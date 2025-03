Amerikkalaisten kulutus sakkaa – jopa varakkaat säästäväisempiä

Yksityinen kulutus on Yhdysvaltain talouskasvun moottori.

Amerikkalaisilla kuluttajilla on ollut alkuvuonna huolenaiheita – tulliuutiset, sitkeä inflaatio ja kasvanut riski taantumasta. Nämä huolet näyttävät vaikuttavan kulutukseen sekä varakkaiden että matalatuloisten keskuudessa, niin välttämättömyyksien kuin luksustuotteidenkin osalta.

Talouskasvuodotusten lasku on myös heijastunut osakemarkkinan kehitykseen. S&P 500 -indeksin tuotto on ollut tänä vuonna -4,6 prosenttia. Useat pörssiyhtiöt ovat kertoneet helmi-maaliskuussa amerikkalaisten kuluttajien kysynnän hidastumisesta.

Pikaruokaketju McDonald’s kommentoi viimeisimmässä neljännen kvartaalin tulosjulkistuksessaan, että pikaruokateollisuudella on ollut hidas alku vuoteen, osittain pienituloisten kuluttajien vähentyneen kysynnän vuoksi. McDonald’sin mukaan Yhdysvaltain pikaruokateollisuudessa pienituloisten asiakkaiden ostot laskivat kaksinumeroisella prosenttiosuudella viime vuoden viimeisellä neljänneksellä verrattuna edellisvuoteen.

Liikevaihdolla mitattuna maailman suurimman vähittäiskauppaketjun, Walmartin toimitusjohtaja Doug McMillon kertoi helmikuun lopulla Chicago Economic Clubilla, että rahoituksellisesti tiukoilla olevat asiakkaat osoittavat stressaantunutta käyttäytymistä – he ostavat pienempiä pakkauskokoja kuun lopussa, koska rahat loppuvat ennen kuin kuukausi päättyy.

Yhdysvaltain yksityinen kulutus on ollut viime vuosina paljolti hyvätuloisten varassa

Ylimpään 10 prosentin tuloluokkaan kuuluvat kotitaloudet – ne, joiden tulot ovat vähintään 250 000 dollaria vuodessa – käyttävät tyypillisesti rahaa kaikkeen lomamatkoista luksuslaukkuihin. Ylimmän tuloluokan kulutuksen kasvu perustuu osakkeiden, kiinteistöjen ja muiden omaisuuserien arvonnousuun. Kyseiset amerikkalaiset muodostavat Moody’s Analyticsin mukaan peräti noin puolet koko Yhdysvaltain yksityisestä kulutuksesta.

Yhdysvaltain talouskasvun kannalta on huolestuttavaa, että myös varakkaimpien amerikkalaisten kuluttaminen on muuttunut varovaisemmaksi. Yhdysvaltain luksusmarkkinan kulutus, mukaan lukien huippuluokan tavaratalot ja verkkokaupat, laski helmikuussa 9,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Kauppaketju Costco, jonka jäsenmaksua maksava asiakaskunta koostuu enimmäkseen hyvätuloisista kuluttajista, kertoi viime viikolla, että asiakkaiden kysyntä on siirtynyt edullisempiin proteiinilähteisiin, kuten jauhelihaan ja siipikarjaan. Asiakkaat kuluttavat yhä, mutta ovat aiempaa valikoivampia sen suhteen, mihin rahansa käyttävät, sanoi yhtiön talousjohtaja Gary Millerchip. Hän lisäsi, että kuluttajat voivat muuttua vieläkin hintatietoisemmiksi, jos tullit aiheuttavat lisää inflaatiota.

