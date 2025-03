Kannattavasti kasvava Nokian Panimo listautuu

Nokian Panimo ilmoitti 18. helmikuuta suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin First North G -markkinapaikalle.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen alustavasti enintään neljä miljoonaa yhtiön uutta osaketta, ja yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Nokian Panimon listautumisantia koskevan suomenkielisen EU:n kasvuesitteen. Listautumisannin merkintäaika alkaa 18. maaliskuuta.

Anti koostuu yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 800 000 tarjottavaa osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta.

Mikä on Nokian Panimo?

Nokian Panimo on vuoden 2023 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin olutta valmistava pienpanimo, ja sen yli 40 tuotteen valikoimaan kuuluu 15 erilaista olutta sekä laaja valikoima muita alkoholillisia ja alkoholittomia juomia.

Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan. Yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan.

Nokian Panimon perusvalikoimaan kuuluu yli 40 tuotetta. Päätuotteisiin kuuluvat useat erilaiset oluttyypit, kuten lagerit, ale-oluet ja erikoisoluet, sekä muita alkoholipitoisia ja alkoholittomia juomia.

Nokian Panimo on tunnettu erityisesti sen paikallisista ja perinteikkäistä tuotteista, mutta valikoimaan kuuluu myös modernimpia juomavaihtoehtoja. Yhtiö kehittää markkinoille vuosittain uusia ja innovatiivisia tuotteita, joita myydään vähittäiskaupoissa ja ravintoloissa ympäri Suomea.

Nokian Panimo valmistaa noin 15 erilaista olutta. Olutvalikoima sisältää kestosuosikkeja ja vaihtuvia kausituotteita ja tarjoaa vaihtoehtoja niin perinteisten oluiden kuin erikoisoluidenkin kuluttajille. Nokian Panimon tunnetuimpia tuotteita ovat Keisari-oluet.

Oluiden lisäksi Nokian Panimo valmistaa yhtä siideriä ja muutamia lonkerojuomia sekä cocktail-juomia.

Nokian Panimolla on myös kattava valikoima alkoholittomia tuotteita. Virvoitusjuomien osalta yhtiö valmistaa noin 15 erilaista makua Sun’n- ja Hometown Lemonades -brändien alla. Yhtiöllä on myös alkoholittomia cocktaileja eli mocktaileja muutamassa eri maussa, ja valikoimaan kuuluu myös miksereitä, joita voidaan käyttää erilaisten drinkkien ja cocktailien valmistukseen.

Nokian Panimon visiona on olla Suomen paras pienpanimo kaikilla mittareilla. Keskeisiä mittareita ovat kuluttajatyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys sekä kustannustehokkuus.

Yhtiön missiona on muuttaa jano nautinnoksi. Tämä tarkoittaa korkealaatuisten, helposti lähestyttävien ja makuelämyksiä tarjoavien panimojuomien kehittämistä, valmistusta ja tarjoamista kuluttajille.

Nokian Panimo on kasvanut vahvasti orgaanisen kasvun tukemana ja on yksi alansa kannattavimpia toimijoita Suomessa. Vuosien 2019–2024 aikana liikevaihto kasvoi yhtiön tilintarkastettujen tilinpäätösten perusteella keskimäärin 14,4 prosenttia vuodessa.

Liikevaihdon kasvun ajureina ovat yhtiön mukaan olleet muun muassa onnistuneet tuotelanseeraukset, pitkäjänteinen myyntivolyymin kehitys sekä alkoholilainsäädännön muutos kesäkuussa 2024.

Nokian Panimon liikevaihto oli viime vuonna 11,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 10,3 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi edellisvuoden 1,0 miljoonasta eurosta 1,9 miljoonaan euroon.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuonna 18,7 prosenttia ja omavaraisuusaste 51 prosenttia.

Uusi logistiikkakeskus on tärkeä kasvuinvestointi

Osana orgaanista kasvustrategiaansa, Nokian Panimo on aloittanut uuden logistiikkakeskuksen rakentamisen, ja sen on määrä valmistua toukokuussa 2025. Investointi on yhtiön historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on yli neljä miljoonaa euroa.

Valmistuttuaan uusi logistiikkakeskus on noin kaksi kertaa aiempaa suurempi ja sen tarkoituksena on tehostaa tavaravirtojen, kuten raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden hallintaa, parantaa toimitusvarmuutta sekä vähentää logistiikkakustannuksia. Aiempien varastointitilojen koko on rajoittanut tuotannon kapasiteettia, ja lisätilan myötä yhtiö voi varautua paremmin esimerkiksi sesonkituotteiden kysyntään.

Uuden logistiikkakeskuksen myötä nykyiset varastointitilat vapautuvat tuotantokäyttöön tulevaisuudessa, mikä mahdollistaa investoinnit uusiin laitteisiin ja tuotantokapasiteetin kasvattamisen.

