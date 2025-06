Arvo Sijoitusosuuskunta: Yhdellä osuudella pala vaikuttavaa portfoliota

Arvo Sijoitusosuuskunta listautui vuonna 2023 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, ja nykyisin yhtiö tekee vähemmistöosake- sekä lainasijoituksia kannattaviin ja kasvaviin pk-yrityksiin, tukien aktiivisesti niiden kasvua ja kehitystä. Arvon tavoitteena on olla listaamattomien yhtiöiden kasvun mahdollistaja.

Arvo pyrkii olemaan pitkäjänteinen sijoittaja, joka sijoittaa omasta taseestaan. Tilikauden 2024 lopussa suorat sijoitukset muodostivat tasearvoilla mitaten 44 prosenttia Arvon sijoitussalkusta. Loppuosan sijoituksista muodosti Arvon finanssisijoitusten salkku, eli tehokkaasti hoidettu likvidien kassavarojen salkku.

Osuuskunnan mukaan finanssisijoitukset monipuolistavat osaltaan sijoitussalkkua tarjoten kokonaisuuteen hajautusta ja kassavirtatuottoa. Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja

​yhteistyötarjous Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla Coinmotionin palvelussa.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus). Avaa tili

Arvon korolliset velat olivat tilikauden päätteeksi 10,8 miljoonaa euroa, eli sijoitussalkun nettoarvo on noin 106,8 miljoonaa euroa. Konsernin markkina-arvo on noin 47 miljoonaa euroa osuuden nykyisellä noin 58 euron kurssilla.

Nykyistä arvostustasoa voi näin ollen pitää hyvin edullisena.

Tasearvo 12/2024 Tasearvo yhteensä 104,8 MEUR – Suorat sijoitukset 44 % – Finanssisijoitukset 56 % Lähde: Arvo Sijoitusosuuskunta vuosikertomus 2024.

Käypä arvo 12/2024 Käypä arvo yhteensä 117,3 MEUR – Suorat sijoitukset 41 % – Finanssisijoitukset 59 % Lähde: Arvo Sijoitusosuuskunta vuosikertomus 2024.

Suorista sijoituksista merkittävä enemmistö eli 76 prosenttia oli osakesijoituksia. Viimeinen neljännes suorista sijoituksista koostui lainasijoituksista ja siltarahoituksista.

Finanssisijoituksista lähes puolet on Nordean ja Danske Bankin hoitamien täyden valtakirjan salkkujen rahastosijoituksia. Loput reilu 50 prosenttia finanssisijoituksista Arvo hoitaa itse ja siellä hajonta eri omaisuusluokkien välillä on suurempaa.

Suorat sijoitukset 12/2024 Suorien sijoitusten käypä arvo 48,3 MEUR – Osakesijoitukset 76 % – Lainasijoitukset 14 % – Siltarahoitukset 10 % Lähde: Arvo Sijoitusosuuskunta vuosikertomus 2024.

Finanssisijoitukset 12/2024 Finanssisijoitusten käypä arvo 69,0 MEUR – Täyden valtakirjan salkut 45 % – Rahastosijoitukset 17 % – Muut vaihtoehtoiset sijoitukset 10 % – Osakesijoitukset 11 % – Korkosijoitukset 9 % – Kiinteistösijoitukset 8 % Lähde: Arvo Sijoitusosuuskunta vuosikertomus 2024.

Yhdellä sijoituksella osuus houkuttelevasta portfoliosta

Arvo Sijoitusosuuskunnan listatun osuuden avulla sijoittajan on mahdollista sijoittaa hyvin hajautettuun sijoitusportfolioon, joka sisältää sekä suoria osake- ja lainasijoituksia että valmiin finanssisijoitusten salkun.

