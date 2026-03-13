SKAL:n toimitusjohtaja: ”Dieselin hintakriisi”

Dieselin arvonlisäveroton hinta on Iraniin kytkeytyvän konfliktin seurauksena noussut maaliskuun aikana jopa yli 30 sentillä litralta, kertoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tiedotteessaan.

Työnantajajärjestön mukaan tilanne on vastaava kuin edellisessä polttoaineen hintakriisissä keväällä 2022, jolloin dieselin hinta nousi pahimmillaan 30 senttiä viikossa.

SKAL:in mukaan jatkuessaan hinnannousu on aiheuttamassa kuljetusyrityksille satojen miljoonien eurojen laskun vuositasolla.

Suomalaiset kuljetusyritykset kuluttavat dieseliä arviolta sata miljoonaa litraa kuukaudessa. Dieselin osuus maanteiden tavaraliikenteen energiankulutuksesta on noin 97 prosenttia. Yleisin vaihtoehtoinen käyttövoima tavaraliikenteessä on biokaasu, jonka hintaa Lähi-Idän tilanne on myös nostanut.

”Vientivetoisena pitkien etäisyyksin maana Suomi on monta muuta Euroopan maata riippuvaisempi liikennepolttoaineista ja haavoittuvaisempi hintaheilahteluille. Kun juuri nyt odotamme kansantalouden elpymistä ja pääsemistä muun Euroopan vetoon, tilanne on huolestuttava”, sanoo toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Kujalan mukaan nyt käsillä oleva dieselin hintakriisi on haitallinen kuljetusyritysten ja koko Suomen elinkeinoelämän kannalta.

Kuljetuskustannusten nousu on Suomen talouden jarru

Korkeammat kuljetuskustannukset haittaavat talouden elpymismahdollisuuksia.

Dieselin hinta vaikuttaa talouteen laajemmin kuin bensiinin, koska lähes kaikki tavaralogistiikka pyörii dieselillä. Ruoka päätyy kauppaan dieselillä, oli se sitten rekalla tai laivalla. Myös maatalous on altis, sillä kevään kylvökausi lähestyy pohjoisella pallonpuoliskolla ja noin kolmasosa maailman lannoitekaupasta kulkee Hormuzinsalmen kautta.

Tämän vuoksi tilanteen normalisoituminen olisi Suomen kannalta välttämätöntä.

”Verrattuna vuoden 2025 keskihintaan dieselin hinta on juuri nyt jopa noin 50 senttiä kalliimpaa. Tällainen hinnannousu tarkoittaa vuositasolla mitattuna noin 600 miljoonaa euroa suurempaa laskua polttoaineista kuljetusyrityksille”, laskee SKALin johtaja Petri Murto. Tämä on lähes kahdeksan prosenttia alan liikevaihdosta.

Yksittäisen kuljetusyrityksen kannalta tilanne on haastava. Esimerkiksi puutavarayhdistelmä kuluttaa dieseliä keskimäärin noin 100 000 litraa vuodessa.

”Dieselin kallistuminen 30 sentillä tarkoittaa 30 000 euron lisälaskua yhdelle puutavarayhdistelmälle vuositasolla mitattuna. Kolmen puutavara-auton yrityksessä kuukausittainen polttoainelasku on vain parissa viikossa noussut lähes 8 000 eurolla”, Murto havainnollistaa.

SKALin mukaan tilanteen pitkittyessä on tarpeen pohtia myös valtion mahdollisuuksia alentaa polttoaineen hintaa poliittisin päätöksen. Yksi tällainen keino olisi jakeluvelvoitteen alentaminen, joka toteutettiin myös edellisessä hintakriisissä vuonna 2022.

Miksi Iranin konflikti nostaa dieselin hintaa?

Konfliktin ydin on Hormuzinsalmi, kapea merikäytävä Iranin etelärannikolla, jonka kautta kulkee noin 20 prosenttia maailman öljytarjonnasta. Liikenne salmessa on käytännössä pysähtynyt sodan alkamisen jälkeen helmikuun lopussa 2026.

Iran on tulittanut alueella kulkevia aluksia, ja vakuutusyhtiöt ovat peruneet sotariskikatteitaan, minkä vuoksi myös varustamot ovat keskeyttäneet kuljetuksiaan vapaaehtoisesti.

Tämä tarkoittaa, että Saudi-Arabian, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Irakin ja Kuwaitin öljyvienti on käytännössä jumissa. Noin 140 miljoonaa barrelia öljyä on jäänyt toimittamatta maailman jalostamoille.

Diesel nousee bensiiniä rajummin kahdesta syystä. Ensinnäkin Eurooppa ja Aasia ovat riippuvaisempia Lähi-idän energiatoimituksista kuin Yhdysvallat. Dieselin hinta kaksinkertaistui Euroopassa ja lentopetrolin hinta nousi lähes 200 prosenttia Aasiassa konfliktin ensimmäisen viikon aikana. Toiseksi Iran on iskenyt alueen jalostamoinfrastruktuuriin suoraan.

Saudi-Arabian suuri Ras Tanura -jalostamo ja Qatarin nesteytetyn maakaasun tuotantolaitos ovat molemmat joutuneet sulkemaan ovensa iskujen vuoksi, mikä vähentää jalostettujen tuotteiden kuten dieselin tarjontaa entisestään.