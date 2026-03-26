Microsoft syytää satoja miljardeja tekoälyyn – strategia herättää kysymyksiä

Microsoftin osake on laskenut yli viidenneksen tänä vuonna. Yhtiön jätti-investoinnit nielevät toistaiseksi enemmän kuin tuottavat.

Microsoftin osake on laskenut puolessa vuodessa jo 27 prosenttia ja vuoden alusta 22 prosenttia. Yhtiö on nyt teknojäteistä koostuvan mahtiseitsikon heikoin lenkki tänä vuonna. Seitsikko käsittää Microsoftin lisäksi Alphabetin, Amazonin, Applen, Metan, Nvidian ja Teslan – yhtiöt, joiden yhteinen nousu määritti suuren osan 2020-luvun alun pörssirallin dynamiikasta.

Laukaisijana Microsoftin alkuvuoden kurssilaskulle toimi tammikuun 28. päivä julkaistu tulosraportti. Pintapuolisesti luvut olivat hyviä: liikevaihto nousi 17 prosenttia edellisvuodesta 81 miljardiin dollariin, ja Microsoftin pilvipalveluliiketoiminta ylitti ensimmäistä kertaa 50 miljardin dollarin liikevaihdon neljännesvuodella. Azure kasvoi 39 prosenttia.

Silti osake sukelsi tuloshetken jälkeen jopa 12 prosenttia yhdessä päivässä. Kyseessä on pahin yksittäinen päivälasku sitten maaliskuun 2020.

Syy löytyy yhtiön investoinneista. Vuosineljänneksen pääomamenot nousivat 66 prosenttia ennätykselliseen 38 miljardiin dollariin. Samaan aikaan Azuren kasvuohjeistus jäi hieman alle sijoittajien odotusten.

Tämä epätasapaino on nyt markkinoiden ykköshuoli.

Laskimen kanssa ei pääse helpolla

Microsoftin tekoälytuottojen arvioidaan pyörivän tällä hetkellä noin 13 miljardin dollarin vuositahdissa. Analyytikot laskevat, että tällä vauhdilla infrastruktuuri-investointien takaisinmaksuun menee kuudesta kahdeksaan vuotta. Koko kalenterivuoden pääomamenoiksi ennakoidaan noin 117 miljardia dollaria FactSetin arvioimana.

Suuret tekoälypanostukset eivät ole yksinomaan Microsoftin ongelma. Neljän suurimman tekoälyinvestoijan – Microsoftin, Alphabetin, Amazonin ja Metan – yhteenlaskettujen pääomamenojen ennustetaan nousevan tänä vuonna 505 miljardiin dollariin, kun luku vuotta aiemmin oli noin 366 miljardia.

Kapasiteetti rakennetaan ensin, kysyntä seuraa toivottavasti perässä.

Microsoftin tilannetta hankaloittaa lisäksi kapasiteettipula. Yhtiö on myöntänyt ohjanneensa osan rajallisesta tekoälylaitteistostaan sisäisiin projekteihin ulkoisten pilvi-asiakkaiden sijaan. Tämä päätös on johdon oman arvion mukaan leikannut Azuren kasvua noin kahdella prosenttiyksiköllä.

Evercore ISIn analyytikko Kirk Materne toteaa, että sijoittajia on lannistanut lähiajan kasvukatalyyttien puute Azuressa. Kapasiteettirajoitteisiin ei ole nopeaa ratkaisua.

Analyytikot kahtiajakautuneita

Bank of America palautti Microsoftin seurantaansa ostosuosituksella ja 500 dollarin osakkeen tavoitehinnalla, joka tarkoittaa noin 35 prosentin nousupotentiaalia. Analyytikko Tal Liani näkee Azuren pilvi-infrastruktuurin kestävänä kilpailuetuna sekä tekoälyinfrastruktuurissa että sovelluksissa.

Melius Research on sen sijaan varovaisemmalla linjalla. Analyytikko Ben Reitzes laski tavoitehinnan 430 dollarista 400 dollariin ja säilyttää suosituksensa pidä-tasolla. Huolenaiheena on Microsoftin Copilot-tekoälyassistentin divisioonan äskettäinen uudelleenjärjestely, jonka johtaja Mustafa Suleyman on siirretty kehittämään yhtiön omia tekoälymalleja.

”Harvoin mitään organisoidaan uudelleen vahvuuden pohjalta”, Reitzes totesi.

Copilot-lisenssejä on myyty 15 miljoonaa 450 miljoonan käyttäjän pohjasta. Penetraatioaste on siis 3,3 prosenttia, mitä Reitzes kuvaili vaatimattomaksi.

Yhtiön P/E-luku on tällä hetkellä noin 22x kuluvan vuoden konsensusennusteella, mikä alhaisin taso vuoden 2022 karhumarkkinan jälkeen.

Sopimuskirjoissa on 625 miljardin dollarin arvosta toteuttamattomia tilauksia. Kysymys kuuluu, millä aikataululla ne muuttuvat liikevaihdoksi, ja riittääkö sijoittajien kärsivällisyys odottamaan vastausta.