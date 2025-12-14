Rahoituksen saatavuus on asuntokaupan jarru

Asuntokaupan elpymistä hidastaa rahoituksen saamisen hankaluus. Tämä käy ilmi Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n jäsenkyselystä.

Kyselyn mukaan vastauksissaan valtaosa kiinteistönvälittäjistä kertoi rahoituksen saamisen vaikeuksista remonttikohteisiin tai asuntoihin, jotka sijaitsevat vähänkään taajamien keskustojen ulkopuolella.

”Tilanne on aivan järkyttävä, jos talo on vanha ja vaatii remonttia, niin pankki ei lainoita lainkaan tai jos kohde sijaitsee asemankaava-alueen ulkopuolella. Meillä on ostotarjoukset kaatuneet tähän pankin lainoittamiseen ja vauhti on täällä maaseudulla nyt sellainen, että joka kolmas vanhan talon kauppa torpataan pankissa”, totesi kyselyssä eräs välittäjä.

Vastauksissa toistui myös pankkien herkkä reagointi kuntotarkastusraportteihin.

”Välittäjiä huolettaa, löytyykö henkilöstöään vähentäneistä pankeista enää riittävää paikallista tuntemusta ja kokemusta, joilla arvioida kokonaisuutta”, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Samalla reilut kolme neljäsosaa vastaajista totesi, että vuoden aikana on lisääntynyt sellaisten kohteiden määrä, jotka eivät käy ollenkaan kaupaksi.

Aika ostotarjouksesta kaupantekoon vaikuttaa pidentyneen jopa reilusti yli kuukauteen.

”Vastauksissa välittyi turhautuminen pitkiin viipeisiin. Asiakkaiden luottokelpoisuuden ja kohteen vakuusarvon selvittäminen kestävät kauan, ja pelkästään yhteyden saaminen pankkiin kestää vastausten perusteella entistä pidempään”, toimitusjohtaja Ehrnrooth toteaa.

Petteri Orpon hallitus esittää muutoksia asuntolainojen takaisinmaksuaikoihin. Jatkossa asuntolainojen takaisinmaksuaika saisi olla enintään 35 vuotta, tällä viikolla annetussa esityksessä todetaan. Nykyisin enimmäiskesto on 30 vuotta.

Hallitus esittää myös muutosta lainakattoon. Finanssivalvonta saisi jatkossa asettaa asuntolainakaton enimmillään 95 prosenttiin asunnon arvosta kaikille asunnonostajille. Nykyisin lainakatto voi olla enintään 90 prosenttia muille kuin ensiasunnon ostajille.