Bill Gates: Tekoäly mullistaa talouden ja ravistelee energia‑ sekä työmarkkinoita

Videossa on suomenkielinen konekielinen tekstitys. Laita ensin tekstitykset päälle painamalla ”Tekstitykset”-painiketta. Seuraavaksi valitse suomenkielinen tekstitys valitsemalla rattaan kuvasta ”Tekstitykset” , sitten ”Automaattinen käännös” ja lopuksi valikosta ”Suomi”.

Gates varoittaa datakeskusten energiatarpeesta, työmarkkinamuutoksista ja poukkoilevan teollisuuspolitiikan riskeistä Yhdysvalloissa.

Bill Gatesin mukaan tekoäly ei ole mikään tulppaanikupla.

Uutistoimisto CNBC:n haastattelussa Gatesilta kysyttiin, elääkö tekoäly nyt kuplassa. Gatesin mukaan tilannetta ei voi verrata 1600-luvun Hollannin tulppaanimanioihin, joissa taustalla ei lopulta ollut todellista arvoa.

Vertaus internet-kuplaan on hänen mielestään osuvampi: osa nykyisistä tekoäly-yhtiöistä epäonnistuu ja palaa pääomaa, mutta taustalla oleva teknologia muuttaa talouden rakenteita pysyvästi.

Gates korostaa, että tekoäly on hänen elinaikansa “suurin tekninen asia”, jonka taloudellista arvoa on vaikea liioitella. Hänen mukaansa kyse on käytännössä älykkyyden skaalaamisesta: tekoäly voi antaa lääketieteellistä neuvontaa, toimia opettajana tai auttaa uusiin lääkkeisiin ja tuotteisiin liittyvässä suunnittelussa.

Tekoäly on jo nyt niin merkittävä tuotannontekijä, että teknologiayhtiöiden on Gatesin mukaan pakko osallistua kehityskilpaan.

”Jos haluat olla teknologiayhtiö, et voi sanoa ei ja jättäytyä pois tästä kilpailusta”, hän tiivistää.

Investointiryöpyssä myös hukkapääomaa

Gatesin viesti teknologiayhtiöille ja sijoittajille on kaksijakoinen. Yhtäältä hän pitää massiivisia investointeja siruihin ja datakeskuksiin loogisina, koska tekoälykysyntä voi luoda valtavan, internetiäkin suuremman arvon. Toisaalta hän arvioi, että merkittävä osa nykyisestä investointiaallosta päätyy umpikujaan, aivan kuten osa internet-yhtiöistä 2000-luvun alussa.

Osa yrityksistä sitoutuu datakeskushankkeisiin alueilla, joissa sähkön hinta on liian korkea, tai ostaa kokonaisia sirusukupolvia hyödyntämättä niiden täyttä arvoa ennen seuraavan sukupolven saapumista markkinoille. Gatesin mukaan nämä ovat väistämättömiä virheitä, kun ala kasvaa nopeasti ja pääoma hakee tuottoja uudesta teknologiasta.

Haastattelussa Gatesilta kysyttiin myös tekoälyn kasvavan energiankulutuksen vaikutuksesta.

Energian hinta nousee poliittiseksi jännitteeksi, Gates uskoo. Paikallisyhteisöt suhtautuvat osin torjuvasti uusiin datakeskuksiin, kun pelkona on kotitalouksien sähkölaskujen nousu.

Bill Gates korostaa, että tekoälyn vaatima lisäenergia tulisi tuottaa tavoilla ja paikoissa, joissa kustannuksia ei sälytetä kuluttajien maksettavaksi. Hän nostaa esimerkiksi uuden sukupolven ydinvoiman, kuten pienreaktoreihin pohjautuvat ratkaisut, joiden sijoittamisessa tulisi huomioida sekä taloudellinen kannattavuus että paikallinen hyväksyttävyys. Hänen mukaansa historiassa ydinvoimaa rakennettiin malleilla, joissa energiayhtiö kantoi suurimman riskin, eikä tätä mallia voida sellaisenaan toistaa.

Tärkeää on, ettei tekoälyn energianälkää tyydytetä nostamalla asukkaiden sähkön hintaa. Gatesin mukaan päätösten pitää olla taloudellisesti ja poliittisesti kestäviä, jotta datakeskukset ja uudet reaktorit saavat pysyvän hyväksynnän.

Työmarkkinat muuttuvat, rehellisyys tarpeen

Tekoälyn vaikutus työpaikkoihin jakaa mielipiteitä sekä poliitikkojen että kansalaisten keskuudessa. Gates arvioi, että vaikutukset näkyvät vasta ajan kanssa, eivätkä suuret työpaikkasiirtymät realisoidu aivan lähivuosina, mutta pitkällä aikavälillä muutos on väistämätön.

Hänen mielestään on epärehellistä väittää, ettei tekoäly vaikuttaisi työmarkkinoihin merkittävästi. Osa tehtävistä katoaa, osa muuntuu ja uusia rooleja syntyy, mutta muutos aiheuttaa myös epävarmuutta ja paineita koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmille.

Samalla keskustelua leimaa geopoliittinen kilpailu. Työmarkkinariskeistä puhumista pelätään, jotta Yhdysvallat ei näyttäisi hidastavan omaa tekoälykilpaansa.

Teollisuuspolitiikka hakee suuntaa

Haastattelun lopussa Gates kommentoi myös Yhdysvaltain teollisuuspolitiikkaa, jossa liittovaltio on alkanut ottaa suorempaa roolia muun muassa harvinaisten maametallien ja siruyhtiöiden tukemisessa.

Gatesin mukaan hallitus toimii parhaiten, kun pelisäännöt ovat ennustettavia ja pitkäjänteisiä. Yritykset tekevät tehdasinvestointeja vuosikymmenien perspektiivillä, joten tullien, tukien ja omistusjärjestelyjen jatkuva muuttaminen heikentää halukkuutta sijoittaa.

Hän nostaa esiin riskin, että valtio-omistajuus voi vääristää kilpailua, jos hallitus alkaa suosia osin omistamiaan yrityksiä riippumatta siitä, kenen teknologia on markkinoiden kannalta paras.

Bill Gates painottaa, että sääntöjen ja tavoitteiden on oltava selkeitä, jotta yritykset ymmärtävät, millaisessa järjestelmässä ne toimivat ja millaisin ehdoin ne voivat hyödyntää julkista tukea.