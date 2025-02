Edessä saattaa olla suuri rotaatio – onko markkina vihdoin kääntämässä selkänsä mahtiseitsikolle?

Kuva: iStock.com / HJBC.

Pitkään odotettu rotaatio osakemarkkinoilla näyttää vihdoin olevan käynnissä, kun sijoittajat siirtävät pääomia pois ylikeskitetyistä ja huippusuosituista mahtiseitsikon teknologiaosakkeista kohti laajempaa joukkoa sijoitusmahdollisuuksia, kertoo Finanssitalo deVere Group.

Rotaatio tarkoittaa sijoitusvarojen siirtämistä yhdeltä sektorilta, omaisuusluokalta tai sijoitustyyliltä toiselle. Se tapahtuu yleensä, kun markkinaolosuhteet muuttuvat ja sijoittajat pyrkivät optimoimaan tuottojaan tai vähentämään riskejä.

Viimeisen kahden vuoden ajan Yhdysvaltojen suuret teknojätit eli niin sanottu mahtiseitsikko – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Nvidia ja Meta – on hallinnut markkinoita ja ollut suurin veturi S&P 500 -indeksin nousulle.

Näiden jättiläisten osakekurssit nousivat yli 160 prosenttia vuosina 2023–2024, mikä loi markkinan, joka nojasi yhä enemmän vain muutamaan osakkeeseen.

Mahtiseitsikon yhteenlaskettu markkina-arvo ylitti viime joulukuussa ensimmäistä kertaa 18 biljoonaa dollaria Dow Jones Market Datan mukaan. Seitsemän suuren yhteenlaskettu markkina-arvo ylittää nyt jokaisen maailman maan vuosittaisen bruttokansantuotteen, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kiinaa.

Mahtiseitsikon menestyksen ytimessä on tekoäly, joka toimii keskeisenä kasvun moottorina.

Esimerkiksi Nvidia pysyy tekoälylaitteiston johtajana tarjoten välttämättömiä työkaluja tekoälymallien kehittämiseen maailmanlaajuisesti.

Microsoft puolestaan hallitsee edelleen yrityssektoria tekoälyyn perustuvilla työkaluillaan, jotka on integroitu Officeen, Azureen ja Dynamicsiin. Amazon hyödyntää AWS-pilvipalvelujaan tekoälyn avulla parantaakseen palveluitaan kaiken kokoisille yrityksille.

Meta Platforms optimoi mainonta-alustojaan tekoälyn avulla ja laajentaa innovatiivisia tuotteitaan, kuten kuluttajille suunnattuja generatiivisia tekoälyratkaisuja.

Tesla jatkaa kehitystyötä tekoälyyn pohjautuvilla sähköajoneuvo- ja autonomisen ajamisen ratkaisuilla, kun taas Alphabet ja Apple laajentavat toimintaansa terveydenhuollon teknologioihin ja laitteistoekosysteemeihin, jotka sisältävät yhä enemmän tekoälyominaisuuksia.

Mahtiseitsikon arvostustaso herättää huolia

Nyt tilanne osakemarkkinoilla on muuttunut.

”Vaikka S&P 500 on noussut tänä vuonna vain neljä prosenttia, mahtiseitsikko on käytännössä pysynyt paikallaan, nousua vain yksi prosentti – ja merkittäviä tappioita on nähty erityisesti Teslan, Microsoftin ja Alphabetin osakkeissa,” toteaa deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green.

Greenen mukaan kyse ei ole vain hetkellisestä notkahduksesta, vaan rakenteellisesta muutoksesta. Useat tekijät ajavat sijoittajia pois ylisuuret arvostukset saavuttaneista teknologiaosakkeista kohti laajempia markkinoita.

”Huoli arvostuksista kasvaa, sillä suurten teknologiayhtiöiden P/E-luvut ovat venyneet tasolle, joka ei välttämättä ole kestävä”, Green muistuttaa.

Esimerkiksi Nvidian tämän vuoden konsensusennusteella laskettu P/E-kerroin on 49x ja Teslan peräti 136x

Mahtiseitsikon osakkeiden kurssikehitys viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kuva: Koyfin.

Nousevat kustannukset ovat toinen tekijä.

Mahtiseitsikon yhtiöt sijoittavat miljardeja tekoälyinfrastruktuuriin, pilvipalveluihin ja datakeskuksiin, mikä herättää kysymyksiä pitkän aikavälin kannattavuudesta.

Korkealla pysyvät korot painavat teknologiaosakkeita, jotka ovat herkempiä rahoituskustannuksille. Kahden vuoden huikeiden tuottojen jälkeen sijoittajat kotiuttavat voittojaan ja siirtävät pääomia aliarvostetuille sektoreille, Green toteaa.

Sijoittajat etsivät laajempaa hajautusta

Kun pääomaa virtaa ulos teknologiayhtiöistä, selviä voittajia on nousemassa sekä Yhdysvaltain että kansainvälisillä markkinoilla.

”Iso-Britannian suuryritykset energia-, terveydenhuolto- ja päivittäistavara-alalla houkuttelevat sijoituksia, samalla kun heikko punta on tehnyt Britannian viennistä kilpailukykyisempää ja tukenut suuria monikansallisia yrityksiä”, GReen toteaa.

Greenen mukaan myös Yhdysvaltain pienyhtiöt ovat saamassa vauhtia, ja niitä pidetään usein kotimaisen talouden terveyden barometrina.

”Teollisuus- ja energiaosakkeet keräävät uutta huomiota, kun tekoälyhypen vauhti hieman tasaantuu ja infrastruktuuriin ja kuljetukseen liittyvät alat osoittavat vahvuutta. Samalla sijoittajat etsivät mahdollisuuksia myös Yhdysvaltojen ulkopuolelta, ja kehittyvien markkinoiden sekä Euroopan osakkeet osoittavat uutta elinvoimaa.”

Viimeisen vuosikymmenen ajan kasvusijoittajat ovat seuranneet samaa kaavaa: kaadetaan pääomaa teknologiaosakkeisiin, unohdetaan arvostukset ja ratsastetaan aallonharjalla.

Nyt tämä strategia on haastettu. Sijoittajat etsivät nyt hajautusta, arvoa ja laajempaa osallistumista markkinatuottoihin.

”Tämä ei ole mahtiseitsikon loppu. Ne ovat edelleen maailman vaikutusvaltaisimpia ja rahakkaimpia yrityksiä. Mutta niiden kyky määrätä koko markkinan suuntaa on hiipumassa. Ne, jotka tunnistavat ja toimivat tämän muutoksen mukaan ajoissa, ovat parhaiten asemissa tulevaisuuden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Suuri rotaatio on alkanut”, Green julistaa.