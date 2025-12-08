Näin palkansaajien verotus muuttuu vuonna 2026

Yksi keskeinen muutos koskee verovähennyksiä.

Palkansaajien kaavamainen työhuonevähennys poistuu. Vähennystä voi hakea vielä keväällä vuoden 2025 veroilmoituksella, jos verovelvollinen on tehnyt töitä kotona tai vapaa-ajan asunnolla.

Vaikka kaavamainen työhuonevähennys poistuu, muualta hankitun työtilan kustannukset ovat edelleen vähennyskelpoisia.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuja ei voi enää vähentää verotuksessa, esimerkiksi vuoden 2026 verokortilla. Jäsenmaksuista saa vähennyksen vielä vuoden 2025 veroilmoituksella. Työttömyyskassan maksut ovat jatkossakin vähennyskelpoisia.

Polkupyöräetu poistuu kokonaan

Työsuhdepolkupyöräedun verovapaus poistuu. Muutos koskee työsuhdepolkupyöriä, joista on sovittu 24. huhtikuuta 2025 tai sen jälkeen. Jos sopimus on tehty jo tätä ennen, polkupyöräetu on verovapaa sopimuskauden loppuun saakka, kuitenkin enintään viisi vuotta edun käyttöönotosta.

Muutoksia tulee myös esimerkiksi perusvähennykseen, työtulovähennykseen sekä eläketulon lisäveroon.

Asunnon ja työpaikan välisistä matkoista voi saada vuonna 2026 vähennystä saman verran kuin edellisvuonna, eli enintään 7 000 euroa. Matkakulujen omavastuu säilyy 900 eurossa. Myöskään kotitalousvähennyksen määrään tai omavastuuseen ei ole tulossa muutoksia vuonna 2026.

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä vuonna 2026 on 54 euroa, osapäivärahan 25 euroa ja ateriakorvauksen 13,50 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus on 55 senttiä kilometriltä.

Isompia verovapaita lahjoja ja perintöjä

Myös perintö- ja lahjaverotukseen tulee muutoksia.

Perinnöstä ei ensi vuoden alusta tarvitse maksaa veroa, jos perittävän omaisuuden arvo on alle 30 000 euroa. Tällä hetkellä raja on 20 000 euroa. Myös perintöveron viivästyskorkoa alennetaan.

Ensi vuodesta lähtien yksityishenkilö voi lahjoittaa toiselle henkilölle verovapaasti enintään 7 499 euroa kolmen vuoden välein. Tällä hetkellä raja on 4 999 euroa.

Pankin maksama asiakasbonus, -hyvitys tai muu vastaava asiakkuuteen perustuva etu on jatkossa veronalaista pääomatuloa, jos etu kertyy esimerkiksi yksityistalouden luottojen, talletusten tai sijoitusten määrän tai arvon perusteella. Esimerkiksi lainoista kertyneitä bonuksia ei voi enää käyttää verovapaasti vakuutusmaksujen maksamiseen.

Etu on kuitenkin verovapaata tuloa silloin, kun etu käytetään niihin palveluihin, palvelumaksuihin ja luottojen korkoihin, joista etu on kertynyt, etua ei makseta rahana tai asiakas ei voi vaikuttaa edun käyttökohteeseen.

Muutos koskee vain finanssialan bonuksia. Yksityistalouden ostojen perusteella vähittäiskaupasta saatavat bonukset, alennukset ja hyvitykset ovat jatkossakin verovapaita.

Muutoksia sijoittajien verotukseen

Verovuodesta 2026 alkaen Verohallinto saa entistä kattavammat tiedot kryptovarojen kaupankäynnistä sekä Suomesta että ulkomailta.

Suomeen raportoivan kryptovarapalvelun tarjoajan pitää vuodesta 2026 alkaen kerätä tietoja palvelun käyttäjistä ja heidän tekemistään kryptovarojen ostoista, myynneistä ja siirroista. Tietoja kerätään sekä suomalaisista että ulkomaisista palvelun käyttäjistä.

Kryptovarapalvelun tarjoajan on annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus näistä tiedoista ensimmäisen kerran vuonna 2027.

Metsävähennyksen vuotuinen vähennysoikeus nousee enintään 75 prosenttiin verovuoden metsätalouden pääomatulosta. Vuodelta 2025 vähennys on enintään 60 prosenttia.

Myös metsävähennyspohja eli metsävähennyksen enimmäismäärä nousee nykyisestä 60 prosentista 75 prosenttiin metsäkiinteistöjen yhteenlasketuista hankintamenoista.

Muita muutoksia esimerkiksi arvonlisäveroon ja polttoaineiden verotukseen

Alennettuun 14 prosentin verokantaan kuuluvien tavaroiden ja palveluiden arvonlisävero laskee vuoden 2026 alusta 13,5 prosenttiin. Tähän verokantaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet, ravintola- ja ateriapalvelut, lääkkeet, henkilökuljetukset ja majoituspalvelut. Yleinen verokanta Suomessa on edelleen 25,5 prosenttia.

Bensiinin ja muiden nestemäisten polttoaineiden verotus kevenee. Muutoin valmisteverotuksessa on luvassa korotuksia: alkoholivero ja tupakkavero nousevat ja virvoitusjuomaveroon tulee uusia veroluokkia. Lisäksi kaivosmineraaliveroa korotetaan, ja kaivosten käyttämän sähkön verotuki poistuu.

Nuuskan ja nikotiinipussien verotonta matkustajatuontia rajoitetaan: jatkossa näitä kumpaakin saa tuoda verottomasti toisesta EU-maasta enintään 1 000 grammaa kerralla.