Arvon merkittävimmät suorat osakesijoitukset

Kohdeyritys Kotipaikka Liikevaihto Tilikauden tulos Vuosi (operatiivinen yhtiö) Aikolon Oy Oulu 9,7 MEUR -2,4 MEUR 2024 Elcoline Group -konserni Varkaus 99,0 MEIR -1,2 MEUR 2024 Festivo-Porkka -konserni Hollola 39,7 MEUR 7,7 MEUR 2024 (Festivo Finland Oy / Porkka Finland Oy) GISGRO Oy Jyväskylä 1,5 MEUR -0,4 MEUR 2024 Lapwall Oyj Pyhäntä 43,3 MEUR 3,5 MEUR 2024 Multirel Group Oy Kirkkonummi 24,1 MEUR 1,8 MEUR 2024 (Multirel Oy) Nordic Option Oy Oulu – 0,2 MEUR 2024 OddlyGood Global Oy Helsinki 30,4 M€ -11 M€ 2023 (OddlyGood Oy) Partnera Oyj Oulu – 10,4 M€ 2024 Pesmel Oy Kauhajoki 56,1 M€ 0,4 M€ 2023 Railopitko Oy (Hikinoro Oy) Naantali Ei saatavilla 0,6 M€ 2024 (Hikinoro Oy) Ruoto Invest Oy Helsinki 25,1 M€ 0 M€ 2023 (Ruoto Oy) Valve Group Oy Helsinki 9,4 M€ 0,1 M€ 2023 (Valve Branding Oy)

Taulukossa listattuna Arvon merkittävimmät suorat osakesijoitukset sekä näiden kohdeyhtiöiden tai konsernien operatiivisten yhtiöiden (suluissa) avaintiedot.

Arvon merkittävimpien suorien sijoitusten listalla on yhteensä 13 eri yhtiöön tehtyä suoraa osakesijoitusta. Näistä yhtiöistä kahteen on tehty sekä osake- että lainasijoitus: Multirel ja Hikinoro.

Arvon merkittävimmät omistukset listatuissa yhtiöissä ovat 9,8 prosentin osuus LapWallista ja 10,8 prosentin osuus Partnerasta.

Arvo jatkoi keväällä 2025 onnistuneiden irtaantumistensa putkea, kun se myi koko noin 31,17 prosentin omistusosuutensa Leden Groupista ruotsalaiselle HANZA-konsernille. Kaupassa HANZA-konserni osti koko Leden Groupin osakekannan. Kauppa allekirjoitettiin joulukuussa 2024 ja saatettiin päätökseen maaliskuussa 2025.

Sopimansa kauppahintamekanismin mukaisesti Arvo otti osakkeidensa peruskauppahinnasta puolet käteisenä ja puolet HANZA:n osakkeina. Maaliskuun valuuttakurssilla laskien Arvo sai Leden Groupista peruskauppahintana noin 11,9 miljoonaa euroa ja myyntivoittoa noin 7,6 miljoonaa euroa.

Aiemmin syksyllä 2024 Arvo toteutti toisen onnistuneen irtaantumisen, kun erilaisia teollisuuden kangasnosto-ovia valmistavan nivalalaisyhtiö Champion Doorin koko osakekanta myytiin italialaiselle BMP Groupille. Vajaan 30 prosentin omistuksestaan Arvo nettosi noin 1,6 miljoonan euron myyntivoiton.

Uusin Arvon suorista sijoituksista on vuoden 2025 keväällä tehty 3 miljoonan euron lainasijoitus Nordic Bites Groupiin. Yhtiö toimii Subway-ravintolaketjun master franchise -kumppanina Pohjoismaissa. Alkuvuodesta 2025 Arvo toteutti myös yhden miljoonan euron siltarahoituksen Quarken Boatsille. Yhtiö valmistaa huvi- ja urheiluveneitä Kokkolassa.

Suorissa osakesijoituksissa laaja toimialahajautus

Arvon suorien osakesijoitusten joukosta löytyy laaja joukko eri toimialoilla toimivia yhtiöitä. Tämä luo selvää hajautushyötyä, etenkin kun huomioidaan, että kaikki sijoitukset kohdistuvat kotimaisiin yhtiöihin.

Hajautuksen näkökulmasta on huomioitava teollisuuden ja valmistuksen suuri paino portfoliossa.

