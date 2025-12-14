Miksi verkko vuotaa?

Kuten aina, jos jokin kuulostaa liian hyvältä, se on liian hyvää ollakseen totta.

Verkkokauppa kasvaa ja kehittyy. Se on hyvä asia. Se mahdollistaa pienille yrityksille tuoda tuotteensa ja palvelunsa ”perähikiältä” aina maailman metropoleihin asti – tai ainakin suomalaisten sydämiin suurissa kaupungeissa.

Paytrailin tutkimuksen mukaan 90 prosenttia on ostanut verkkokaupasta viimeisen kuukauden sisällä ja näistä kolmannes nimenomaan helppouden takia. Samassa tutkimuksessa on paljon muutakin hyvää ja miettimisen aihetta

Kuitenkin monet pienet verkkokaupan pitäjät ovat kertoneet, että kauppa ei käy.

On helppo syyttää Temua tai jotain kotimaista suurta toimijaa siitä, että pienellä toimijalla kauppa ei käy.

Ehkä kuitenkin kyseessä on luottamus. Temusta ostetaan, kun luotetaan siihen, että mitä tilaat, se tulee ja se tulee nopeasti. Tuotteet ovat paljon mainettaan parempia ja usein huomattavasti edullisempia kuin vastaavat suomalaisissa kaupoissa.

Temu on kuitenkin monen, lukemattoman monen, yrityksen ja yrittäjän käyttämä alusta, jossa he saavat tuotteensa maailman markkinoille nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kiinalaiset eivät ole kuitenkaan tällä hetkellä keksineet pyörää uudestaan, vaan he ovat tuoneet markkinoiden nykyaikaisen ja kansainvälisen mallin kaikkien saataville.

Jonkun muun syykö?

Moni suomalainen löytää kivan ja haluamansa tuotteen verkosta, mutta ostaa sen kuitenkin toiselta kauppiaalta. Miksi näin tapahtuu?

Yksi selitys on lisääntyneet verkkokauppahuijaukset. Voimme aina selittää syyn, joka on myös totta. Voimme myös selittää syyn ja tehdä asiaan korjauksen.

Mikäli verkkokauppa keksisi niinkin erikoisen tavan kuin tuoda ihmiset vastaamaan kysymyksiin sekä etu- ja sukunimen henkilö- ja yhteystiedot helposti saataville, ne yksin saattaisivat hälventää epäluuloja. Toki voimme aina väittää, etteivät isotkaan toimijat näin tee. Eivät tee, mutta eiväthän he kärsikään uskottavuusongelmasta olemassaolonsa vuoksi, vaan he kärsivät vain huonosta asiakaspalvelusta ja haasteista kohdata kuluttajia avoimesti.

Voimme myös tehdä muutoksen, jossa ostaja saisi tavaran ennen maksua. Ymmärrettävästi tällöin on riski rahojen saatavuudesta, jonka vuoksi tätä ei haluta tehdä. Usein syy on kuitenkin verkkokauppiaan ja tavarantoimittajan suhde, jossa maksu on oltava ennen tuotetta. Tämä vaikeuttaa pienten toimijuutta. Eli rahoitusmallin korjaaminen voisi olla myös hyvä.

Nyt on siis asia korjattu. Meillä on luotettavat yhteystiedot ja -henkilöt sekä rahoitusmalli parannettu. Ostaja voi kysyä Kirsi Kauppiaalta tuotteesta ja toimituksesta sekä maksaa tavaran sen saatuaan.

Mutta. Ja tämä onkin iso mutta. Vaivautuuko ostaja todella selvittämään verkkokaupan luotettavuuden? Usein helpompi tapa on tehdä tilaus ison, kasvottoman mutta vakiintuneen toimijan verkkokaupassa.

Hallintoko apuun?

Onneksi ainahan on olemassa lainsäädäntö. Aina riittää hallintouskovaisia, jotka uskovat, että hennavirkkuset luovat seurantajärjestelmän, jossa on rangaistukset. Meillä on leegio hallintoihmisiä, jotka sormet syyhyten odottavat pääsevän luomaan turvallisen ja palvelua parantavan järjestelmän, joka on yhteiskunnan valvonnan ja rangaistavuuden piirissä.

Siitä tulee kallis ja työllistävä järjestelmä, jonka alkuperäinen tarkoitus on toteutuessaan jo unohtunut tai ainakin ajatuksen puolesta töitä tehnyt pienverkkokauppias tehnyt konkurssin.

Olisiko siis mietittävä miten saada mahdollisten ostajien luottamus helpolla ja edullisella tavalla?

Paytrailin tutkimuksen mukaan vain 15 prosenttia keskeytti ostoksensa sivuston turvallisuuden ja luotettavuuden aiheuttaman huolen vuoksi. Finanssialan mukaan kuitenkin vuonna 2024 verkkokauppahuijaukset onnistuivat, sillä noin 63 miljoonaa euroa päätyi huijareille. Se olisi ollut hyvä raha monellekin pienelle verkkokauppiaalle.

Autetaan kauppiaita ja itseämme