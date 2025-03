Endomines kiitää pörssissä – syy löytyy kultavarannoista

Kotimaista kullantuotantoa. Kuva: Endomines Oyj

Kaivosyhtiö Endominesin osake on enemmän kuin nosteessa. Maanantaina osake kipusi lähes 16 prosenttia. Kuukaudessa nousua osakkeen arvoon on tullut jo 59 prosenttia ja koko alkuvuonna peräti 110 prosenttia.

Endominesin osake lähti kovaan nousuun 7. maaliskuuta, kun yhtiö kertoi lupaavia tietoja mineraalivarannoistaan Karjalan kultalinjalla. Arvion mukaan kultalinjan kultavarannot ovat kasvaneet 107 prosenttia verrattuna vuoden 2024 arvioon.

Maanantain kurssinousu selittyy yhtiön pörssitiedotteella, jossa se julkisti tiedot vuoden 2025 kokonaismalmivara- ja mineraalivarantoarvionsa. Vuosittain julkistettava kokonaisvarantoarvio pitää sisällään kaikki Endominesin omistamat esiintymät.

Pampalon kaivoksessa ja sitä ympäröivällä Karjalan kultalinjalla on vuoden 2024 lopun tilanteen mukaisesti arviolta 492 800 unssia kultaa, mikä vastaa 59 prosenttia eli 182 500 unssin lisäystä verrattuna vuoden 2024 varantoarvioon.

Unssi on massayksikkö, jota käytetään erityisesti kultaa ja muita jalometalleja mitatessa. Yksi unssi on noin 31,1 grammaa.

Karjalan kultalinjan kokonaisvaranto koostuu Eteläisen kultalinjan 268 800 unssin, Pampalon 122 700 unssin, Hoskon 54 200 unssin ja muiden esiintymien 47 100 unssin varannoista.

Tänä vuonna raportoidut mineraalivarannot sisältävät myös malmivarat; aiemmin mineraalivarannot ilmoitettiin ilman malmivaroja. Edellisessä päivityksessä malmivarat olivat 32 200 unssia.

Endominesin mineraalivarannot ovat kasvaneet merkittävästi vuoden 2024 aikana erityisesti Pampalossa, Hoskossa, Korvilansuolla ja Kuittilassa toteutettujen onnistuneiden kairauskampanjoiden ja niitä seuranneiden varantoarviopäivitysten ansiosta. Yhdysvaltain esiintymien raportoiduissa mineraalivarannoissa ei ole tapahtunut muutoksia.

“Kultainen matkamme etenee suunnitelman mukaisesti. Karjalan kultalinjan kultavarannot kasvoivat jo lähes puoleen miljoonaan unssiin. Malminetsinnän tavoitteena on mahdollistaa kullantuotannon nostaminen 70 000–100 000 unssiin arviolta vuonna 2030. Merkittävä kultavarannon kasvu tukee tätä tavoitettamme”, kommentoi yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen.

Vyhtisen mukaan lisätutkimusten avulla yhtiö onnistui myös siirtämään Pampalon varantoja malmivaroiksi, jotka kasvoivat unsseissa mitattuna 44,7 prosenttia.

Pampalon tuotannon malmivarat tukevat yhtiön kultavarantojen kasvutavoitteita tulevina vuosina.

”Olemme hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, jossa vuonna 2022 uudistetun strategian toimenpiteet tuottavat toistuvia, näkyviä tuloksia”, Vyhtinen toteaa.

Endomines on suomalainen kultaan keskittyvä kaivosyhtiö, joka on perustettu vuonna 2005. Yhtiö on erikoistunut kullan tuotantoon ja etsintään, ja sillä on useita esiintymiä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

Endominesin ensimmäinen kultakaivos avattiin vuonna 2011 Ilomantsin Pampalossa, jossa yhtiön kaivostoiminta keskittyy edelleen. Yhtiöllä on malminetsintälupa Itä-Suomessa Karjalan kultalinjan alueella sekä kaivoslupia samalla alueella.