Teollisuus ja valmistava teollisuus (Aikolon, Pesmel, Lapwall, Festivo-Porkka, Hikinoro)

Teollisuuspalvelut / kunnossapito (Elcoline, Multirel)

Ohjelmistot ja digitaaliset ratkaisut (GISGRO)

Kuluttajatuotteet / elintarvike (OddlyGood)

Kuluttajakauppa / erikoisvähittäiskauppa (Ruoto)

Markkinointi ja viestintä (Valve)

Sijoitus- ja rahoitusala (Partnera, Nordic Option)

Arvon suorien osakesijoitusten salkku tarjoaakin sijoittajalle oivallisen ja valmiiksi hajautetun tavan päästä käsiksi listaamattomien yhtiöiden potentiaaliin ilman yksittäisen kohdeyrityksen suurta riskiä. Finanssisijoitusten osuus Arvon sijoitusten kokonaisarvosta on myös merkittävä, mikä osaltaan laskee sijoituksen riskiprofiilia.

Alla lyhyet esittelyt Arvon suorien osakesijoitusten kohdeyrityksistä:

Aikolon Oy

Aikolon on oululainen teknisten muovien työstöön ja tukkukauppaan erikoistunut yhtiö, jolla on vahvaa osaamista vaativien muovirakenteiden valmistuksessa. Arvon Sijoitusosuuskunnan omistusosuus yhtiöstä on n. 37 prosenttia.

Aikolon palvelee laajasti eri teollisuudenaloja ja on investoinut merkittävästi uuteen pitkälle automatisoituun tuotantolinjaan Oulussa. Linjastossa valmistetaan lasia korvaavia kirkkaita muoveja Aikon-tuotemerkillä. Muoveja tuotetaan laminoituina, silkkipainettuina, lämpömuovattuina ja pinnoitettuina ratkaisuina.

Elcoline Oy

Elcoline on kasvava pohjoismainen toimija, joka tarjoaa teollisuuden kunnossapito- ja asennuspalveluita kansainvälisille teollisuusyrityksille. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, ja sen palveluihin kuuluvat muun muassa mekaaniset asennukset, sähkö- ja automaatiotyöt sekä putkistot ja hitsaukset. Elcoline toimii kriittisten prosessiteollisuuden laitosten pitkäaikaisena kumppanina ja se on kasvanut viime vuosina merkittävästi yritysostojen ja strategisten asiakkuuksien kautta.

Festivo-Porkka Group

Festivo-Porkka Group on suomalainen kylmälaitteiden valmistaja, joka on palvellut sekä ammattikäyttöä että kuluttajamarkkinoita. Konserniin kuuluvat tunnetut tuotemerkit Festivo ja Porkka. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Ylöjärvellä ja Kemijärvellä sekä toimipiste Hollolassa.

Vuonna 2024 Festivo-Porkka päätti lopettaa kodin kylmälaitteiden valmistuksen ja keskittyä ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin, kuten lääkejääkaappeihin ja suurkeittiölaitteisiin. Tämän seurauksena Festivo-tuotemerkillä kodin kylmälaitteita valmistanut Suomen Kotikylmiö sulautettiin osaksi Porkka Finlandiaa. Arvo on konsernin emoyhtiön toiseksi suurin omistaja noin 20 prosentin omistusosuudella.

GISGRO Oy

GISGRO on jyväskyläläinen ohjelmistoyritys, joka tarjoaa 3D-datan hyödyntämiseen perustuvia ratkaisuja veden ala- ja yläpuolisten rakenteiden sekä pohjan olosuhteiden tarkastamiseen. Yhtiön kehittämä GISGRO-alusta on laajentunut satamien lisäksi myös tuulivoima- ja metsäteollisuussektoreille. Arvo on yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja noin 23 prosentin osuudella.

Lapwall Oyj

Vuonna 2011 perustettu LapWall on kasvanut nopeasti Suomen johtavaksi puuelementtivalmistajaksi. Yhtiöllä on laaja tuotevalikoima ja kolme nykyaikaista tehdasta Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä, joissa valmistetaan puuelementtejä rakennusteollisuuden tarpeisiin.

Lapwall on listattu Helsingin pörssin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Arvo on Lapwallin kolmanneksi suurin omistaja noin 9,8 prosentin omistusosuudella. Arvo on tehnyt yhtiöön reilun 4 miljoonan euron sijoituksen.

Multirel Oy

Multirel on Kirkkonummella toimiva sähköalan asiantuntija ja tekninen tukkukauppa, joka toimittaa muuntajia, kompensointilaitteita, sähkölaitteita ja -tarvikkeita sekä niihin liittyviä palveluita energiayhtiöille, sähköverkon operaattoreille ja teollisuudelle koko Suomessa. Yhtiö tarjoaa myös sähkönjakelujärjestelmiin liittyviä palveluita, kuten suunnittelua, konsultointia sekä koestus- ja käyttöönottopalveluita.

