Endominesin joulukuun kullantuotannon luvut vakuuttavia

Endominesin toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Kaivosyhtiö Endominesin osake ollut yksi viime vuoden pörssikomeetoista Helsingin pörssissä. Viimeisen vuoden aikana osake on kivunnut jo 233 prosenttia.

Syitä huikeaan kurssinousuun on kaksi: kullan hinnannousu ja yhtiön kullan tuotannon kasvu.

Vielä noin kolme vuotta sitten yhtiö teki merkittäviä tappioita ja oli rahoitusvaikeuksissa. Vuonna 2022 Vyhtisen johdolla yhtiössä toteutettiin strategiamuutos, ja toiminta keskitettiin Suomeen Karjalan kultalinjalle.

Sen jälkeen tulostaso on noussut tuotannon kasvattamisen ja kullan hinnan nousun myötä. Vuonna 2015 vuonna yhtiö saavuttanee ennätystuloksen.

Kullan nykyisellä eurohinnalla toiminta on erittäin kannattavaa. Yhtiö tavoitteena on laskea toiminnan kustannuksia. Yhtiö osti heinäkuussa alihankkijansa Power Mining Oy:n, minkä arvioidaan alentavan kullan tuotantokustannuksia ilman investointeja noin 90–120 euroa unssilta vuodesta 2026 alkaen.

Yhtiö tähtää kunnianhimoisesti 500–700 prosentin kasvuun kullantuotannossa verrattuna vuoden 2024 tuotantomäärään. Tavoite pyritään saavuttamaan jatkamalla kullan etsintää sekä rakentamalla uusi tuotantolaitos tai laajentamalla Pampalon nykyistä tuotantolaitosta.

Endomines kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että sen Pampalon kaivoksen kullantuotanto kasvoi viime vuonna 16,3 prosenttia verrattuna tuotantotasoon vuonna 2024. Vuoden 2025 tuotanto oli 517,2 kilogrammaa eli 16 630 unssia.

Loka-joulukuun tuotanto kasvoi 22,5 prosenttia vertailukaudesta oli 117,8 kilogrammaa kultaa.

Julkistetut tuotantoluvut perustuvat alustaviin tietoihin. Lopulliset luvut voivat hieman muuttua sen jälkeen, kun kaikista asiakkaille toimitetuista eristä on saatu lopulliset analyysit. Yhtiö ei kuitenkaan odota muutoksen olevan merkittävä.

Yhtiön ohjeistus vuodelle 2025 oli 498 – 684 kilogrammaa. Tuotannon kasvun odotettiin olevan suurempaa vuoden 2025 jälkipuoliskon aikana, joka ei kuitenkaan toteutunut. Syynä tähän oli alkuvuoden merkittävästi kasvanut tuotantomäärä sekä maanalaisen kaivostoiminnan urakoitsijan liiketoiminnan haltuunotto syyskuussa 2025. Endomines odottaa haltuunoton tukevan tuotannon kasvua täysimääräisesti kuluvana vuonna.

”Kullantuotantomme jatkoi vahvaa kasvua jo kolmatta vuotta peräkkäin. Olen todella tyytyväinen loka-joulukuun 22,5 prosentin kasvuun, etenkin kun kasvutoimien ohella toteutimme ostetun liiketoiminnan integraatiota. Toisen vuosipuoliskon kehitykseen vaikuttikin kaivosurakoitsijan Pampalon toimintojen liiketoimintakauppa ja ostettujen toimintojen siirtyminen Endominesille. Teimme haltuunoton jälkeen nopeasti keskeisiä uudistuksia: vahvistimme organisaatiota, uudistimme tuotannon vuorojärjestelmän ja kohdensimme laiteinvestointeja kriittisiin kohtiin”, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan muutosten vaikutukset näkyvät jo loppuvuoden tuotannossa. Joulukuu oli heinä-joulukuun selkeästi paras kuukausi ja noin 19,6 prosenttia yli koko vuoden kuukausittaisen keskiarvotuotannon.

“Kasvuamme tukee myös vahva kultamarkkina: kullan keskihinta tammi-joulukuussa 2025 oli 3 436 dollaria unssilta, kun vertailukaudella se oli 2 402 dollaria. Maailmalla vallitseva korkea geopoliittinen epävarmuus heijastuu turvasatamana pidetyn kullan hintakehitykseen. Tänään kullan hinta onkin ollut yli 4 400 dollaria”, Vyhtinen jatkaa.