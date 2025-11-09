BlackRockin valta-asema kasvaa Bitcoinin ETF-markkinoilla

Kryptomarkkinoilla yhdysvaltalaiset Bitcoin- ja Ethereum-ETF:t ovat kokeneet 1000 miljardin dollarin kryptomarkkinoiden romahduksen ja yli 2,6 miljardin dollarin ulosvirtausten vain yhden viikon aikana. Kryptopohjaiset pörssinoteeratut rahastot käyvät nyt läpi ensimmäistä todellista tulikokeettaan sitten SEC:n historiallista Bitcoin ETF -hyväksyntää tammikuussa 2024.

Sijoitussivusto BestBrokers on julkaissut uuden raportin, joka seuraa spot-Bitcoin-ETF:ien Bitcoin-kertymää niiden hyväksynnästä vuoden 2024 alusta lähtien.

Raportissa BestBrokersin analyytikkotiimi tarkasteli Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission hyväksymien 11 spot-Bitcoin-ETF:n omistuksia vuoden 2024 toisesta neljänneksestä alkaen, eli ajalta heti sääntelyhyväksynnän jälkeen. Aineisto muodostaa kattavan neljännesvuosittaisen aikasarjan Bitcoinin kertymisestä maailman suurimpiin ETF:iin.

NewsworthyData-yhtiön data-analyytikko Martin Cohen kertoo, että analyysin perusteella BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) -rahasto on noussut selkeään asemaan Bitcoin-ETF-markkinan valtatekijänä.

Kyseinen rahasto on kasvattanut Bitcoin-omistuksiaan jokaisella neljänneksellä vuodesta 2024 lähtien, lisäten pelkästään vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä 47 638 Bitcoinia.

Samaan aikaan muun markkinan yhteenlasketut omistukset ovat pienentyneet 7 471 Bitcoinilla.

”Viimeisen kahden viikon aikana spot-Bitcoin-ETF:t, mukaan lukien BlackRock, ovat kuitenkin myyneet yhteensä 1,26 miljardin dollarin edestä Bitcoineja – yli 11 000 BTC:n nettovirta ulos markkinoilta”, Cohen kertoo.

Hyväksynnästään tammikuussa 2024 lähtien BlackRockin iShares Bitcoin Trust (IBIT) on pysynyt selkeänä kasvun veturina, kasvattaen omistustaan 303 935 Bitcoinista vuoden 2024 toisella neljänneksellä 799 701 Bitcoiniin vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä. Tämä tarkoittaa yli 163 prosentin nousua alle kahdessa vuodessa, Cohen toteaa.

Ajanjaksolla 23.10.–6.11. yksitoista spot-Bitcoin-rahastoa myi yhteensä lähes 11 500 Bitcoinia. Kun Bitcoinin keskihinta tuona aikana oli CoinGeckon mukaan 109 631 dollaria, vastaa tämä 1,26 miljardin dollarin arvosta ulosvirtauksia.

Suurimmat nettomyyjät olivat Fidelity (-4 663 Bitcoina), 21Shares (-2 234 Bitcoinia) ja Grayscale (-2 284 Bitcoinia).

Vaikka spot-Bitcoin-ETF:ien yhteenlaskettu omistus on noussut 1,34 miljoonaan Bitcoiniin, eli lähes seitsemään prosenttiin koko liikkeellä olevasta Bitcoin-tarjonnasta, suurin osa kasvusta johtuu yksinomaan BlackRockista.

Yhtiön hallinnoimat Bitcoin-omistukset edustavat jo noin neljä prosenttia globaalista Bitcoin-tarjonnasta ja lähes 60 prosenttia kaikesta ETF:ien hallussa olevasta Bitcoinista.

BlackRock on ollut ETF-markkinan suurin nettovirtojen lähde, lisäten hyväksynnän jälkeen yhteensä yli 496 000 Bitcoinia. Vertailun vuoksi muut spot-Bitcoin-ETF:t ovat samassa ajassa lisänneet yhteensä vain noin 46 000 Bitcoinia, ja monet – kuten Grayscale, Fidelity, 21Shares ja Franklin Templeton – ovat kirjanneet vuoden 2025 aikana nettovirtoja ulos.

“BlackRockin iShares Bitcoin Trust on noussut selväksi institutionaaliseksi markkinajohtajaksi, houkutellen edelleen uusia pääomavirtoja samalla kun kilpailijat pienentävät altistustaan”, toteaa toteaa BestBrokersin päätoimittaja Paul Hoffman.

Hoffmanin mukaan noin 800 000 Bitcoinin hallinnoitava varallisuus, joka kattaa lähes 60 prosenttia kaikesta ETF:ien kautta omistetusta Bitcoinista, heijastaa sijoittajien kasvavaa luottamusta BlackRockin kokoluokkaan ja vakauteen.

”Tämä pääoman keskittyminen kertoo institutionaalisen strategian muutoksesta, jossa Bitcoin nähdään yhä useammin strategisena salkun hajauttajana ja modernina suojana inflaatiota sekä makrotaloudellisia epävarmuustekijöitä vastaan”, Hoffman toteaa.