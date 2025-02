Panimoyhtiö suunnittelee listautumista First North -markkinapaikalle

Kuva: Nokian Panimo.

Nokian Panimo ilmoitti tiistaiaamuna aikeistaan listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Yhtiö on liikevaihdoltaan Suomen toiseksi suurin pienpanimo ja viidenneksi suurin panimo, jonka noin 60 tuotteen valikoimaan kuuluu hieman alle 20 erilaista olutta sekä laaja valikoima muita alkoholillisia ja alkoholittomia juomia.

Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan ja Sun’n- virvoitusjuomistaan. Yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan, jonka yhteydessä sijaitsevat myös pääkonttori sekä Keisari Experience -vierailukeskus, Keisari Kauppa & Taproom ja kesäterassi.

Yhtiön liiketoiminta kattaa maantieteellisesti koko Suomen, ja tuotteiden myyntikanavina toimivat alkoholijuomia myyvät vähittäiskaupat sekä hotellit, ravintolat ja kahvilat. Lisäksi tuotteita on saatavilla Nokian Panimon omissa myyntikanavissa kuten kuluttajaverkkokaupassa sekä Keisari Kauppa -panimomyymälässä.

Yhtiön merkittävimpiä asiakkaita ovat kaupan keskusliikkeet, hotellit, ravintolat ja kahvilat sekä muut alkoholituotteita myyvät vähittäiskaupat.

Yhtiö pyrkii suosimaan raaka-ainehankinnoissaan kotimaisuutta aina, kun niiden laatu, kilpailukyky ja saatavuus täyttävät määritellyt kriteerit.

Useat tekijät tukeneet kasvua

Vuonna 2024 Nokian Panimon liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 11,9 miljoonaan euroon. Käyttökate 2,6 miljoonaa euroa eli 22 prosenttia liikevaihdosta ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa eli 16 prosenttia liikevaihdosta.

Myyntivolyymi oli vuonna 2024 oluiden osalta 6,1 miljoonaa litraa ja muiden juomien osalta 2,2 miljoonaa litraa.

Liikevaihdon kasvun ajureina ovat yhtiön mukaan olleet muun muassa onnistuneet tuotelanseeraukset, pitkäjänteinen myyntivolyymin kehitys sekä alkoholilainsäädännön muutos kesäkuussa 2024.

Kuva: Nokian Panimo.

Panimon mukaan kannattavuuden merkittävän parantumisen syitä olivat muun muassa onnistuneet tuotelanseeraukset, tuotevalikoiman kehitys, hinnantarkistukset sekä tuotannon tehostustoimet. Kannattavuuden positiiviseen kehitykseen vaikutti myös raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien laantunut kustannuskehitys.

Uusi logistiikkakeskus on tärkeä kasvuinvestointi

Nokian Panimo on kasvanut vahvasti orgaanisen kasvun tukemana. Osana orgaanista kasvustrategiaansa, yhtiö on aloittanut uuden logistiikkakeskuksen rakentamisen, ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2025. Investointi on Nokian Panimon historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa.

Valmistuttuaan uusi logistiikkakeskus on noin kaksi kertaa aiempaa suurempi ja sen tarkoituksena on tehostaa tavaravirtojen, kuten raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden hallintaa, parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää logistiikkakustannuksia. Aiempien varastointitilojen koko on rajoittanut tuotannon kapasiteettia, ja lisätilan myötä yhtiö voi varautua paremmin esimerkiksi sesonkituotteiden kysyntään.

Uuden logistiikkakeskuksen myötä nykyiset varastointitilat vapautuvat tuotantokäyttöön tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa investoinnit uusiin laitteisiin ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen.

Yhtiö suunnittelee investointeja, jotka kohdistuvat tuotannon kapasiteettiin ja tehokkuuteen, vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen sekä muihin kilpailukykyä tukeviin tuotannollisiin asioihin.

Nokian Panimon keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma, arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa, mahdollistaisi yli 12 miljoonan olutlitran tuotantokapasiteetin samalla ympäristövaikutukset minimoiden. Tämä keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma sisältää käynnissä olevan yli 4 miljoonan euron arvoisen logistiikkakeskuksen rakentamishankkeen.

Nokian Panimo hakee orgaanista kasvua listautumisella

Suunnitellun listautumisen tavoitteena on yhtiön orgaanisen kasvustrategian vauhdittaminen ja sen tunnistamien kasvuinvestointien rahoittaminen. Listautumisen odotetaan myös lisäävän Nokian Panimon yleistä tunnettuutta sekä sen tuotteiden tunnettuutta.

Yhtiöllä on nykyisellään lähes 2000 osakkeenomistajaa. Toteutuessaan listautuminen loisi yhtiön osakkeille kauppapaikan, joka lisäisi osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla osakkeille tehokkaamman hinnanmuodostuksen ja kaupankäynnin, sekä mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

”Olemme suunnitelmallisesti kasvattaneet Nokian Panimoa orgaanisesti ja kannattavasti, arvojemme mukaisesti kotimaisuuteen sekä vastuullisuuteen nojaten. Listautumisanti ja listautuminen vauhdittaisivat kasvustrategiamme toteuttamista sekä kasvuinvestointejamme”, yhtiön toimitusjohtaja Janne Paavola kertoo.

Nokian Panimon johdon näkemyksen sen vahvuuksiin kuuluu ainutlaatuisen arvolupauksen kautta rakennettu asiakas- ja kuluttajatyytyväisyys. Vahvuutena johto näkee myös juoma-alan markkinatrendejä vastaavan tuotevalikoiman, joka koostuu sekä alkoholijuomista että alkoholittomista juomista.

Nokian Panimo on kasvanut vahvasti orgaanisen kasvun tukemana ja on yksi alansa kannattavimpia toimijoita. Vuosien 2019–2024 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi keskimäärin 14 prosenttia vuodessa.

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 20 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi Yhtiö tavoittelee yli 18 prosentin vuosittaista käyttökatemarginaalia strategiakaudella 2025–2029.

Yhtiön liikevaihto- ja käyttökatemarginaalitavoitteet pohjautuvat pääosin strategisten tukijalkojen, eli kuluttajatyytyväisyyden, asiakastyytyväisyyden, henkilöstötyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden varaan.

Yhtiön osinkopolitiikan mukaan strategiakaudella 2025–2029 tilikauden tuloksesta pyritään maksamaan noin 30 prosenttia osinkoina ottaen huomioon yhtiön rahoituksellinen asema, strategia ja investoinnit sekä mahdolliset tilikauden tulokseen vaikuttavat kertaluontoiset erät.

Nokian Panimo odottaa tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta, jolloin se oli 11, 9 miljoonaa euroa. Käyttökatemarginaalin yhtiö odottaa olevan 18–21 prosenttia, kun se viime vuonna oli 22 prosenttia.