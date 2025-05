Tuore listautuja Tekova on aloittanut pörssitaipaleensa vahvasti.

Tekova on kovassa tuloskasvussa

Viime vuoden toukokuussa Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle listautunut Tekova aloitti vuoden vahvasti. Yhtiön liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa vertailukaudesta 54,4 prosenttia 23,7 miljoonaan euroon.

Liikevaihdon kasvuun vaikuttaa erityisesti se, että katsauskaudelle ajoittui poikkeuksellisen paljon valmistuvia hankkeita.

Liikevoitto nousi viime vuoden 1,4 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon. Analyysitalo Inderes odotti 2,0 miljoonan euron liikevoittoa, joten tulosparannus oli odotettua vahvempaa.

Yhtiön mukaan ensimmäisen neljänneksen aikana luovutetut hankkeet toteutuivat pääsääntöisesti hieman ennustettua parempina, ja riskejä ei realisoitunut, mikä vaikutti erityisen vahvaan kannattavuuden kehitykseen

Tekova on suomalainen toimitilarakentamiseen erikoistunut yhtiö, joka suunnittelee ja rakentaa liike-, toimisto-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutiloja yritysasiakkaille ympäri Suomen. Yhtiö tunnetaan suoraviivaisista, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyistä hankkeista ja avaimet käteen -palvelumallista, jossa toimitilat toteutetaan vakioiduilla toimintatavoilla. Tekova on perustettu vuonna 2018, ja se on kasvanut nopeasti valtakunnalliseksi toimijaksi.

Toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä kertoo, että Tekovan vuosi on käynnistynyt todella vahvasti.

”Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana valmistui varsin monta hanketta, yhteensä seitsemän kappaletta. Kaikki valmistuneet hankkeet luovutettiin asiakkaille sopimuksen mukaisessa aikataulussa ja ns. 0-virheluovutuksina ilman YSE:n mukaista erillistä jälkitarkastusta”, Heikkilä toteaa.

Kuva: Tekova Oyj.

Sen lisäksi että vuoden alku on ollut Tekovalla taloudellisesti vahva, onnistui yhtiö myös kaupallisesti. Heikkilä kertoo, että Tekova allekirjoitti historian suurimman yli 17 miljoonan euron urakkasopimuksen Mäntsälään toteutettavasta datakeskuksesta.

”Hankkeen rakennustyöt ovat käynnistyneet todella rivakasti ja rakennuttaja on halunnut tilata Tekovalta myös sellaisia töitä, mitkä eivät sisältyneet alkuperäiseen urakkaan. Urakkakokonaisuuden laajentumisesta johtuen hankkeen kokonaisarvo tulee lopulta olemaan yli 20 miljoonaa euroa.”

Yhtiölle erittäin merkittävän uuden sopimuksen myötä Tekovan tilauskanta säilyi hyvällä tasolla, ollen maaliskuun lopulla 67 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 59 prosentin kasvua edellisvuoden vertailuajankohtaan.

”Yleinen markkinatilanne huomioituna voimmekin olla tyytyväisiä tilauskantamme kehitykseen”, Heikkilä toteaa.

Tekova nostaa vuoden 2025 näkymiään. Aiemmin yhtiö odotti liikevaihdon olevan 70-90 miljoonaa euroa ja liikevoiton 5,5-7,5 miljoonan euron välillä. Nyt yhtiö odottaa liikevoiton yltävän 80-100 miljoonaan euroon ja liikevoiton 7,0-10 miljoonaan euroon.