Nordic Option Oy

Nordic Option on oululainen osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa ensisijaisesti Pohjois-Suomen kasvuvaiheen pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nordic Optionin sijoitukset kohdistuvat kasvaviin ja toimintansa jo vakiinnuttaneisiin yrityksiin. Ensisijoitusten koko vaihtelee 0,5–2,5 miljoonan euron välillä.

Yhtiön omistavat 29 pohjoissuomalaista yhteisöä ja kuntaa, joista suurimmat ovat Arvo Sijoitusosuuskunta (noin 34 prosenttia), Partnera (noin 34 prosenttia) ja Oulun kaupunki (noin 18 prosenttia).

OddlyGood Global Oy

Oddlygood kehittää ja markkinoi kasvipohjaisia elintarvikkeita, kuten kaurajuomia, välipaloja ja ruoanlaittotuotteita. Yhtiö ponnistaa Valion sisältä ja toimii useissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa. Vuonna 2023 Oddlygood osti Planti-brändin ja nousi markkinajohtajaksi tietyissä kasvipohjaisissa tuoteryhmissä Suomessa ja Ruotsissa. Arvo on tehnyt kahden miljoonan euron sijoitussitoumuksen Oddlygoodiin Mandatumin rinnakkaissijoittajana.

Partnera Oyj

Partnera on suomalainen sijoitusyhtiö, joka keskittyy kestävän kehityksen edistämiseen omistamiensa yhtiöiden kautta. Yhtiö toimii aktiivisena enemmistöomistajana ja kehittää pitkäjänteisesti omistamiensa yritysten liiketoimintaa. Arvo on Oulun kaupungin jälkeen Partneran toiseksi suurin omistaja noin 10,8 prosentin omistusosuudella.

Tällä hetkellä Partneran keskeinen omistuskohde on Foamit Group, joka valmistaa kierrätyslasista vaahtolasia infra- ja talonrakentamiseen. Foamit Groupin tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonan euron liikevaihto ja yli 20 prosentin käyttökatetaso vuoden 2028 loppuun mennessä.

Pesmel Oy

Pesmel on suomalainen konepajayritys, joka suunnittelee ja toimittaa pitkälle automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä erityisesti metalli-, paperi- ja rengasteollisuuden tarpeisiin. Arvo Sijoitusosuuskunta on yksi Pesmelin suurimmista osakkeenomistajista noin 5 prosentin omistusosuudella.

Pesmelin kehittämä Material Flow How -konsepti yhdistää tuotannon sisälogistiikan, korkean varastoinnin ja oman varastonhallintaohjelmiston (WMS) saumattomaksi kokonaisuudeksi, mikä tehostaa asiakkaiden toimitusketjuja ja parantaa varastoinnin tehokkuutta.

Railopitko Oy (Hikinoro Oy)

Hikinoro on Vaajakoskella toimiva yhtiö, joka valmistaa sellupohjaisia välipohjamateriaaleja jalkineteollisuudelle. Yhtiö toimittaa tuotteitaan kymmeniin eri maihin ympäri maailmaa. Vuonna 2023 Hikinoro siirtyi uuteen omistukseen, kun Railo Partners Oy ja Arvo Sijoitusosuuskunta kumppaneineen hankkivat yhtiön koko osakekannan. Arvo on sijoittanut Hikinoroon yhteensä vajaa 2 miljoonaa euroa laina- ja osakesijoituksen yhdistelmänä.

Ruoto Invest Oy

Ruoto Invest Oy on kalastus- ja metsästysliike Ruodon emoyhtiö. Ruoto yhdistää erikoisliikeketjun ja verkkokaupan, tarjoten yli 50 000 tuotteen valikoiman ja palvellen asiakkaita seitsemällä paikkakunnalla. Yrityksen palveluksessa on lähes 60 alan huippuosaajaa. Arvo Sijoitusosuuskunta on sijoittanut yhtiöön kahdessa vaiheessa yhteensä reilut 3 miljoonaa euroa ja on yhtiön toiseksi suurin omistaja vajaan 20 prosentin omistusosuudella.

