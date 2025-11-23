Alphabet loistaa pörssissä Gemini 3 -tekoälymallin voimin

Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai.

Googlen emoyhtiö Alphabetin osake nousi perjantaina noin kaksi prosenttia samalla, kun osakeindeksit ja lukuisten muiden teknoyhtiöiden osakkeet olivat laskussa. Alphabetin markkina-arvo kohosi lähes 3,6 biljoonaan eli 3600 miljardiin dollariin.

Samalla Alphabet kiilasi Microsoftin ohi nousten maailman kolmanneksi arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi. Edellisen kerran näin kävi seitsemän vuotta sitten.

Alphabetin osake on noussut vuoden aikana 77 prosenttia, mikä tekee siitä teknologiajättien kirkkaimman tähden mahtiseitsikon ryhmässä.​

Nousua vauhditti paitsi Alphabetin vahva mainosmyynti ja pilvipalveluliiketoiminnan laajeneminen myös sijoittajaluottamus, jonka taustalla vaikuttaa Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn 4,9 miljardin dollarin ostot Alphabetin osakkeisiin.

Kolmannen vuosineljänneksen yli 100 miljardin dollarin liikevaihto, Googlen mainostulot ja pilvipalveluiden 34 prosentin kasvu ovat vakuuttaneet markkinat. Google Cloud kirjasi 15,2 miljardin dollarin myynnin ja mainostuloja kertyi yli 74 miljardia dollaria, selvästi edellisvuoden tason yläpuolelle.

Yritys Markkina-

arvo (biljoonaa USD) Maa NVIDIA 4,3 USA Apple 4,0 USA Alphabet 3,6 USA Microsoft 3,5 USA Amazon 2,4 USA Saudi Aramco 1,7 Saudi-Arabia Broadcom 1,6 USA Meta Platforms 1,5 USA TSMC 1,4 Taiwan Tesla 1,3 USA

Gemini 3 vauhdittaa uskoa Alphabetin kilpailukykyyn tekoälykisassa

Marraskuussa lanseerattu Gemini 3 -tekoälymalli tuotiin heti Googlen hakukoneeseen, pilveen ja sovelluksiin. Tekoälyn kehitys ja uusi tuotelanseeraus lisäsivät sijoittajien optimismia.

Gemini 3:n kilpailukyky rakentuu ennen kaikkea vahvan päättelykyvyn ja uuden Deep Think -tilan varaan, joiden avulla malli selviää selvästi aiempaa paremmin vaikeista, monivaiheisista ongelmista, kuten matematiikasta ja tieteellisestä päättelystä. Tämä näkyy siinä, että se päihittää edeltäjänsä lähes kaikissa keskeisissä vertailuissa ja nousee kärkitasolle myös suhteessa muihin huippumalleihin.​

Toinen selkeä vahvuus on aito multimodaalisuus: Gemini 3 käsittelee tekstiä, kuvia, videota, ääntä ja koodia yhtenä kokonaisuutena, mikä parantaa ymmärrystä erityisesti reaalimaailman tehtävissä, joissa informaatiota tulee useasta lähteestä.

Multimodaalinen päättely ja pitkä, jopa miljoonan tokenin konteksti-ikkuna tekevät siitä käyttökelpoisen työkalun esimerkiksi laajojen dokumenttikokonaisuuksien ja datavirtojen analysointiin ilman raskasta esikäsittelyä.

Kolmas kilpailuetu liittyy integraatioon. Gemini 3 on laitettu saman tien käyttöön Googlen haussa, Gemini-sovelluksessa, Workspace-tuotteissa ja Cloudissa, ja sen ympärille rakennetaan generatiivisia käyttöliittymiä, agentteja ja koodaus-ominaisuuksia. Malli ei siten jää pelkäksi API-tuotteeksi, vaan näkyy suoraan loppukäyttäjille ja yritysasiakkaille konkreettisina ominaisuuksina, mikä vahvistaa sen asemaa sekä teknisesti että kaupallisesti.

Analyytikot ovat erityisesti kiitelleet Alphabetin kykyä hyödyntää tekoälyn mahdollisuuksia ja kasvuajureita läpi vuoden 2025. Esimerksi TD Cowen -yhtiö säilytti ostosuosituksen ja 335 dollarin tavoitehinnan Alphabetille.

Microsoft kohtaa vastatuulta﻿

Microsoftin osake on kääntynyt viime viikkoina laskuun, kun sijoittajilla on huolia yhtiön voimakkaista investoinneista tekoälyinfrastruktuuriin ja sektorirotaatiosta arvo-osakkeisiin.

Osake on pudonnut 13 prosenttia lokakuun huipuista ja kaupankäynti pyörii 472 dollarin tasolla. Vaikka yhtiö raportoi vahvasta Azure-pilven 37 prosentin kasvusta vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, massiivinen 35 miljardin dollarin tekoälykustannus ja paineet marginaaleista ovat saaneet osan sijoittajista varovaisiksi.

Alphabetin ja Microsoftin kurssikehitys viimeisen 12 kuukauden aikana.

Nyt arvokkaimpien yhtiöiden listan kärjessä on Nvidia 4,3 biljoonan arvolla, Apple neljän biljoonan tasolla, Alphabet kolmantena ja Microsoft neljäntenä.

Asiantuntijat muistuttavat kuitenkin, että pörssin markkina-arvorankingit voivat heilua nopeasti.

Alphabetin vahva nousu kertoo yhtiön omien vahvuuksien lisäksi myös sektorirotaatiosta ja tekoälyhypeen liittyvästä uudelleenarvioinnista teknologiayhtiöissä.