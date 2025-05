Yksi härkä pitää pintansa — Wells Fargon Harvey uskoo vahvaan kurssinousuun

Wall Streetin osakemarkkinastrategit ovat suurelta osin hylänneet korkeat S&P 500 -indeksin tuotto-odotuksensa, joilla he lähtivät vuoteen 2025 – mutta yksi härkä ei ole muuttanut kantaansa: Wells Fargo Securities LLC:n Christopher Harvey.

Hän ennustaa, että S&P 500 -indeksi päätyy vuoden lopussa 7 007 pisteeseen, eli samaan lukemaan, jota hän ennusti jo vuoden 2025 alussa. Maanantain 5. toukokuuta päätöslukema oli 5650,38. Siispä Harveyn ennuste edellyttäisi, että S&P 500:n pisteindeksi tuottaisi 24 prosenttia seuraavan noin kahden kuukauden aikana.

Harvey näkee Valkoisesta talosta olevan tulossa uudenlainen sävy. "Jos siirrytään kepistä porkkanaan, kyseessä on aivan erilainen markkina," hän sanoi maanantaina Bloomberg Surveillance -haastattelussa. "Luulen, että suurin epävarmuus on nyt takanapäin."

Markkinanäkymät erkanevat – Harvey jää yksin optimisminsa kanssa

Harvey on selvästi muita optimistisempi. Bloombergin seuraamien 29 strategin keskimääräinen tavoite vuoden lopulle on 5 853 pistettä. Harveyn jälkeen seuraavaksi korkeimmat ennusteet ovat Scotiabankin Hugo Ste-Marielta (6 650) ja Fundstratin Tom Leeltä (6 600).

Strategien näkemyksiä on laskettu poikkeuksellisen nopeasti – jopa nopeammin kuin pandemia-aikana vuonna 2020. Esimerkiksi Deutsche Bankin Bankim Chadha laski huhtikuussa ennusteensa 7 000:sta 6 150:een. Myös tunnetut optimistit kuten BMO Capital Marketsin Brian Belski, Oppenheimer Asset Managementin John Stoltzfus ja Yardeni Researchin Ed Yardeni tarkistivat ennusteitaan maltillisemmiksi huhtikuun markkinamyllerryksen seurauksena.

Vuoden alussa Harvey ennusti, että suotuisa makrotaloudellinen ympäristö ja kevenevä rahapolitiikka pitävät Yhdysvaltain osakkeet nousussa myös kahden peräkkäisen 20 prosentin nousuvuoden jälkeen. Hän pitäytyy edelleen tässä näkemyksessään. ”Jos katsotaan vuoden jälkipuoliskoa, uskotko, että Fed aikoo laskea korkoja? Me uskomme,” Harvey sanoi Bloomberg TV:ssä. ”Tällä hetkellä uudelleenarvotamme riskiä ja odotuksia – ja siitä voidaan tulla ulos. Talous voi parantua.”

Jotkut Harveyn aiemmin optimistisista kollegoista ovat alkaneet katua ennusteidensa laskemista kahden viikon nousurallin jälkeen. Esimerkiksi Ed Yardeni oli yksi ensimmäisistä, joka hylkäsi aiemman S&P 500:n tavoitetason tälle vuodelle, mutta sunnuntaina vihjasi, että tavoitetta saatetaan nostaa takaisin ylös, kun hänen yrityksensä alensi taantuman todennäköisyyttä.

Kuluttajien puheet ja teot ristiriidassa

Talouden indikaattorit ovat lähettäneet ristiriitaisia viestejä. Esimerkiksi Conference Boardin ennakoiva talousindeksi on viitannut supistumiseen, kun taas samanaikainen indeksi on ennätystasolla. Kuluttajaluottamuksen ja tuloihin tai hintoihin liittyvän luottamuksen välinen suhde on myös muuttunut: kuluttajat näyttävät viime aikoina kiinnittävän enemmän huomiota hintatasoon kuin tulokehitykseen.

Federal Reserven tuore tutkimus osoittaa, että mitä enemmän kotitaloudet kokivat hintojen nousseen nopeammin kuin omien tulojensa, sitä huonommaksi ne arvioivat taloudellisen tilanteensa. Kuluttajat myös yliarvioivat inflaatiota todennäköisemmin kuin aliarvioivat, ja ne, jotka arvioivat inflaation yläkanttiin suhteessa todelliseen, ilmoittivat kokevansa taloudelliset olosuhteet heikommiksi.

Vaikka suurin osa vastaajista kertoi kotitaloutensa tulojen nousseen vuosien 2019 ja 2024 välillä, he eivät silti kokeneet oloaan taloudellisesti hyväksi – syynä oli koettu sopeutumisen ja säästämisen vaiva. Silti inflaatiolla oikaistu kulutus arjen hyödykkeisiin pysyi vahvana jopa niillä, joiden tulot olivat laskeneet tai jotka kokivat tilanteensa heikentyneen. Kuluttajat sanovat siis voivansa huonosti – mutta ostavat enemmän kuin ennen pandemiaa.

Tämä ristiriita puheen ja käyttäytymisen välillä viittaa siihen, että kuluttajaluottamuskyselyt eivät enää yksinään toimi yhtä hyvin kulutuskäyttäytymisen tai talouden tilan ennakoijina kuin aiemmin.

Huhtikuun työmarkkinadata toi kuitenkin helpotusta markkinoille. ”Perjantain työmarkkinaraportti vahvisti luottamustamme työmarkkinoiden kestävyyteen,” Yardeni totesi.

Markkinat hermostuivat, kun Valkoinen talo ilmoitti 145 prosentin tullista Kiinan-tuonnille ja 10 prosentin perustullista useimmille muille maille. Trumpin päätös lykätä osaa tulleista rauhoitti tilannetta. Yardeni alensi taantuman todennäköisyyden 45 prosentista 35 prosenttiin ja arvioi, että sekä Kiina että Yhdysvallat saattavat olla valmiita jäädyttämään tullinsa kauppaneuvottelujen ajaksi.

”Olemme taipuvaisia tekemään niin, ottaen huomioon S&P 500:n V-muotoisen nousurallin voiman,” Yardeni kirjoitti asiakasmuistiossaan. ”Emme kuitenkaan ole vielä valmiita nostamaan tavoitetta kahdesta syystä: tuloskasvu ja arvostustasot.”

Yardeni painottaa, että kulutus on edelleen vahvaa, etenkin suurten ikäluokkien eläköitymisen tukemana, ja vakaat investoinnit muun muassa pilvipalveluihin ja tuotannon kotiuttamiseen tukevat taloutta myös jatkossa.

Yardeni ennusti aiemmin, että indeksi kohoaa 7000 pisteeseen vuoden loppuun mennessä. Sittemmin tavoitetta laskettiin ensin 6400 pisteeseen ja sen jälkeen 6000 pisteeseen.