Suomen historian suurin yrityskauppa: Kone ostaa kilpailijansa ja nousee maailman suurimmaksi hissiyhtiöksi
Hallitus aikoo laskea yhteisöveroa
Konecranesin osake romahti rankan tulospettymyksen vuoksi

Hallitus aikoo laskea yhteisöveroa

Jorma Erkkilä
Pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran tiedotustilaisuus finanssipoliittisista säännöistä 18.6.2025. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia.
Pääministeri Petteri Orpon ja valtiovarainministeri Riikka Purran tiedotustilaisuus finanssipoliittisista säännöistä 18.6.2025. Kuva: Lauri Heikkinen, valtioneuvoston kanslia.

Petteri Orpon hallitus ehdottaa, että yhteisöveroprosenttia alennetaan 20 prosentista 18 prosenttiin ja elinkeinotoiminnan tappion vähentämisaikaa pidennetään 25 vuoteen. Elinkeinotoiminnan vahvistetun tappion nykyinen vähentämisaika on tällä hetkellä 10 vuotta.

Tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä sekä vauhdittaa investointeja ja yrittäjyyttä.

Yhteisöverokannat ovat olleet OECD- ja EU-maissa jo pitkään laskusuunnassa valtioiden välisen verokilpailun seurauksena. Suomessa yhteisöverokanta on laskenut vuosien 2006–2014 aikana 26 prosentista 20 prosenttiin. Vuonna 2023 päivitetyn Euroopan unionin Taxation Trends -raportin mukaan yhteisöveroprosentti oli EU:n jäsenmaissa keskimäärin 21,2 prosenttia.

Hallituksen ehdottama kahden prosenttiyksikön veronalennus laskisi Suomen yhteisöverokannan EU:n sekä OECD:n keskiarvon alapuolelle, mikä vahvistaisi suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan yhteisöverokantamuutos pienentäisi yhteisöveron tuottoa staattisesti arvioiden noin 832 miljoonalla eurolla vuodessa. Pitkällä aikavälillä muutoksen odotetaan edistävän talouskasvua, sillä investointien ja yritystoiminnan kasvun vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.

Tappion vähennysaikamuutos hyödyttäisi erityisesti uusia ja kasvavia yrityksiä, joille syntyy usein tappioita yritystoiminnan käynnistämisestä tai suurista investoinneista. Pitkä vähennysaika tukisi investointeja erityisesti aloilla, joilla tuotekehitys ja testaus vaativat vuosien panostuksia ennen kaupallistamista sekä kannustaisi yrityksiä laajentamaan toimintaansa.

Yhteisöverokantaa koskeva tuloverolain muutos huomioitaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2027 toimitettavassa verotuksessa. Yhteisön ennakkoperinnässä lakia sovellettaisiin sen voimaantulon jälkeen.

Tappioiden vähentämistä koskevaa muutosta sovellettaisiin verovuoden 2026 tai sen jälkeen syntyneisiin tappioihin. Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamista koskevaa lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen saatuun tuloon.

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Esitys on lausunnolla 25. toukokuuta saakka lausuntopalvelussa.

Muutos on osa hallituksen puoliväliriihessä päättämiä kasvutoimia ja liittyy valtion vuoden 2027 talousarvioesitykseen. Ehdotus on tarkoitus käsitellä talousarvioesityksen yhteydessä.

Lue myös nämä

