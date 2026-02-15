Verkkokauppa.com on tikissä – liikevaihto ponnahti viidenneksellä

Elektroniikan ja kodinkoneiden myyntiin keskittyvälle Verkkokauppa.comille vuosi 2024 oli monella tapaa vaikea. Suomen talouden taantuma, heikko työllisyyskehitys ja alkuvuoden korkeat korot painoivat kuluttajien luottamusta, mikä näkyi suoraan yhtiön myynnissä.

Koko vuoden 2024 liikevaihto laski 7,0 prosenttia 468 miljoonaan euroon edellisvuoden 502,9 miljoonasta eurosta, ja erityisesti harkinnanvaraiset tuotekategoriat kuten televisiot, matkapuhelimet ja pelituotteet kärsivät kysynnän heikkenemisestä.

Vertailukelpoinen liiketulos romahti 6,1 miljoonasta eurosta vain 1,8 miljoonaan euroon, kun taas kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen liiketulos oli peräti 2,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Yhtiö joutui vuoden mittaan myös antamaan tulosvaroituksen laskiessaan ohjeistustaan, sillä markkinan elpyminen osoittautui odotettua hitaammaksi.

Talousvaikeuksien lisäksi Verkkokauppa.com kohtasi vuonna 2024 myös muita merkittäviä ongelmia. Maaliskuussa tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegio määräsi yhtiölle 856 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun – Suomen suurimman GDPR-sakon – asiakastietojen säilytysajan laiminlyönnistä.

Lisäksi kireä hintakilpailu kuluttajaelektroniikassa söi katteita eikä pitkään odotettua laitteiden korvaussykliä saatu käyntiin, mikä olisi voinut tukea myyntivolyymeja.

Nyt on toinen ääni kellossa.

Verkkokauppa.com julkisti torstaina vahvat tunnusluvut viime vuoden viimeiseltä vuosineljännekseltä. Tulosraportti osoittaa, että yhtiö on kyennyt jatkamaan vuosi sitten alkanutta tuloskäännettä.

Yhtiö raportoi loka–joulukuun liikevaihdon nousseen peräti 20,1 prosenttia 168 miljoonaan euroon vertailukauden 140 miljoonasta eurosta.

Kyseessä oli jo kolmas peräkkäinen neljännes kaksinumeroisella kasvuluvulla, mikä kertoo yhtiön kaupallisen suorituskyvyn vahvistumisesta läpi vuoden.

Käänne on näkynyt myös yhtiön osakekurssissa, joka on ollut nousussa viime vuoden tammikuusta lähtien.

Laaja-alaista kasvua

Verkkovierailut yhtiön sivuilla kasvoivat neljänneksen aikana 21 prosenttia lähes 28 miljoonaan. Koko vuoden tasolla sivuvierailuja kertyi yli 83 miljoonaa, mikä on 12 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Kasvu oli laaja-alaista sekä asiakassegmenteissä että tuotekategorioissa. Kuluttajamyynti kasvoi neljänneksellä 15,2 prosenttia 115 miljoonaan euroon, ja B2B-myynti vauhdittui 32 prosenttia 54 miljoonaan euroon. B2B-myynnin osuus liikevaihdosta nousi 32 prosenttiin edellisvuoden 29 prosentista.

Erityisen vahvaa kasvu oli verkkokauppamyynnissä, joka ponnahti 29 prosenttia 121 miljoonaan euroon. Verkkokaupan osuus kokonaisliikevaihdosta nousi 72 prosenttiin.

Verkkokauppa.comin liikevaihdon ja osakekurssin kehitys.

Myymälämyynti pysyi sen sijaan käytännössä ennallaan 47 miljoonassa eurossa.

Kasvua vauhdittivat etenkin it-kategoria, jota tuki siirtymä Windows 11 -käyttöjärjestelmään ja tietokoneiden uusimissykli, sekä hyvin toteutettu Black Friday -kampanja.

Kansainvälinen myynti kehittyi poikkeuksellisen vahvasti ja kasvoi viimeisellä neljänneksellä 89 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura arvioi, että Verkkokauppa.comin myyntikanavittain kasvu oli voimakkaampaa yhtiön vahvuusalueella verkossa, missä näkyvät yhtiön viimevuotiset investoinnit nopeaan toimituskyvykkyyteen.

”Hyvä saatavuus ja nopeat toimitukset ovat verkkosiirtymän kiihtyessä Verkkokauppa.comille selvä etu suhteessa kivijalkafokusoituneisiin kilpailijoihin”, Heikura toteaa kommenttiartikkelissaan.

