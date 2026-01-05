BlackRock kasvattaa kryptovarallisuuttaan – institutionaalinen kysyntä jatkuu myllerryksestä huolimatta

Vaikka kryptomarkkinat hyytyivät loppuvuonna, sijoittajakiinnostus ei kadonnut.

Vuonna 2025 BlackRock nousi todenteolla kryptomarkkinoiden suurpelaajaksi. Yhtiön digitaaliset sijoitukset nousivat vuoden aikana noin 55 miljardista dollarista yli 77 miljardiin. Kasvua kertyi siis yli 22 miljardia dollaria, pääosin yhtiön uusien spot-ETF-tuotteiden kautta.

Suurimman osuuden kasvusta toi iShares Bitcoin Trust (IBIT), joka keräsi vuoden aikana nettomerkintöjä lähes 25 miljardin dollarin edestä. IBIT hallinnoi vuoden lopussa noin 770 000 bitcoinia, joiden arvo oli yhteensä yli 67 miljardia dollaria.

IBIT nousi nopeasti Yhdysvaltojen suosituimmaksi spot-bitcoinrahastoksi ja sijoittui kuudenneksi maailmanlaajuisessa ETF-vertailussa uusien sijoitusten määrällä mitattuna.

Erikoista on, että se oli ainoa listan kärkirahasto, jonka tuotto jäi negatiiviseksi. Se on merkki siitä, että suurin osa sijoittajista suhtautui Bitcoiniin pitkäjänteisenä sijoituskohteena, ei lyhyen aikavälin keinotteluna.

Ethereum-rahasto kirii nopeasti

Myös iShares Ethereum Trust (ETHA) vakiinnutti asemansa markkinoilla. Rahaston hallinnoimat varat nousivat vuoden aikana 3,6 miljardista dollarista reiluun 10 miljardiin. ETHA:n kautta BlackRock omisti vuodenvaihteessa noin 3,5 miljoonaa etheriä, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.

Ethereum-rahastojen kokonaisvirrat Yhdysvalloissa ylittivät yhdeksän miljardin dollarin rajan, ja niistä valtaosa kohdistui BlackRockin tuotteeseen.

Kolmas neljännes oli kryptosijoituksille selvästi vilkkain, mutta loppuvuotta kohti tahti hidastui. Markkinoiden voimakas volatiliteetti ja Bitcoinin 30 prosentin korjausliike syksyn huippulukemista vähensi uusien sijoitusten virtaa.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Bitcoin-ETF:t kirjasivat jo yli miljardin dollarin nettovirtauksen ulos, ja joulukuun puolivälissä ulosvirtaukset kiihtyivät. ETHA-rahasto menetti tuolloin viikossa yli puoli miljardia dollaria sijoituksia.

Kryptosta uusi omaisuusluokka

Tammikuun alussa BlackRock siirsi 1 134 bitcoinia ja 7 255 etheriä Coinbase-pörssin säilytykseen, mikä liittyi sekä vuoden vaihteen salkun uudelleenpainotuksiin että kryptojohdannaisten erääntymisiin.

Yhtiö on kuitenkin pitänyt kiinni digitaalisista omaisuusluokista osana pidemmän aikavälin sijoitusstrategiaansa.

BlackRockin perustaja ja toimitusjohtaja Larry Fink on todennut julkisesti, että Bitcoinista on nopeasti tulossa institutionaalisten sijoittajien varantovaluutta. Hänen mukaansa myös useat valtion sijoitusrahastot ovat alkaneet lisätä sitä reserveihinsä.

Vuoden 2026 alku viittaa siihen, että kryptovaluutat ovat vakiinnuttamassa asemaansa laajempien salkkujen pysyvänä osana. BlackRockin mallisalkuissa Bitcoin sijoittuu nyt samaan kategoriaan Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen ja suurten teknologiayhtiöiden osakkeiden kanssa.