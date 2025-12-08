Eurooppalaiset verkkoapteekit kasvavat ja ottavat markkinaosuuksia

Kun Suomessa kiistellään apteekkitalouden uudistuksesta, länsinaapurissa ja Keski-Euroopassa verkkoapteekit muuttavat apteekkialaa vauhdilla.
Tukholman pörssiin on hiljattain listautunut kaksi lääkkeiden verkkokauppaan keskittynyttä apteekkia. Vuonna 2012 perustettu ja Ruotsin ensimmäinen verkkokauppaan keskittynyt Apotea listautui pörssiin vuosi sitten. Syyskuussa Apoteaa seurasi pörssiin Meds Apotek.
Tammi-syyskuussa Apotean liikevaihto oli yli 11 prosentin kasvussa ja sen liikevoittomarginaali oli viisi prosenttia. Osakekohtainen tulos kasvoi 25 prosenttia. Viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla liikevaihto kasvoi lähes 22 prosenttia.
Viimeisen 12 kuukauden aikana osakekohtaista tulosta on kertynyt noin 2,5 kruunua ja näin verkkoapteekin osakkeen P/E-luvuksi muodostuu noin 34. Yhtiön arvostukseen on siis ladattu paljon kasvuodotuksia. Noin 640 miljoonan euron liikevaihtoa tekevälle Apotealle kaksinumeroinen kasvu voi olla jatkossa haastavaa.
Verkkokaupan osuus Ruotsin apteekkimarkkinasta on neljännes. Osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä suhteessa edellisvuoteen. Apotealla on puolestaan noin kymmenen prosentin markkinaosuus Ruotsin apteekkimarkkinasta, joten osuuksia on vielä otettavissa.
Huomattavasti pienemmän Meds Apotekin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 24 prosenttia ja oikaistu osakekohtainen tulos hyppäsi tappiolta voitolle. Markkina-arvoa myyntiin suhteuttavalla P/S-luvulla mitattuna Meds on Apoteaa edullisempi. Sen P/S-luku on 0,9, kun taas Apotea arvostetaan kertoimella 1,3 tietopalvelu Koyfinin mukaan.
Myös Keski-Euroopassa vahvaa verkkokaupan kasvua
Keski-eurooppalaisia verrokkeja ovat saksalainen Redcare Pharmacy ja sveitsiläinen DocMorris. Molempien liiketoiminta on ollut tappiollista. Erityisesti Redcare on kasvanut vauhdilla. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Redcaren liikevaihto kasvoi 27 prosenttia. DocMorris kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla kymmenen prosenttia.
Molempien kasvua vauhdittaa Saksassa käyttöönotettu e-resepti. Se mahdollistaa reseptilääkkeiden verkkokaupan. Esimerkiksi Redcaren reseptilääkkeiden myynti kasvoi 122 prosenttia tammi-syyskuussa. Kasvun ansiosta se on yltänyt positiiviseen käyttökatteeseen, vaikka reseptilääkkeiden katteet ovat itsehoitolääkkeitä alhaisemmat.
Lääkkeiden verkkokauppaa Ruotsissa varjostaa hiljattain voimaan astunut lakimuutos, joka estää lääkkeiden toimittamisen postilaatikkoon tai jättämisen asiakkaan ovelle. Uusi sääntely edellyttää henkilöllisyyden vahvistamista toimituksen yhteydessä.
Kumpikaan verkkokaupoista ei odota sääntelyn vaikuttavan niiden liiketoimintaan. Apotean liikevaihdosta alle 40 prosenttia on reseptilääkkeitä, kun Meds Apotekin vastaava osuus on ainoastaan 15 prosenttia.
Liikevaihtoon suhteutettuna ja myynnin kasvu huomioiden ruotsalaiset verkkoapteekit vaikuttavat tyyriisti arvostetuilta keski-eurooppalaisiin verrokkeihin nähden. Eroa selittänee ruotsalaisyhtiöiden parempi kannattavuus.
|Yhtiö
|Apotea
|Meds Apotek
|Redcare
|DocMorris
|Liikevaihto, m€
|640
|90
|2400
|1000
|Bruttokate
|28 %
|23 %
|23 %
|22 %
|EV/EBITDA
|20
|63
|116
|N/A
|P/S
|1,3
|0,9
|0,4
|0,2
Oriolan apteekkiketju on parantanut kulkua
Lääketukkuri Oriola omistaa puolet ruotsalaisesta apteekkiketju Kronans Apotekista. Sen liikevaihto oli vuonna 2024 noin 1,1 miljardia euroa. Ketjun liiketoiminta on ollut pitkään tappiollista.
Kun yhteisyritys luotiin vuonna 2022, siitä tuli Ruotsin kolmanneksi suurin apteekkiketju 25 prosentin markkinaosuudella. Tänä päivänä Oriola raportoi Kronans Apotekin markkinaosuudeksi 21 prosenttia.
Ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Kronans Apotekin liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Liikevoittoprosentti koheni kolmannen vuosineljänneksen aikana nollan tuntumaan. Puolivuotiskatsauksessa Oriola kertoi ketjun verkkokaupan kasvaneen 44 prosenttia.
Analyysitalo Inderesin mukaan Kronans Apotek aiheuttaa Oriolalle merkittävän alaskirjausriskin. Apteekkiketjun puolikkaan arvo Oriolan taseessa on noin 200 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi Apotean markkina-arvo on noin 800 miljoonaa euroa.
Mahdollinen alaskirjaus voi kummuta apteekkiketjun heikosta myynnin ja kannattavuuden kehityksestä. Koska Oriolan oma pääoma on alhainen, yhtiö saattaisi joutua keräämään lisää pääomaa. Ruotsalaisten verkkoapteekkien kehityksestä päätellen kilpailu Ruotsissa on voimissaan.