USA:n kiristetyt tullitoimet voivat tarjota kasvupaikan pohjoismaiselle verkkokaupalle

Halpatuonnin kultakausi on tulossa päätökseensä Yhdysvaltojen muuttaessa tullikäytäntöjään epäsuotuisammiksi hintoja polkeville kiinalaisille tuotteille.

Muutos muokkaa tuontipelin sääntöjä ja avaa uusia mahdollisuuksia pohjoismaisille, korkeaan laatuun ja älykkääseen logistiikkaan luottaville brändeille.

On harvinaista, että byrokraattiset yksityiskohdat mullistavat kansainvälisen kaupan pelisääntöjä. Nyt näin on kuitenkin tapahtumassa, kun maailman suurin talousmahti Yhdysvallat poistaa de minimis -säännön kiinalaistuotteilta. Säännön mukaan alle 800 dollarin arvoiset tilaukset ulkomaisista verkkokaupoista on aiemmin voinut toimittaa Yhdysvaltoihin ilman tullimaksuja.

Kiinalaisista verkkokaupoista erityisesti Temun ja Sheinin tyyppiset halpakaupat kärsivät sääntelyn muutoksesta, sillä ne ovat toimittaneet Yhdysvaltoihin lähes miljoona tuotetta päivittäin. Vaikka de minimis -säännön poistaminen on ensimmäisenä iskenyt Kiinaan, saattavat tullivapaat lähetykset Yhdysvaltoihin pian olla historiaa myös muiden maiden tuotteille.

Pohjoismaisille verkkokaupoille uusi markkinatilanne voi kuitenkin merkitä jonkin suuremman alkua.

Suomalaisten ja muiden pohjoismaisten verkkokauppojen on pitkään ollut lähes mahdotonta kilpailla hintoja polkevien kiinalaishalpakauppojen kanssa Yhdysvaltojen markkinoilla.

Nyt kun hintakilpailusta on tehty huomattavasti haastavampaa, pelin henki muuttuu. Laadusta on tullut jälleen kilpailuvaltti – ja juuri se on pohjoismaisten tuotteiden valttikortti.

Laadukkaat pohjoismaiset päivittäistavarat, joissa on panostettu kestävyyteen ja muotoiluun, ovat aiemmin hukkuneet halpatuotteiden loputtomaan valikoimaan. Uudessa markkinatilanteessa näillä tuotteilla on parempi mahdollisuus menestyä Yhdysvalloissa.

Vahvan tuotevalikoiman lisäksi on kuitenkin muistettava tehokkaan kansainvälistymisstrategian, nopeiden peliliikkeiden ja etenkin paikallisen läsnäolon merkitys.

Nykyinen nopean tahdin kauppaympäristö edellyttää, että tuotteet ovat saatavilla Yhdysvalloissa – eivät varastossa Vantaalla tai Tampereella, josta ne toimitetaan kymmenen päivän kuluessa tilauksesta.

Verkkokauppaan kohdistuvat odotukset vaihtelevat sukupolvittain, mutta suunta on selvä: kuluttajat haluavat tehdä tilauksen, kun tarve syntyy ja vastaanottaa sen mahdollisimman nopeasti. Ne verkkokaupat, jotka eivät pysty vastaamaan nopeatempoisen markkinan toiveisiin, ajautuvat helposti puhtaaseen hintakilpailuun, jolla on yhä vaikeampaa erottautua massasta.

Ymmärrettävästi kynnys Yhdysvaltain markkinoille menemisestä voi kuitenkin olla korkealla. Uusi markkina-avaus on aina hintava ja riskejä sisältävä investointi – etenkin, jos sen päätyy tekemään väärin.

Maailman suurimman talouden markkinapotentiaalia ei silti kannata jäädä ihmettelemään vain sivusta, sillä järkiratkaisuja verkkokaupan pyörittämiseen Yhdysvalloissa löytyy kyllä.

Yhteistyö paikallisesta logistiikasta, verotuksesta ja maksuratkaisuista tietoisten kumppaneiden kanssa voi vähentää riskejä ja mahdollistaa järkevän skaalaamisen. Esimerkiksi kansainvälistymiseen erikoistuneet vientialustat voivat tarjota kannattavan oikopolun markkinoille, jotka muuten vaatisivat miljoonaluokan investointeja.

Vaikka nykyiset muutokset kansainvälisessä kaupassa tuovat mukanaan epävarmuutta, taustalla tapahtuu jotain vielä merkittävämpää. Olemme parhaillaan siirtymässä määrästä laatuun, halpuudesta arvoon ja volyymista vahvoihin brändeihin.

Ne, jotka uskaltavat panostaa Yhdysvaltoihin nyt, voivat olla mukana muovaamassa tätä muutosta ja saada siitä täyden hyödyn irti.

Robin Bade

Toimitusjohtaja ja perustaja, eBrands