Valve Group Oy

Valve Group on suomalainen yhtiö, joka yhdistää markkinoinnin, viestinnän ja teknologian palvelut auttaakseen asiakkaitaan kasvamaan ja tehostamaan B2B-liiketoimintaansa. Yhtiö toimii kansainvälisesti ja vahvisti asemaansa vuonna 2025 ostamalla Advance B2B:n. Arvon omistusosuus yhtiöstä on noin 25 prosenttia.

Sijoittajan näkökulma Arvon osuudesta

Arvon osuuden kurssi kehittyi talven 2024-2025 aikana vahvasti. Osuuden hinta nousi marraskuun lopun 50 eurosta helmikuun puoleen väliin mennessä 54 euroon asti. Erittäin positiivisen markkinareaktion aikaansaaneen tilinpäätöstiedotteen myötä kurssi kipusi aina 60-64 euron tasolle saakka helmikuun loppupuolella.

Huhtikuun puolessa välissä osuuden hinta tipahti takaisin noin 56-58 euron tasolle. Tätä kurssilaskua selittää pitkälti osuuskoron täsmäytys ja maksu, minkä myötä osuuskohtainen osuuskorko on irronnut ja maksettu osuudenomistajlle.

Sijoittajan näkökulma Arvon osuudesta

Arvon osuuden kurssi kehittyi talven 2024-2025 aikana vahvasti. Osuuden hinta nousi marraskuun lopun 50 eurosta helmikuun puoleen väliin mennessä 54 euroon asti. Erittäin positiivisen markkinareaktion aikaansaaneen tilinpäätöstiedotteen myötä kurssi kipusi aina 60-64 euron tasolle saakka helmikuun loppupuolella.

Huhtikuun puolessa välissä osuuden hinta tipahti takaisin noin 56-58 euron tasolle. Tätä kurssilaskua selittää pitkälti osuuskoron täsmäytys ja maksu, minkä myötä osuuskohtainen osuuskorko on irronnut ja maksettu osuudenomistajlle.

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden kurssikehitys viimeisen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Näkemys tiivistetysti

Listaamattoman markkinan osake- ja lainasijoitukset tarjoavat houkuttelevan tuottopotentiaalin

Hajautus hyvällä tasolla läpi portfolion niin yhtiöittäin kuin sijoitustyypeittäin

Finanssisijoitusten määrä ja suuri osuus sijoitussalkusta laskee kokonaisriskin suhteellisen matalaksi

Arvolla vahvat näytöt osaamisesta listaamattomalla markkinalla, tätä tukevat onnistuneet irtaantumiset ja laadukas deal flow

Korkotason laskun jatkuminen tukee lähes kauttaaltaan Arvon koko sijoitusportfolion kehitystä

Osuuden nykyinen markkinahinta edullinen suhteessa niin sijoitusten tasearvoon kuin käypään arvoon

Arvolla on vahva tase (alhainen nettovelkaisuus) ja hyvä maksuvalmius

Osuuskorko luo tasaista tuottoa ja kassavirtaa sijoittajalle: Sijoittajan tuotto ei riippuvainen pelkästään yksittäisistä irtaantumisista ja osuuden arvonkehityksestä

Riskit:

Riippuvuus kotimaan yleisestä talous- ja markkinakehityksestä, etenkin suorien listaamattomien sijoitusten osalta

Mahdollinen irtaantumisten viivästyminen tai exit-markkinan hiljeneminen

Yksittäisten suorien sijoitusten yhtiökohtaiset riskit ja haasteet (esimerkkeinä Siklan, Festivo-Porkan ja Fifaxin yrityssaneeraukset)

Finanssisijoitusten mahdollinen epäedullinen kulurakenne tai heikko tuotto

Globaalin talous-, korko- ja inflaatiotilanteen heikkeneminen

Tutustu Arvo Sijoituskuntaan yhtiön sijoittajasivuilla.

Aiemman analyysi Arvo Sijoitusosuuskunnasta ja sen tarjoamasta osuuskorosta:

First Northissa listattu Arvo Sijoitusosuuskunta tarjoaa houkuttelevaa 7,5 prosentin osuuskorkoa

IR-ikkuna on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.