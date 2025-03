Alkuvuosi Yhdysvaltain osakemarkkinoilla – arvostuskertoimien laskua ja taantumariskin kasvua

Vuoden alku on ollut haastava Yhdysvaltain osakemarkkinoilla — erityisesti markkina-arvopainotetuissa indekseissä. S&P 500 on tuottanut tänä vuonna -3,9 prosenttia ja Dow Jones -2,1 prosenttia. Nasdaq 100 -indeksin tuotto on ollut vielä heikompi, vain -6,1 prosenttia. Huipuista laskettuna laskut ovat olleet jyrkempiä: S&P 500 -8,2 prosenttia, Dow Jones -7,8 prosenttia ja Nasdaq 100 -11,1 prosenttia. Näin ollen Nasdaq 100 on teknisesti korjausliikkeessä, jonka rajana pidetään vähintään 10 prosentin laskua huipuista.

Korjausliike ei kuitenkaan ole ollut laaja-alainen. Tämä käy ilmi tarkastelemalla Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sektoreita: seitsemän sektoria (terveydenhoito, energia, yhdyskuntapalvelut, materiaalit, kiinteistöt, päivittäistavarat ja finanssi) ovat tuottaneet plussaa tänä vuonna. Sitä vastoin vain neljä sektorin (viestintä, teollisuus, teknologia ja kestokulutushyödykkeet) tuotto on ollut negatiivinen. Korjausliikkeen piirissä olevia sektoreita on kolme: teknologia (-11,7 % huipuista), materiaalit (-11,5 % huipuista) ja kestokulutushyödykkeet (-17,7 % huipuista).

Kuvio: Yhdysvaltain osakemarkkinoiden lasku on viime viikkoina kohdistunut sektoreista erityisesti teknologiaan ja kestokulutushyödykkeisiin.

Myyntipaine on kohdistunut erityisesti kasvuosakkeisiin

Sektoreista korkeasti arvostetut teknologia ja kestokulutushyödykkeet ovat olleet suurimpia laskijoita. Lasku on ainakin osittain johtunut arvostuskertoimien normalisoitumisesta, kun sijoittajasentimentti on heikentynyt viime vuoden lopun huipputasoilta. Riskinottohalukkuuden heikentymistä selittää todennäköisesti kasvanut taantumariski — viime viikkoina julkaistu makrotalousdata on ollut odotuksia heikompaa.

Sijoittajat ovat halunneet vähentää osakesijoitusten reaalitalouden riskiä. Käytännössä tämä on tapahtunut myymällä korkeasti arvostettuja kasvuosakkeita, markkina-arvoltaan pieniä yhtiöitä sekä korkean markkinabeetan osakkeita. Osa myynneistä saaduista varoista on ohjautunut matalan beetan ja volatiliteetin osakkeisiin sekä markkina-arvoltaan suuriin arvo-osakkeisiin. Lisäksi kansainvälisten sijoitusten, kuten Euroopan ja Kiinan osakemarkkinoiden, suosio on kasvanut epävarmemman Yhdysvaltain taloustilanteen vuoksi. Osa varoista on virrannut myös turvasatamiin, kuten kultaan ja Yhdysvaltain valtionlainoihin.

Osakeriskin keventäminen erityisesti suurissa kasvuosakkeissa on ollut ymmärrettävää. Niin kutsuttujen Magnificent 7 -yhtiöiden osakekurssikehitys oli erittäin vahvaa vuosina 2023 ja 2024. Näistä yhtiöistä muodostettu tasapainotettu ja kuukausittain rebalansoitu portfolio tuotti 235,1 prosenttia vuosina 2023–2024. Samanaikaisesti S&P 500 -indeksin tuotto oli 53,2 prosenttia.

Arvostustasoilla on merkitystä

Amerikkalaiset yritykset olivat vahvassa vedossa viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. S&P 500 -indeksin yritysten tuloskasvu neljännellä vuosineljänneksellä oli 18 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja tekoälyvetoisten Magnificent 7 -yhtiöiden tuloskasvu oli vieläkin vahvempaa, 31 prosenttia. Yli 80 prosenttia yhtiöistä ylitti osakekohtaiset tulosennusteet, mikä on historiallisesti korkea osuus. Myös nettovoittomarginaalit olivat korkealla tasolla verrattuna historiaan ja muihin keskeisiin markkinoihin.

Useat yritykset ovat kuitenkin havainneet liiketoimintaympäristön heikkenevän viime viikkojen aikana. Esimerkiksi pikaruokaketju McDonald’s kommentoi neljännen kvartaalin tulosjulkistuksessaan, että pikaruokateollisuus on kokenut hitaan alun vuoteen, osittain pienituloisten kuluttajien vähentyneen kysynnän vuoksi. Saman suuntauksen on havainnut myös kauppaketju Costco. Yhtiön talousjohtaja Gary Millerchip kertoi hiljattain, että vaikka asiakkaat kuluttavat yhä, he ovat aiempaa valikoivampia rahankäytön suhteen. Samansuuntaisia kommentteja ovat antaneet muun muassa Kohl’sin toimitusjohtaja Ashley Buchanan ja Macy’sin toimitusjohtaja Tony Spring. Vähittäiskauppiaat, kuten Target, Foot Locker ja Lowe’s, ovat raportoineet heikosta kysynnästä helmikuussa.

On myös merkkejä siitä, että kuluttajat vähentävät lentomatkustusta. Delta Air Lines, American Airlines ja JetBlue laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellista ohjeistustaan. Deltan toimitusjohtaja Ed Bastian kertoi alan konferenssissa, että kuluttajien taloudellisessa mielialassa ja luottamuksessa on tapahtunut muutosta.

Epävarmuuden kasvaessa korkeasti arvostettujen sektorien osakkeissa on ollut enemmän laskuvaraa, sillä sijoittajat ovat alkaneet vaatia suurempaa korvausta osakeriskille. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden teknologiasektorin riskipreemio on hieman leventynyt: vuoden alussa se oli vain 1,4 prosenttia (P/E NTM miinus 10v TIPS:in tuotto), mutta viime perjantain päätöstasoilla riskipreemio oli noussut 2,0 prosenttiin. Sekin on historiallisesti matala lukema.

Olisikin suoranainen ihme, jos sijoittajat eivät vaatisi hieman korkeampaa preemiota osakeriskin kantamisesta tilanteessa, jossa talouspolitiikan epävarmuus on korkeimmalla tasolla vuosikausiin. Yhdysvaltain ”kova” makrodata indikoi edelleen hyvän taloussuhdanteen jatkumista, mutta ennakoiva ”pehmeä” data on heikentynyt viime viikkoina. Osakemarkkina diskonttaa tulevaa, joten on luonnollista, että odotusten heikentyminen näkyy riskipreemioiden kasvuna.

Keskiviikkona julkaistaan Fedin keskuspankkiirien päivitetty korkopolku (”dot plot”). Odotukset tuskin ovat merkittävästi muuttuneet joulukuusta — esimerkiksi mahdollisten tariffien vaikutusta on vielä liian aikaista arvioida. Mediaaniodotus lienee edelleen kaksi ohjauskoronlaskua kuluvan vuoden aikana. Osakemarkkinoiden kohonnut volatiliteetti antaa Fedin pääjohtaja Jerome Powellille syyn viestiä vähintään varovaisen positiivisesti taloudesta, jotta suurelta osakemarkkinan heilumiselta vältyttäisiin.