Sijoitustutkimusyhtiö on löytänyt Euroopasta osinkoaristokraatin, jonka osake on selvästi aliarvostettu ja jolla on kestävä kilpailuetu.

Tämä lääkeyhtiö on aliarvostettu osinkoaristokraatti

Osinkosijoittaja hakee pörsseistä hyviä osingonmaksajia. Heille tärkeää ei ole kuitenkaan vain tämän hetken korkea osinkotuotto, vaan usein hyvälle osinkoyhtiölle on tyypillistä useita vuosia kasvava osinko.

Osinkoaristokraatti on yhtiö, joka on kasvattanut maksamaansa osinkoa yhtäjaksoisesti vähintään 25 vuoden ajan. Tällaiset yhtiöt ovat tyypillisesti kypsiä ja taloudellisesti vahvoja yrityksiä, joiden liiketoiminta kestää suhdannevaihteluita ja joilla on kyky rahoittaa sekä osingonmaksua että sen kasvua myös haastavina aikoina.

Osinkoaristokraatit nähdään usein laadukkaina ja vakaata kassavirtaa tuottavina sijoituskohteina, sillä niiden johto pitää osingon kasvattamista ja säilyttämistä tärkeänä tavoitteena, mikä heijastuu myös yhtiön pääomankäytön päätöksissä.

Vaikka pitkä osingonkorotusputki ei takaa tulevaisuuden osingon turvaa, se osoittaa yhtiön johdon sitoutumista omistaja-arvon kasvattamiseen ja kykyä selviytyä taloudellisista haasteista ilman osingon leikkaamista.

Euroopassa viisi osinkoaristokraattia

Perinteisesti eurooppalaiset yhtiöt ovat olleet auliimpia osinkojen maksajia kuin amerikkalaisyhtiöt. Rapakon takana suositaan enemmän omien osakkeiden ostoja.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar kertoo, että Euroopassa kuitenkin vain viisi yritystä on osinkoaristokraatteja, jotka siis ovat korottaneet osinkojaan jatkuvasti viimeisten 25 vuoden aikana.

Näihin yhtiöihn kuuluvat kaksi suurta sveitsiläistä lääkeyhtiötä, Roche Holding ja Novartis, irlantilainen elintarvikealan yritys Kerry Group, yksi maailman suurimmista elintarviketeknologiayrityksistä, brittiläinen Spectris sekä brittiläinen kiinteistöyhtiö Primary Health Properties.

Morningstarin mittareiden mukaan näistä viidestä eurooppalaisesta osinkoaristokraatista vain Rochella ja Novartisilla on niin sanottu laaja taloudellinen vallihauta.

Taloudellinen vallihauta tarkoittaa yrityksen kestävää kilpailuetua, joka suojaa sitä kilpailijoilta ja mahdollistaa keskimääräistä korkeamman kannattavuuden pitkällä aikavälillä. Termi on peräisin englannin kielen sanasta ”moat”, jota sijoittajalegenda Warren Buffett on popularisoinut kuvaamaan yrityksiä, joiden liiketoimintaa kilpailijat eivät helposti pysty haastamaan tai jäljittelemään

Roche ja Novartis ovat paitsi kasvattaneet osinkojaan joka vuosi viimeisten 25 vuoden aikana, myös nauttivat laajasta taloudellisesta suojasta ja korkeasta osinkotuotosta.

Roche on aliarvostettu

Morningstarin mukaan Roche on kasvattanut osinkoa 9,5 prosenttia vuodessa viimeisten 25 vuoden aikana, vaikka kasvu on hidastunut viime vuosina. Novartis puolestaan on kasvattanut osinkoaan keskimäärin 5,8 prosenttia vuodessa viimeisten 25 vuoden aikana.

Sijoitustutkimusyhtiön mukaan Roche näyttäytyy selvästi aliarvostettuna.

Yhtiön osakkeen hinta on tällä hetkellä noin 30 prosenttia alle yhtiön arvioidun käyvän arvon. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla yhtiön EV/EBIT-kerroin on tällä hetkellä 9,9x.

Novartis sen sijaan on hieman yliarvostettu, sillä Morningstar arvioi osakkeen olevan noin 10 prosenttia yli käyvän arvon.

Hyvä osingonmaksaja paitsi kasvattaa osinkojaan jättää myös kassaan pelivaraa tuleviin tarpeisiin. Roche on tässäkin mielessä kestävää osinkoa maksava yhtiö, sillä se ei tyhjennä kassaansa osingoilla.

”Pidämme Rocheen nykyistä osingonmaksutasoa (noin 8 miljardia Sveitsin frangia vuodessa) sopivana, koska se maksimoi osakkeenomistajien tuoton, mutta jättää silti jonkin verran vapaata kassavirtaa velkojen takaisinmaksuun erääntyessä tai pienempien yhteistyöhankkeiden tai yritysostojen tukemiseen”, toteaa Morningstarin johtaja Karen Andersen.

Morningstar ennustaa Rochelle noin 3,8 prosentin osinkotuottoa. Analyytikoiden konsensus odottaa Rochen osinkotuoton nousevan ensi vuonna 3,9 prosenttiin ja 4,0 prosenttiin vuonna 2027.

Rochella on vahvat kilpailuedut

Vuonna 1896 perustettu Roche Holding on sveitsiläinen monikansallinen lääke- ja diagnostiikkayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Baselissa, Sveitsissä. Roche on yksi maailman suurimmista lääkeyhtiöistä ja toimii yli 150 maassa.

Yhtiö on jaettu kahteen pääliiketoiminta-alueeseen: lääkkeet (Pharmaceuticals) ja diagnostiikka (Diagnostics). Roche on tunnettu erityisesti syöpälääkkeistään sekä diagnostiikkatuotteistaan, ja sillä on pitkä historia lääketieteellisten innovaatioiden kehittäjänä.

Roche Holding AG:n suurin omistaja on edelleen perustajasuvun Hoffmannin perhe.

Rochen kilpailuedut perustuvat erityisesti sen vahvaan asemaan sekä lääkkeiden että diagnostiikan markkinoilla.

Yhtiön kaksijakoinen liiketoimintamalli, jossa lääkkeet ja diagnostiikka tukevat toisiaan, mahdollistaa kokonaisvaltaiset ratkaisut terveydenhuoltoon. Roche on edelläkävijä henkilökohtaisessa lääketieteessä, ja sillä on laaja valikoima innovatiivisia biologisia lääkkeitä sekä alan johtava diagnostiikkaliiketoiminta.

Yhtiö panostaa voimakkaasti tutkimus- ja kehitystyöhön, mikä ylläpitää sen tuoteputken vahvuutta ja mahdollistaa uusien hoitomuotojen sekä teknologioiden kehittämisen.