Yhtiö suunnittelee investointeja, jotka kohdistuvat tuotannon kapasiteettiin ja tehokkuuteen, vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen sekä muihin kilpailukykyä tukeviin tuotannollisiin asioihin.

Nokian Panimon keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma, arvoltaan noin 10 miljoonaa euroa, mahdollistaisi yli 12 miljoonan olutlitran tuotantokapasiteetin samalla ympäristövaikutukset minimoiden. Tämä keskipitkän aikavälin investointisuunnitelma sisältää käynnissä olevan yli neljän miljoonan euron arvoisen logistiikkakeskuksen rakentamishankkeen.

Nykyiset omistajat eivät luovu omistuksistaan

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 10 miljoonan euron bruttovarat, ennen listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja. Listautumisannin merkintähinta on 2,5 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Nokian Panimon markkina-arvo olisi merkintähinnalla laskettuna ennen listautumisannista saatavia varoja noin 15,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät myy osakkeita listautumisannin yhteydessä.

Ankkurisijoittajat, joihin lukeutuvat muun muassa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Aktia Rahastoyhtiö Oy, UB Rahastoyhtiö Oy ja Proprius Partners Oy ovat helmi- ja maaliskuussa 2025 antaneet sitoumukset, joiden mukaisesti ne joko itsensä tai hallinnoimiensa rahastojen puolesta ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään listautumisannin yhteydessä tarjottavia osakkeita yhteensä vähintään noin 6,8 miljoonalla eurolla eli noin 68,2 prosenttia tarjottavista osakkeista.

Ankkurisijoittajien lisäksi Nokian Panimon suurin osakkeenomistaja Oy Scripo Ab on sitoutunut merkitsemään tarjottavia osakkeita listautumisannissa enintään yhdellä miljoonalla eurolla sillä ehdolla ja vain siltä osin kuin tarjottavia osakkeita ei muutoin merkittäisi Listautumisannissa.

Tarjottavat osakkeet vastaavat hieman alle 66 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen listautumisantia ja enintään noin 40 prosenttia listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Nokian Panimon tietyt merkittävät osakkeenomistajat ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja tiettyjen merkittävien osakkeenomistajien osalta 365 päivän kuluttua osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa.

Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 3. huhtikuuta kaupankäyntitunnuksella BEER.

Nokian Panimo hakee listautumisvaroilla kasvua

Listautumisannin tavoitteita ovat muun muassa Nokian Panimon orgaanisen kasvustrategian vauhdittaminen ja sen tunnistamien kasvuinvestointien rahoittaminen. Listautumisen odotetaan myös lisäävän yhtiön yleistä tunnettuutta sekä sen tuotteiden tunnettuutta.

Yhtiö tavoittelee 20 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2029 mennessä.

Nokian Panimo odottaa tilikauden 2025 liikevaihdon kasvavan edellisestä vuodesta ja käyttökatemarginaalin olevan 18–21 prosenttia. Vuonna 2024 käyttökatemarginaali oli 22 prosenttia.

Ohjeistus perustuu Nokian Panimon johdon oletuksiin koskien toimintaympäristön kehitystä sekä yhtiön kykyyn tuottaa liikevaihtoa tilikauden 2024 aikana. Ohjeistusta tukevat yhtiön tuotantokapasiteetin kasvattamisen ja tehostamisen parantamiseksi tehdyt investoinnit, uudet tuotelanseeraukset sekä kustannustehokkuuden parantamiseksi tehdyt toimenpiteet.

Yhtiöllä on nykyisellään lähes 2 000 osakkeenomistajaa. Toteutuessaan Listautuminen loisi yhtiön osakkeille kauppapaikan, joka lisäisi osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla osakkeille tehokkaamman hinnanmuodostuksen ja kaupankäynnin, sekä mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

Mikäli kaikki uudet osakkeet merkitään, yhtiö odottaa saavansa listautumisannista noin 8,6 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun varoista on vähennetty yhtiön maksettavaksi jäävät osakeannin kertaluonteiset palkkiot ja kulut, jotka ovat kokonaisuudessaan arviolta noin 1,4 miljoonaa euroa.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa Nokian Panimon tunnistamien kasvuinvestointien rahoittamiseen, pääomarakenteen vahvistamiseen, mahdolliseen lainojen takaisinmaksuun ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Yhtiön nykyisen markkina-arvon ja listautumisessa saatavien 8,6 miljoonan euron yhteissumma on 23,8 miljoonaa euroa. Tämä listautumisen jälkeinen markkina-arvo suhteessa yhtiön viimeisimpään vertailukelpoiseen tulokseen on 16,4x, mikä vastaa yhtiön oikaistua P/E-kerrointa.