Älysopimus on sivujuonne – Buterin kertoo, mihin Ethereum oikeasti kelpaa

Vitalik Buterin on venäläis-kanadalainen ohjelmoija ja kirjoittaja, joka tunnetaan parhaiten Ethereumin perustajana. Hän syntyi vuonna 1994 Kolomnassa Venäjällä ja muutti perheensä kanssa Kanadaan kuusivuotiaana.

Vitalik Buterin on venäläis-kanadalainen ohjelmoija ja kirjoittaja, joka tunnetaan parhaiten Ethereumin perustajana. Hän syntyi vuonna 1994 Kolomnassa Venäjällä ja muutti perheensä kanssa Kanadaan kuusivuotiaana.

Ethereumin perustaja Vitalik Buterin julkaisi torstaina X-palvelussa kirjoituksen, joka kääntää ympäri tavan, jolla lohkoketjuverkostoa on markkinoitu lähes koko sen olemassaolon ajan. Buterinin mukaan Ethereum ei ole ensisijaisesti hajautetun rahoituksen alusta eikä älysopimuskone, vaan sensuurin kestävä julkinen tietokerros, eräänlainen maailmanlaajuinen ilmoitustaulu.

Ajatus syntyi Real World Crypto -kryptografiakonferenssissa, jossa Buterin oli viettänyt aikaa perinteisten kryptografiatutkijoiden parissa. Konferenssin osallistujat jakoivat samat arvot yksityisyydestä, avoimesta lähdekoodista ja sensuurin vastustamisesta, mutta kryptovaluuttayhteisön tavanomaiset tarinat puuttuivat kokonaan.

Se pakotti Buterinin miettimään uudelleen.

Hän päätyi kolmiportaiseen hierarkiaan Ethereumin käyttötarkoituksista. Ensimmäisenä tulee datan saatavuus eli verkon rooli julkisena, muuttumattomana tietovarastona. Toisena ovat maksut, jotka toimivat roskapostin ja väärinkäytösten estomekanismina avoimissa järjestelmissä. Kolmantena ja viimeisenä tulevat älysopimukset.

Järjestys on provosoiva, sillä Ethereumin kaupallinen brändi on rakentunut vuosien ajan hajautetun rahoituksen, NFT-markkinoiden ja ohjelmoitavan rahan ympärille. NFT eli non-fungible token tarkoittaa lohkoketjuun tallennettua digitaalista omistustodistetta, joka on yksilöllinen.

Buterin kuitenkin väittää nyt, että nämä kaikki ovat toissijaisia sovelluksia, jotka on rakennettu paljon perustavanlaatuisemman ominaisuuden päälle.

Ilmoitustaulu ensin, rahoitus sitten

Buterinin argumentti lähtee siitä, että suuri joukko kryptografisia protokollia tarvitsee ainoastaan paikan, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa dataa ja josta kuka tahansa voi sitä lukea.

Turvallinen sähköinen äänestys, ohjelmistojen versionhallinta ja digitaalisten varmenteiden hallinta ovat kaikki esimerkkejä tällaisista järjestelmistä. Ne eivät vaadi laskentaa tai ohjelmoitavia sopimuksia. Ne vaativat luotettavan, sensuurin kestävän tietokerroksen.

Ethereum täyttää tämän roolin, koska kukaan yksittäinen toimija ei voi muuttaa tai poistaa sinne tallennettua tietoa. Buterin käytti kirjoituksessaan termiä ”maailman jaettu muisti” ja totesi, että markkinat ovat vakavasti aliarvioineet tämän ominaisuuden käytännön potentiaalin.

Maksujen rooli Buterinin kehyksessä on käytännönläheinen. Kun avoimessa verkossa kuka tahansa voi luoda tilejä ja lähettää viestejä, roskapostista tulee väistämätön ongelma. Pienet Ether-maksut tekevät massahyökkäyksistä kalliita ilman, että järjestelmän avoimuudesta tarvitsee tinkiä. Buterin viittasi erityisesti nollatietomaksukanavoihin, jotka voisivat mahdollistaa yksityiset mikromaksut rajapintapalveluissa ja viestisovelluksissa.

Älysopimukset jäivät kolmannelle sijalle, ja Buterin myönsi avoimesti, että ne ovat teknisesti lähinnä mukavuuskerros. Lähes kaikki sovellukset voitaisiin periaatteessa rakentaa pelkän ilmoitustaulun ja ketjun ulkopuolisten kryptografisten todisteiden varaan. Älysopimusten etu on standardointi, joka tekee järjestelmien yhteentoimivuudesta helpompaa.

Verkon aktiivisuus ennätyksessä, kurssi ei seuraa

Viesti osuu mielenkiintoiseen ajankohtaan, koska Ethereumin verkkoaktiivisuus on ennätystasolla. Analytiikkayhtiö CryptoQuantin maaliskuussa julkaiseman raportin mukaan päivittäisten aktiivisten osoitteiden määrä lähestyi helmikuussa 2026 kahta miljoonaa, mikä ylitti jopa vuoden 2021 nousukauden huiput. Älysopimuskutsut ovat niin ikään ennätyslukemissa.

