USA:n luottoluokitus laski – mitä se merkitsee?

Moody’s Ratings ilmoitti perjantaina laskeneensa Yhdysvaltojen pitkäaikaisen liikkeeseenlaskija- ja senior-vakuudettoman luokituksen Aaa:sta Aa1:een ja muuttaneensa näkymät negatiivisesta vakaaksi. Yhden pykälän lasku Moody’sin 21-asteisella luokitusasteikolla johtuu luottoluokittajan mukaan yli vuosikymmenen jatkuneesta valtion velkaantumisen ja korkomenojen kasvusta tasolle, joka on merkittävästi korkeampi kuin vastaavasti luokitetuilla valtioilla.

Moody’s oli viimeinen kolmesta suuresta luottoluokituslaitoksesta, joka piti Yhdysvaltojen luottoluokituksen korkeimmalla tasolla. Standard & Poor’s laski luokituksen jo vuonna 2011, ja Fitch Ratings vuonna 2023.

Nyt kaikki kolme merkittävää luottoluokittajaa ovat poistaneet Yhdysvalloilta AAA-luokituksen.

Creative Planning -yhtiön markkina-analyytikko Charlie Bilello kommentoi Yhdysvaltojen budjettialijäämien kehitystä viestipalvelu X:ssä.

”Yhdysvaltain hallitus jatkaa rahan kuluttamista kuin humalainen merimies 1,8 biljoonan dollarin budjettivajeella. Tämä tapahtuu samaan aikaan, kun talous on edelleen kasvussa ja työttömyysaste on lähellä 55 vuoden pohjalukemaa 3,7 prosentissa. Mitä alijäämälle tapahtuu, kun taantuma iskee?”, hän ihmettelee.

The US government continues to spend money like a drunken sailor w/ a budget deficit of $1.8 trillion. This is occurring when the economy is still in an expansion with the Unemployment Rate near a 55-year low at 3.7%. What happens to the deficit when a recession hits? pic.twitter.com/YVGKoXL0JQ