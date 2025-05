Ethereum on villissä nousukiidossa

Ethereumin ja Bitcoinin tuottovertailu viimeisimmän kuukauden ajalta. Kuva: Koyfin.

Ethereum on viime aikoina noussut huomattavasti muita suuria kryptovaluuttoja nopeammin. Viimeisen kuukauden aikana ethereum on raketoinut 57 prosenttia ylöspäin, kun samalla ajanjaksolla bitcoin on kivunnut 24 prosenttia.

Nousu näkyi myös Ethereum-ekosysteemin sijoitustuotteissa ja tokeneissa, mikä kertoo verkon uudesta vauhdista.

Ethereum on hajautettu lohkoketjuteknologiaan perustuva alusta, jonka päälle voidaan rakentaa erilaisia hajautettuja sovelluksia, älysopimuksia sekä omia kryptovaluuttoja eli tokeneita.

Ethereum tunnetaan erityisesti sen natiivista kryptovaluutasta, Etheristä, joka on markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurin kryptovaluutta heti Bitcoinin jälkeen.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Toisin kuin Bitcoin, jonka ensisijainen käyttötarkoitus on toimia digitaalisena arvonsäilyttäjänä, Ethereum on suunniteltu alustaksi ohjelmoitaville älysopimuksille ja hajautetuille sovelluksille.

Älysopimukset ovat lohkoketjuun tallennettuja ohjelmakoodinpätkiä, jotka toteutuvat automaattisesti ennalta määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Näin voidaan esimerkiksi automatisoida erilaisia liiketoimia ilman välikäsiä, kuten pankkeja tai muita perinteisiä instituutioita.

Ethereum siirtyi vuonna 2022 niin sanotusta Proof of Work -konsensusmekanismista Proof of Stake -malliin. Tämä tarkoittaa, että lohkoketjun ylläpidosta vastaavat nykyään validaattorit, jotka steikkaavat eli lukitsevat verkkoon omaa Etheriään varmistaakseen transaktioiden oikeellisuuden. Louhinta ei siis enää ole osa Ethereumin toimintaa.

Ethereum on ollut keskeinen alusta monille kryptovaluutta-alan innovaatioille, kuten hajautetulle rahoitukselle (DeFi) ja NFT-markkinoille. Sen kilpailijoita ovat esimerkiksi Cardano, Solana ja BNB Chain.

Mikä sitten selittää viime viikkojen ethereum-buumia?

Markkinatunnelma ja taloudelliset signaalit ovat parantuneet, osittain Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian välisten positiivisten kauppaneuvotteluiden ansiosta. Tämä on tuonut helpotuksen aaltoa kryptomarkkinoille ja hyödyttänyt erityisesti altcoineja, kuten Ethereumia, kun taas Bitcoinin nousu jäi maltilliseksi.

Myös institutionaalinen ja yksityissijoittajien kysyntä on kasvanut. Esimerkiksi kryptopalvelu Coinbase lanseerasi 24/7 Ethereum- ja Bitcoin-futuurikaupan, mikä toi lisää likviditeettiä ja saavutettavuutta markkinoille. Tämä on osaltaan kiihdyttänyt Ethereumin kurssinousua.

Ethereum-verkossa on nähty selvä kasvu käyttäjäaktiivisuudessa, ja yhä enemmän ETH-tokeneita siirtyy pörsseistä kylmäsäilytykseen. Tämä viittaa sijoittajien kasvavaan luottamukseen ja vähentää suurten myyntien riskiä. Vain 6,4 prosenttia Ethereumin tarjonnasta on tällä hetkellä pörsseissä, mikä alhaisin luku koko Ethereumin historian aikana.

Tekniset indikaattorit tukevat myös elpymistä. Ethereumin kurssirakenne on vakautunut, uudet nousutrendit ovat muodostumassa ja RSI-indeksi on noussut yliostetulta tasolta.

Nämä tekijät viittaavat mahdolliseen nousukäänteeseen, jos tärkeät vastustasot ylitetään – sikäli mikäli teknisillä indikaattoreilla on ylipäätänsä ennustevoimaa.

Vaikka Ethereum on noussut selvästi, sen markkinaosuus on pudonnut viiteen vuoteen alhaisimmalle tasolle, kahdeksaan prosenttiin. Tämä kuvastaa laajempia rakenteellisia muutoksia ja sijoittajien siirtymistä Bitcoiniin riskienhallinnan vuoksi.

Ethereumista keskustellaan nyt enemmän kryptoyhteisössä, ja sen sosiaalinen näkyvyys on kasvanut. Tämä lisääntynyt huomio sekä odotukset tulevista verkon päivityksistä, kuten Pectrasta, ovat vahvistaneet sijoittajien luottamusta.

Pectra on Ethereumin merkittävä päivitys, joka otettiin käyttöön pääverkossa 7. toukokuuta 2025. Pectra yhdistää kaksi aiemmin suunniteltua päivitystä, jotka parantavat Ethereumin skaalautuvuutta, turvallisuutta, käytettävyyttä ja kehittäjätyökaluja.