Etherin kurssi ei kuitenkaan heijasta tätä kehitystä. Token on laskenut noin 60 prosenttia elokuun 2025 kaikkien aikojen huipusta, joka oli lähellä 5 000 dollaria. Maaliskuun puolivälissä 2026 ether vaihtaa omistajaa noin 2 100 dollarin tuntumassa.

CryptoQuantin analyysin mukaan perinteinen yhteys verkkoaktiivisuuden ja kurssin välillä on katkennut. Pääomavirrat ja pörssitalletusten kasvu selittävät etherin hinnanmuodostusta paremmin kuin ketjun käyttöaste.

Pörsseihin siirtyvän etherin määrä suhteessa bitcoiniin viittaa kohonneeseen myyntipaineeseen.

Paradoksi syvenee, kun tarkastellaan vakaavaluuttoja. Ethereum-verkko isännöi noin 162 miljardin dollarin edestä vakaavaluuttoja, mikä vastaa noin 52 prosenttia globaalista markkinasta. Silti tämä valtava käyttö ei ole kanavoitunut etherin arvonnousuun.

Mikä on Ethereum?

Ethereum on vuonna 2015 käynnistetty hajautettu lohkoketjualusta, jonk Vitalik Buterin perusti yhdessä usean muun kehittäjän kanssa. Se eroaa Bitcoinista siinä, että pelkän maksuverkon sijaan Ethereum toimii eräänlaisena hajautettuna tietokoneena, jonka päälle voidaan rakentaa sovelluksia.

Käytännössä tämän on ajateltu tarkoittavan älysopimuksia. Ne ovat ohjelmakoodia, joka suoritetaan automaattisesti ennalta määrätyin ehdoin ilman keskitettyä välittäjää. Esimerkiksi lainasopimus voi toteutua kahden osapuolen välillä ilman pankkia, jos molemmat täyttävät sopimuksen ehdot.

Ethereumin oma kryptovaluutta on ether (ETH), joka on markkina-arvoltaan toiseksi suurin kryptovaluutta Bitcoinin jälkeen. Etheriä käytetään transaktiomaksujen maksamiseen verkossa ja vakuuksina hajautetuissa rahoitussovelluksissa.

Vuonna 2022 Ethereum siirtyi proof-of-work-louhinnasta proof-of-stake-konsensusmekanismiin, mikä pienensi verkon energiankulutusta yli 99 prosenttia. Nykyisin verkkoa turvaavat validaattorit, jotka lukitsevat etheriään vakuudeksi ja saavat siitä tuottoa.

Ethereumin päälle on rakennettu laaja ekosysteemi hajautettua rahoitusta (DeFi), NFT-markkinapaikkoja ja niin sanottuja Layer 2 -verkkoja, jotka käsittelevät suuren osan transaktioista ja raportoivat ne takaisin peruskerrokselle.

Buterin haluaa nyt siis laajentaa näkemystä Ethereumista entisestään ja korostaa verkon roolia yleisenä datan tallennuskerroksena.

Vitalik Buterin on nuori kryptomiljardööri

Ethereumin perustanut Vitalik Buterin on venäläis-kanadalainen ohjelmoija ja kirjoittaja. Hän syntyi vuonna 1994 Kolomnassa Venäjällä ja muutti perheensä kanssa Kanadaan kuusivuotiaana.

Buterin kiinnostui Bitcoinista teini-ikäisenä ja perusti vuonna 2011 Bitcoin Magazine -lehden, josta tuli yksi alan ensimmäisistä vakavasti otettavista julkaisuista. Ethereumin hän esitteli whitepaper-julkaisussaan vuoden 2013 lopulla, tuolloin vasta 19-vuotiaana. Verkko käynnistyi heinäkuussa 2015.

Hänestä tuli kryptomaailman tunnetuimpia hahmoja ja samalla yksi nuorimmista kryptomiljardööreistä. Vuonna 2021 talousmedia Forbes arvioi hänen omaisuutensa ylittäneen miljardin dollarin rajan etherin kurssinousun myötä.

Buterin on profiloitunut pikemminkin tutkijana ja ajattelijana kuin liikemiehenä. Hän julkaisee säännöllisesti pitkiä teknisiä kirjoituksia Ethereumin kehityssuunnista, skaalautuvuudesta ja hajautuksen filosofiasta. Hän on myös tunnettu lahjoituksistaan, joista näkyvin oli yli miljardin dollarin arvoisen Shiba Inu -meemikolikoiden lahjoituksen intialaiselle koronarahastolle vuonna 2021.

Alkuvuodesta 2026 Buterin on herättänyt huomiota myymällä merkittäviä eriä omia Ether-omistuksiaan, mikä on osaltaan painanut markkinatunnelmaa.