Fed tasapainoilee inflaation ja taantuman välillä – koronlaskut eivät vielä ajankohtaisia

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) korkokokous järjestetään tiistaina ja keskiviikkona 6.–7. toukokuuta. Korkopäätös julkistetaan keskiviikkona klo 21.00 Suomen aikaa. Fedin odotetaan pitävän ohjauskoron ennallaan tasolla 4,25–4,50 prosenttia.

Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kollegoineen jatkanee todennäköisesti nykyisellä varovaisella linjallaan. Koronlaskuja ei vielä tehdä, vaan päätöksiä lykätään lisädatan toivossa. Tämä harkittu kärsivällisyys kuvastaa Fedin halua olla luopumatta liian aikaisin taistelustaan inflaatiota vastaan.

Keskuspankin asemaa vaikeuttaa presidentti Donald Trumpin tullipolitiikka, joka lisää epävarmuutta talousnäkymiin. Fed saattaa joutua navigoimaan taantuman läpi tai jopa hallitsemaan stagflaatiota – hitaan kasvun ja korkean inflaation yhdistelmää.

Tilannetta voi verrata maalivahdin dilemmaan: hypätäkö oikealle ja pitää korot korkeina inflaation torjumiseksi, vai vasemmalle ja laskea korkoja talouskasvun hiipuessa? ”Teemme epäilemättä erittäin vaikean päätöksen”, Powell sanoi huhtikuussa.

Fed odottaa dataa työmarkkinoista ja tullien vaikutuksista

”Tämä ei tule olemaan sykli, jossa Fed laskee korkoja ennakoivasti pelkän hidastumisennusteen perusteella. He haluavat nähdä konkreettista dataa, erityisesti työmarkkinoilta”, kommentoi Richard Clarida, joka toimi vuosina 2018–2022 Powellin jälkeen toiseksi korkeimpana Fedin virkamiehenä ja on nykyisin Columbian yliopiston taloustieteen professori sekä joukkovelkakirjasijoituksiin keskittyneen Pimcon vanhempi neuvonantaja.

”Seitsemän vuoden ajan Powellin Fed on odottanut olevansa varma datasta ja sitten toiminut nopeasti. Jos työmarkkinat alkavat selvästi heiketä, Fed on silloin valmis toimimaan”, sanoi entinen Fedin varapuheenjohtaja Lael Brainard.

Jos työttömyys nousee ja Fed harkitsee koronlaskua, ”ratkaiseva tekijä on se, kuinka paljon inflaatio on oikeasti noussut”, Brainard totesi. Viime vuosien korkea inflaatio on vaikeuttanut tilannetta verrattuna aiempiin vuosiin.

”On oltava tietoinen – ja Fed vaikuttaa olevan – että inflaatio-odotukset voivat olla vähemmän ankkuroituneita”, Brainard lisäsi.

Fedin Christopher Waller ei usko, että tullit aiheuttavat pysyvää inflaatiota. Hän suhtautuu myönteisesti siihen, että keskuspankki siirtyisi tukemaan talouskasvua aikaisemmassa vaiheessa. Waller kuitenkin myöntää, että se vaatii rohkeutta: viime kerralla Fed arvioi virheellisesti inflaation olevan tilapäistä ja piti korot liian alhaalla liian pitkään.

Tämänhetkinen tilanne on Wallerin mukaan erilainen kuin vuoden 2021 pandemian jälkeinen talouden avautuminen, jolloin ongelmia oli laajasti tavaroiden, asuntomarkkinoiden ja työvoiman saatavuudessa. Nyt työmarkkinoiden viileneminen ja palkkakehityksen hidastuminen eivät hänen mielestään tue jatkuvaa hintojen nousua.

Inflaatioriskiä on vaikea arvioida nykytilanteessa

Useat Wallerin kollegat suhtautuvat inflaation riskeihin varovaisemmin.

”Liikun mieluummin hitaasti oikeaan suuntaan kuin nopeasti väärään”, totesi Clevelandin Fedin uusi puheenjohtaja Beth Hammack.

Skeptisyys pohjautuu kahteen huoleen: siihen, että inflaatio-odotukset voivat nousta pysyvästi, jolloin inflaation torjunta vaikeutuu, sekä siihen, että toimitushäiriöt voivat pahentaa hintapaineita enemmän kuin pelkät tullit.

”Voiko kysynnän lasku kompensoida kustannusnousua? Totuus on, että sitä on hyvin vaikea ennustaa juuri nyt”, sanoi aiemmin Dallasin Fedin pääjohtajana toiminut Robert Kaplan.

Jos kustannuksia nostavat sekä tullit että toimitusvaikeudet, korkojen lasku voisi jopa pahentaa tilannetta helpottamatta talouden ahdinkoa, varoitti entinen Bostonin Fedin pääjohtaja Eric Rosengren.

Hänen mukaansa Fed voi järjestää kaksi tai kolme korkokokousta ilman toimenpiteitä. Korkojen lasku on järkevää vain silloin, kun talous todella heikkenee – matalammat korot eivät auta, jos ongelmana ovat tarjontaketjujen häiriöt. Tällöin voidaan tarvita suurempia, esimerkiksi puolen prosenttiyksikön koronlaskuja.

Ilman tullien aiheuttamaa inflaatiopainetta Fed todennäköisesti laskisi korkoja jo nyt.

”Fed on joskus myöhässä. Se on totta”, sanoi Kaplan. ”Joskus on kuitenkin viisasta olla kärsivällinen ja hyväksyä se riski.”