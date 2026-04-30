Foamit toimittaa vaahtolasia merkittäviin kaupunkirakentamisen hankkeisiin Suomessa

Kiertotalouskonserni Foamit kertoo tiedotteessaan, että Espoossa on lokakuussa 2025 aloitettu kaksivuotinen rakennushanke, jossa uusitaan Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosa. Urakka sisältää katujen ja vesihuollon, pysäköintialueiden, puiston sekä liikunta- ja leikkipaikkojen rakentamista. Lisäksi alueelle rakennetaan kiertoliittymä sekä kolme uutta jalkapallokenttää.

Katujen rakennekerrosten keventämisessä ja jalkapallokenttien rakennekerroksissa käytetään Foamit-vaahtolasia. Hankkeen pääurakoitsija Tieluiska Oy on sopinut Foamitin kanssa noin 16 000 kuution vaahtolasimäärän toimittamisesta vuosien 2026 – 2027 aikana.

Urakassa pyritään vähentämään hiilidioksidipäästöjä uusiutuvilla polttoaineilla sekä käytettävien materiaalien päästöarvoja tarkkailemalla.

Foamitin vaahtolasi sopii kevenne- ja eristemateriaaliksi paitsi toimivuutensa myös ympäristötekijöiden ansiosta. Vaahtolasi on sataprosenttinen kierrätyslasista valmistettava kiertotaloustuote, jota on keveytensä ansiosta kivimursketta helpompi kuljettaa ja käsitellä.

Tapiolan Urheilupuiston pohjoisosan rakennustyöt valmistuvat lokakuun 2027 loppuun mennessä.

Mikä on Foamit?

Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listattu Foamit on pohjoismainen teollinen kiertotalouskonserni, joka on erikoistunut vaahtolasin valmistukseen ja lasinkierrätykseen. Yhtiö muuttaa kierrätyslasin sivuvirrat korkealaatuisiksi, kestäviksi ja suorituskykyisiksi vaahtolasituotteiksi rakentamisen ja intrastruktuurin tarpeisiin sekä erilaisiksi lasijakeiksi pakkaus- ja muulle teollisuudelle.

Foamitin toiminta perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin, kierrätysraaka-aineisiin sekä vahvaan kiertotalous- ja materiaaliteknologiaosaamiseen.

Vaahtolasi on kierrätyslasista valmistettu kevyt ja huokoinen rakennusmateriaali, jota käytetään erityisesti lämmöneristeenä ja kevyttäytteenä maa- ja talonrakentamisessa. Nimensä mukaisesti se on rakenteeltaan vaahtomaista, sillä lasimassa on paisutettu valmistuksessa täyteen pieniä, suljettuja ilmakuplia.

Valmistusprosessi on suoraviivainen. Kierrätyslasi murskataan hienoksi jauheeksi, johon sekoitetaan vaahdotusainetta, tyypillisesti hiilipohjaista ainetta. Seos kuumennetaan uunissa noin 900 asteeseen, jolloin lasi sulaa ja vaahdotusaine vapauttaa kaasua. Kaasu jää lasin sisään pieninä kuplina, ja jäähtyessään massa kovettuu jäykäksi mutta erittäin kevyeksi materiaaliksi.

Materiaalin ominaisuudet tekevät siitä rakentajille kiinnostavan. Vaahtolasi on lähes painotonta verrattuna soraan tai murskeeseen, kestää puristusta hyvin, ei ime vettä, ei pala eivätkä hyönteiset tai jyrsijät vahingoita sitä. Suljetun solurakenteen ansiosta sen lämmönjohtavuus on matala, mikä tekee siitä toimivan eristeen kylmissä olosuhteissa.

Yhtiön kasvunäkymää tukevat etenkin vuoden 2025 lopun vahva 24 miljoonan euron tilauskanta ja vaahtolasin mittava 952 000 kuutiometrin tarjouskanta. Vuoden 2025 aikana Foamit avasi toimituksia myös uusiin käyttösovelluksiin, kuten betoniteollisuuden kevenneratkaisuihin ja vedenpuhdistukseen, ja lisäksi yhtiö on kertonut tutkivansa vaahtolasin käyttömahdollisuuksia puolustusteollisuuden ratkaisuissa.

Pienten vaahtolasijakeiden kasvanut tuotantokapasiteetti, nyt noin 15 prosenttia kokonaiskapasiteetista, laajentaa Foamitin tarjontaa talonrakentamisen ja pienrakentamisen segmentteihin, joissa yhtiö on kertonut näkevänsä kasvavaa kysyntää.

Samaan aikaan myynnin resursseja on vahvistettu konsernitasoisella myyntijohtajalla ja teknologia- ja tuotekehitysjohtajalla.

Myös rautakauppamyyntiä ja asennuspalveluja, kuten puhallettavia vaahtolasiratkaisuja, kehitetään aktiivisesti kaikissa toimintamaissa.

Vaahtolasi sopii rakennekerrosten keventeeksi

Raisiossa on aloitettu helmikuussa 2026 Myllypellon koulun rakentaminen. Koulu valmistuu vuonna 2028. Opetustilojen lisäksi kouluun rakennetaan kirjasto- ja nuorisotilat ja tilat on suunniteltu aktiiviseen iltakäyttöön. Kouluun tulee 700 oppilasta ja henkilökuntaa noin 100 ihmistä.

Foamit toimittaa hankkeeseen kevään 2026 kuluessa noin 10 800 kuutiota vaahtolasia käytettäväksi koulun piha-alueen ja liikenneväylien rakennekerrosten keventeenä. Hankkeen maanrakennusurakoitsijana toimii Kenttärakentajat Oy, jolla on paljon kokemusta vaahtolasin käytöstä erilaisissa infrarakentamisen hankkeissa.

”Vaahtolasi on erinomainen materiaali käytettäväksi esimerkiksi erilaisissa kaupunkirakentamisen kohteissa rakennekerrosten keventeenä. Foamit on luotettava korkealaatuisen vaahtolasin toimittaja ja pystymme toimittamaan vaahtolasia suuriinkin hankkeisiin”, sanoo Foamitin toimitusjohtaja Erja Sankari.

Foamit on kehittänyt ja kehittää edelleen tuotantoaan kaikissa toimintamaissaan. Viime vuoden aikana vaahtolasituotannon kokonaiskapasiteetti kasvoi noin 20 prosenttia. Foamit on aikaisemmin tiedottanut aiesopimuksista liittyen yrityksen laajentumissuunnitelmiin Keski-Euroopassa.