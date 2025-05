Analyytikko: Nokian Panimo ”hyvin asemoinut laajentamaan toimintaansa”

Nokian Panimo on vuoden 2023 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin olutta valmistava pienpanimo, ja sen yli 40 tuotteen valikoimaan kuuluu 15 erilaista olutta sekä laaja valikoima muita alkoholillisia ja alkoholittomia juomia.

Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan. Yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan.

Yhtiö listautui First North -markkinapaikalle tänä keväänä, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 3.huhtikuuta.

Nokian Panimo on kasvanut vahvasti orgaanisen kasvun tukemana ja on yksi alansa kannattavimpia toimijoita Suomessa. Vuosien 2019–2024 aikana liikevaihto kasvoi yhtiön tilintarkastettujen tilinpäätösten perusteella keskimäärin 14,4 prosenttia vuodessa.

Liikevaihdon kasvun ajureina ovat yhtiön mukaan olleet muun muassa onnistuneet tuotelanseeraukset, pitkäjänteinen myyntivolyymin kehitys sekä alkoholilainsäädännön muutos kesäkuussa 2024.

Nokian Panimon liikevaihto oli viime vuonna 11,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 10,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoden 1,0 miljoonasta eurosta 1,9 miljoonaan euroon.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuonna 18,7 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia.

Nokian Panimo odottaa kuluvan vuoden tilikauden liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta, jolloin se oli 11,9 miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaalin yhtiö odottaa olevan 18–21 prosenttia, kun se viime vuonna oli 22 prosenttia.

Ohjeistus perustuu Nokian Panimon johdon oletuksiin koskien toimintaympäristön kehitystä sekä yhtiön kykyyn tuottaa liikevaihtoa tilikauden 2024 aikana. Ohjeistusta tukevat yhtiön tuotantokapasiteetin kasvattamisen ja tehostamisen parantamiseksi tehdyt investoinnit, uudet tuotelanseeraukset sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet.

Yhtiö tavoittelee 20 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä.

Uusi logistiikkakeskus on tärkeä kasvuajuri

Osana orgaanista kasvustrategiaansa, Nokian Panimo on aloittanut uuden logistiikkakeskuksen rakentamisen, ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2025. Investointi on yhtiön historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa.

Valmistuttuaan uusi logistiikkakeskus on noin kaksi kertaa aiempaa suurempi ja sen tarkoituksena on tehostaa tavaravirtojen, kuten raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden hallintaa, parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää logistiikkakustannuksia. Aiempien varastointitilojen koko on rajoittanut tuotannon kapasiteettia, ja lisätilan myötä yhtiö voi varautua paremmin esimerkiksi sesonkituotteiden kysyntään.

Uuden logistiikkakeskuksen myötä nykyiset varastointitilat vapautuvat tuotantokäyttöön tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa investoinnit uusiin laitteisiin ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen.

Yhtiö suunnittelee investointeja, jotka kohdistuvat tuotannon kapasiteettiin ja tehokkuuteen, vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen sekä muihin kilpailukykyä tukeviin tuotannollisiin asioihin.

Nokian Panimon keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma, arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa, mahdollistaisi yli 12 miljoonan olutlitran tuotantokapasiteetin samalla ympäristövaikutukset minimoiden. Tämä keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma sisältää käynnissä olevan yli neljän miljoonan euron arvoisen logistiikkakeskuksen rakentamishankkeen.

Analyytikko: Tuotannon kasvattaminen on avainasemassa

Evli on aloittanut Nokian Panimon seuraamisen.

”Nokian Panimo on johtava suomalainen pienpanimo, jolla on alan mittapuulla pitkä historia ja näyttöä kannattavasta orgaanisesta kasvusta. Maaliskuisen listautumisensa myötä yhtiö on hyvin asemoinut laajentamaan toimintaansa ja vahvistamaan asemaansa suomen juomamarkkinalla”, toteaa Evlin analyytikko Atte Pitkäjärvi pankin aamukatsauksessa.

Pitkäjärvi kertoo, että viime vuosina yhtiö on saavuttanut vahvaa orgaanista kasvua, liikevaihdon kasvaessa keskimäärin yli 14 prosenttia vuosittain 2019–2024.

Kasvu on ollut kannattavaa.

”Samalla yhtiö on säilyttänyt vahvan kannattavuuden keskimäärin heikosti kannattavalla pienpanimoalalla.”

Evlin arvion mukaan Nokian Panimon tuotannon kapasiteetin lisäämiseen tähtäävät investoinnit ovat yhtiölle kriittisimpiä, sillä ne auttavat vastaamaan kasvavaan kysyntään ja ehkäisevät mahdollisia kapasiteettirajoitteista johtuvia myynnin menetyksiä.

Evli antaa Nokian Panimolle lisää-suosituksen 2,7 euron tavoitehinnalla. Osakkeen päätöskurssi perjantaina oli 2,5 euroa.

”Nokian Panimo noteerataan tällä hetkellä vuoden 2025–2026E ennusteillamme EV/Käyttökate-kertoimilla 9–7x ja EV/Liikevaihto-kertoimilla 1,6–1,4x, mikä on pitkälti linjassa verrokkiryhmän kanssa”, kertoo Pitkäjärvi.

Evlin tavoitehinta heijastelee Pitkäjärven mukaan EV/Käyttökate-kertoimia 10–8x ja EV/Liikevaihto-kertoimia 1,8–1,6x, jotka ovat hänen mukaansa perusteltuja yhtiön suotuisan kasvunäkymän ja marginaaliprofiilin valossa.

Evlin diskontattuun kassavirtaan perustuvan mallin käypä arvo vastaa hyvin pankin tavoitehintaa.