Alphabetin AI-siruista kasvaa miljardiluokan kasvumoottori

Alphabetin osake on ollut yksi vuoden 2025 suurimmista voittajista. Yhtiön kurssi on noussut jo lähes 70 prosenttia vuoden alusta. Sijoittajat ovat alkaneet hinnoitella uudelleen teknojätin tekoälykyvykkyytt, erityisesti omien Tensor Processing Unit -prosessoreiden eli TPU-sirujen kautta.

TPU:t ovat alun perin suunniteltu Googlen sisäiseen käyttöön, mutta nyt yhtiössä pohditaan aktiivisesti niiden kaupallistamista ulkopuolisille asiakkaille. Tämä voisi mullistaa paitsi Google Cloudin ansaintamallin myös koko tekoälyinfrastruktuurin kilpailukentän, jota nykyisin hallitsee lähes yksin Nvidia.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Alphabet on solminut jo useita miljardiluokan sopimuksia, kuten yhteisymmärryksen tekoälyyhtiö Anthropicin kanssa jopa miljoonan TPU-sirun toimittamisesta.

Myös Meta Platforms on tiettävästi neuvotellut omasta monivuotisesta toimitussopimuksesta, joka voisi ulottaa Alphabetin piirit sen datakeskuksiin vuoteen 2027 mennessä.

DA Davidsonin teknologiajohtaja Gil Luria arvioi, että Alphabetin TPU:t voivat napata jopa viidenneksen koko tekoälypiirimarkkinasta lähivuosina. Hänen mukaansa kyse on “ehkä vielä suuremmasta liiketoiminnasta kuin Google Cloud”, jos Alphabet lähtee tosissaan kilpailemaan Nvidian ylivoimaa vastaan.

Myös Morgan Stanley suhtautuu kehitykseen optimistisesti. Yhtiön analyytikko Brian Nowak odottaa TPU-tuotannon kasvavan viiteen miljoonaan yksikköön vuonna 2027 ja seitsemään miljoonaan vuonna 2028, mikä on selvästi aiempia ennusteita enemmän.

Laskelmien mukaan jo 500 000 sirun ulkoinen toimituserä voisi kasvattaa Alphabetin vuotuista liikevaihtoa 13 miljardilla dollarilla ja lisätä osakekohtaista tulosta 40 sentillä.

Kustannusetu houkuttelee tekoälytalojen kiinnostuksen

TPU on teknisesti kapeampi ratkaisu kuin Nvidian graafinen prosessori (GPU), mutta sen etuna on merkittävästi matalampi hinta ja alhaisempi energiankulutus. Tekoälymallien koulutus voidaan toteuttaa TPU:illa nopeammin ja kustannustehokkaammin, jos ohjelmistot on optimoitu niiden arkkitehtuurille.

Googlen tuore Gemini 3.0 -malli, joka julkaistiin marraskuussa, toimii juuri näin: se hyödyntää täysimääräisesti TPU-laskentaa ja on saanut vahvan vastaanoton suorituskyvystään.

Alphabet ei ole siten pelkästään ohjelmistotalo, vaan myös kasvava laitevalmistaja tekoälytalouksien infrastruktuurissa.

Nvidia hallitsee edelleen valtaosaa suurten kielimallien koulutuksesta, mutta sen sirujen korkea hinta on herättänyt hermostuneisuutta datakeskusoperaattoreiden ja pilviyhtiöiden keskuudessa. Tähän Alphabetin ja muiden, kuten Amazonin Trainium-piirien, odotetaan tarjoavan tervetullutta kilpailua.

Alphabetin markkina-arvo on noussut lähelle neljä biljoonaa dollaria, ja yhtiön arvostus on kohonnut korkeimmalle tasolleen sitten vuoden 2021. Silti se on edelleen selvästi edullisempi kuin useimmat tekoälykilpailijansa, kuten Apple, Microsoft tai Broadcom.

Laskentavoima on uusi sähköverkko

Jos Alphabet onnistuu avaamaan TPU-tarjoamansa laajasti kaupalliseen käyttöön, se ei ainoastaan vahvista tekoälyn infrastruktuuria vaan saattaa muuttaa koko pilviteknologian kustannusrakenteen.

Sijoittajille tämä tarkoittaa uutta kasvulähdettä: sirubisnestä, joka kasvaa samassa tahdissa kuin tekoälymallien koko.

Alphabetin haasteena on nyt tasapainottaa kahden roolin välillä – sekä tekoälypalveluiden tuottajana että niiden mahdollistajana.

Jos yhtiö onnistuu hyödyntämään TPU etulyöntiasemansa yhtä taitavasti kuin Google-hakua aikanaan, tekoälyn seuraava suuri vallankumous saattaa tapahtua sen omissa palvelinsaleissa.