Tavaratalot ovat niin ikään havainneet säästöhalukkuutta laajalla rintamalla. Kohl’sin toimitusjohtaja Ashley Buchanan kertoi tiistaina, että alle 50 000 dollaria vuodessa ansaitsevien kuluttajien harkinnanvarainen kulutus on rajoittunutta, ja taloustilanne on myös melko haastava alle 100 000 dollaria ansaitseville. Yhtiö antoi selvästi odotettua heikomman koko vuoden myyntiennusteen, minkä vuoksi sen osakekurssi laski tiistaina 24 prosenttia. Viime viikolla Macy’sin toimitusjohtaja Tony Spring kommentoi, että varakkaat asiakkaat, jotka ostavat Macy’siltä, ovat yhtä epävarmoja ja hämmentyneitä kuin muutkin siitä, mitä tapahtuu.

Vähittäiskauppiaat, kuten Target, Foot Locker ja Lowe’s, ovat raportoineet heikosta kysynnästä helmikuussa. Targetin toimitusjohtaja Brian Cornell kertoi viime viikolla, että kuluttajat pohtivat mahdollisten tullien vaikutusta ja sitä, mitä se tarkoittaa heidän taloudelleen. Foot Lockerin asiakkaat olivat yhtiön mukaan helmikuun aikana varovaisia ja hintatietoisia. Vähittäiskauppiaan enimmäkseen nuorista ihmisistä koostuva asiakaskunta arvioi elinkustannuksiaan ja tullien aiheuttamaa epävarmuutta.

Vuosia jatkunut korkea inflaatio on vaatinut veronsa

Atlantan Fedin aluepankin mukaan useiden vuosien korkea inflaatio on kurittanut erityisesti köyhempiä amerikkalaisia. Toisaalta vahva osakemarkkina on pitänyt toistaiseksi varakkaimmat kuluttajat ostoksilla.

Kaikki tuloluokat näyttävät olevan nyt varovaisempia, ja se vaikuttaa useisiin sektoreihin. On merkkejä siitä, että kuluttajat vähentävät myös lentomatkustusta. Delta Air Lines, American Airlines ja JetBlue laskivat ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellista ohjeistusta. Deltan toimitusjohtaja Ed Bastian kertoi tiistaina alan konferenssissa, että taloudellisessa mielialassa ja kuluttajien luottamuksessa on jotakin meneillään.

Citin analyysin mukaan Yhdysvaltain luottokorttidata osoittaa, että kulutus on heikentynyt useimmissa vähittäiskaupan kategorioissa. Vähittäiskaupan vuosineljänneksen aikana vaatemyynnit laskivat 12 prosenttia ja urheilujalkineiden myynti 22 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Huomionarvoista on, että jopa vähemmän harkinnanvaraisten kategorioiden, kuten ruokakaupan, autojen varaosien ja lemmikkieläintarvikkeiden, kysyntä on laskenut.

Presidentti Trump kieltäytyi sunnuntaina sulkemasta pois mahdollisuutta, että hänen talouspolitiikkansa johtaisi Yhdysvaltain taantumaan. Tätä seurasi jälleen uusi tulliuutisten vuoristorata, jossa uhkauksia, vastatulleja ja peruutuksia tehtiin peräjälkeen. Keskiviikkona julkaistu kuluttajahintaindeksi osoitti hintojen nousun hidastuneen helmikuussa. Inflaatio oli 2,8 prosenttia vuodessa ja 0,2 prosenttia kuukaudessa.

Yhdysvaltain talouskasvuodotusten lasku johtuu todennäköisesti enemmän muista tekijöistä kuin tullien aiheuttamasta epävarmuudesta. Pankkitili- ja säästötilisaldot kaikilla tulotasoilla ovat laskeneet 12 kuukauden aikana helmikuuhun mennessä ja lähestyvät inflaatiokorjattuja vuoden 2019 tasoja, osoittaa Bank of America Instituten luottokorttidata. Palkkojen nousu on hidastunut kaikissa tuloluokissa viime vuoden aikana Atlantan keskuspankin mukaan. Tämä tarkoittaa, että kuluttajilla on yhä vähemmän liikkumavaraa.