampia. Tämä johtuu suurista investoinneista ja verraten pitkistä poistoajoista.”

Kehittyvillä markkinoilla tuloskasvun odotetaan yltävän 18 prosenttiin, ja Alavan mukaan tuloskasvukärjessä jatkavat Korea ja Taiwan suurten puolijohdeyhtiöiden ansiosta.

”Vaikka puolijohdeyhtiöt ovat hyvin syklisiä, ovat tämän vuoden tilauskirjat jo täynnä vähentäen epävarmuutta tuloskehityksen suhteen.”

Toimialojen välisessä allokaatiossa Nordea ylipainottaa rahoitus- ja terveydenhuoltosektoreita.

”Euroopassa rahoitussektori oli jo viime vuonna toimialojen kärjessä lähes 50 prosentin tuotolla, mutta investointien elpyminen ja stabiili korkoympäristö tukevat pankkien liiketoimintanäkymiä myös alkaneena vuonna”, sijoitusstrategi toteaa.

Terveydenhuoltosektorin Nordea nosti ylipainoon joulukuussa, kun toimialan näkymiä varjostaneet poliittiset riskit hellittivät Trumpin hallinnon kanssa solmittujen hinta- ja tullisopimusten myötä.

”Molempien toimialojen arvostustaso on maltillinen suhteessa kasvunäkymiin”, Alava toteaa.

Korkosijoituksiakaan ei Alavan mukaan kannata unohtaa, koska ne hajauttavat salkun riskiä tehokkaasti.

”Suosittelemme peruspainoa kaikille korkosegmenteille, sillä korkean luottoluokituksen yrityslainojen ja valtionlainojen juoksevat tuotot ovat lähellä toisiaan. Tämä johtuu siitä, että yrityslainojen luottoriskimarginaalit ovat historiallisesti tarkasteltuna varsin matalia”, sijoitusstrategi toteaa.

Nordean aluesuosituksissa ainoastaan Länsi-Eurooppa on ylipainossa. Pohjois-Amerikka, Suomi ja kehittyvät markkinat ovat peruspainossa. Japani on alipainossa muita alueita hitaamman tuloskasvun ja valuuttaliikkeisiin liittyvän epävarmuuden vuoksi.

Euroopan osakemarkkinoille on mahdollista sijoittaa kustannustehokkaiden pörssinoteerattujen indeksirahastojen eli ETF:ien avulla.

Esimerkiksi Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc pyrkii seuraamaan STOXX® Europe 600 -indeksiä. STOXX® Europe 600 -indeksi seuraa 600 suurinta eurooppalaista yhtiötä. Rahaston kokonaiskulusuhde (TER) on vain 0,07 prosenttia vuodessa, ja se on edullisin ja suurin ETF, joka seuraa kyseistä indeksiä.

Rahasto jäljittelee vertailuindeksinsä kehitystä täydellä replikoinnilla, eli se sijoittaa kaikkiin indeksin osakkeisiin. Rahaston osingot uudelleensijoitetaan rahastoon.

Toinen suuri Eurooppaan sijoittava osake-ETF on iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc), joka pyrkii seuraamaan MSCI Europe -indeksiä. MSCI Europe -indeksi seuraa 15 eurooppalaisen teollisuusmaan johtavia osakkeita. Rahaston kokonaiskulusuhde (TER) on 0,12 prosenttia vuodessa.

Rahasto jäljittelee vertailuindeksin kehitystä sijoittamalla valikoituun joukkoon indeksiin kuuluvia osakkeita. Rahaston osingot uudelleensijoitetaan rahastoon.