Kannattavuus parani merkittävästi

Neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liiketulos koheni 5,8 miljoonaan euroon vertailukauden 3,8 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liiketulosmarginaali parani 3,4 prosenttiin edellisvuoden 2,7 prosentista.

Analyytikoiden konsensusodotus vertailukelpoiselle liikevoitolle oli 4,3 miljoonaa euroa, joten tuloskasvu oli selvästi odotettua vahvempaa.

Tuloskehitys osoittaa, että Verkkokauppa.com pystyy kasvattamaan tulostaan liikevaihdon kasvaessa.

Raportoitu liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 3,0 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisuuteen vaikutti neljänneksellä Aluehallintoviraston määräämä 540 000 euron seuraamusmaksu, joka liittyi puutteisiin rahanpesulainsäädännön noudattamisessa.

Myyntikatemarginaali laski hienoisesti 16,3 prosenttiin vertailukauden 16,6 prosentista, mutta pysyi yhtiön mukaan hyvällä tasolla intensiivisestä kampanjaympäristöstä huolimatta. Myyntikatetta tukivat paremmat kaupalliset ehdot, dynaaminen hinnoittelu ja onnistunut valikoimanhallinta.

Kiinteät kulut nousivat 21 miljoonaan euroon vertailukauden 19 miljoonasta eurosta, mikä johtui pääosin volyymin kasvusta ja kohdennetuista markkinointipanostuksista. Suhteessa liikevaihtoon kiinteät kulut kuitenkin laskivat, mikä heijastaa parantunutta kustannustehokkuutta.

Osakekohtainen tulos nousi 0,09 euroon vertailukauden 0,06 eurosta.

Toimitusjohtaja: ”Historiamme yksi vahvimmista neljänneksistä”

Toimitusjohtaja Panu Porkka kuvasi vuoden 2025 viimeistä neljännestä yhtiön historiansa yhdeksi vahvimmista. Black Friday -kampanja onnistui erityisen hyvin.

”Kampanjan myynti kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta poikkeuksellisen vilkkaan asiakasaktiivisuuden siivittämänä”, Porkka totesi.

Porkka nosti esiin myös yhtiön kansainvälisen kasvun, joka toimi selkeänä veturina loppuvuodesta. Kansainvälinen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä Ruotsin vahvan kehityksen ja Keski-Euroopan avainasiakkuuksien ansiosta.

Nopeat toimitukset olivat toinen keskeinen kasvuteema. Yhden tunnin toimitusten volyymi kasvoi Porkan mukaan 96 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

”Nopeat toimitukset ovat selkeästi nousemassa verkkokaupan uudeksi normiksi ja vahvistavat asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta”, Porkka kommentoi.

Syyskuussa yhtiö myi kuluttajarahoitusliiketoimintansa Norion Bank AB:lle ja sen maksuratkaisuyksikkö Walleylle 33 miljoonan euron kauppahintaan. Porkan mukaan kauppa vahvisti yhtiön taseen rakennetta merkittävästi.

Näkymät varovaisia

Viimeisen vuosineljänneksen vahvaan suorittamiseen nähden koko vuoden ohjeistus vaikuttaa varovaiselta.

Verkkokauppa.com odottaa vuoden 2026 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan vuoden 2025 tasoista. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 527 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 14,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö kuitenkin varoittaa epävarmuustekijöistä. Yleisen markkinakysynnän odotetaan elpyvän vain vähitellen matalan kuluttajaluottamuksen vuoksi. Kilpailun ennakoidaan jatkuvan kireänä.

Yksityisen kulutuksen ennustetaan kasvavan maltillisesti reaaliansioiden noustessa ja työmarkkinoiden vahvistuessa. Ostovoimaa tukee maltillinen inflaatio, ja kotitalouksien korkea säästämisaste vahvistaa kuluttajien taloudellista liikkumavaraa.

Verkkokauppa.comin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa enintään 0,194 euroa osakkeelta tilikaudelta 2025. Edellisvuodelta yhtiö ei jakanut lainkaan osinkoa.

Osinko on tarkoitus maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä olisi 0,047 euroa osakkeelta, ja se maksettaisiin 23. huhtikuuta osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä osakasluetteloon 16. huhtikuuta. Hallitus valtuutettaisiin päättämään kolmen jäljellä olevan erän jakamisesta harkintansa mukaan.

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat vuoden 2025 lopussa olivat 41 miljoonaa euroa. Osinkoehdotuksen mukainen kokonaisosinko olisi noin 8,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 70 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osingonjakosuhde osuu yhtiön strategisen tavoitteen 60–80 prosentin haarukkaan.