Yllätyskäänne: Jamie Dimon ylistää vakaavaluuttoja ja lohkoketjua

CNBC-uutiskanavan haastattelussa keskiviikkona Dimon korosti, että pankin laajentuva digitaalisten varojen strategia perustuu asiakaskysyntään eikä henkilökohtaisiin mieltymyksiin.

Dimonin sanoilla on painoarvoa, sillä hänen johtamansa JPMorgan on yli 3,6 biljoonan dollarin kokonaisvaroilla mitattuna USA:n ylivoimaisesti suurin pankki.

”Olen vakaavaluuttojen kannattaja, lohkoketjuteknologian kannattaja, mutta en henkilökohtaisesti Bitcoinin kannattaja,” Dimon totesi haastattelussa.

Stablecoin eli vakaavaluutta on kryptovaluutta, jonka arvo pyritään pitämään vakaana sitomalla se johonkin ulkoiseen, vakaaseen omaisuuserään, kuten Yhdysvaltain dollariin, euroon tai kultaan. Tavoitteena on tarjota digitaalisen rahan hyödyt ilman kryptomarkkinoille tyypillistä voimakasta arvonvaihtelua.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Useimmat stablecoinit ovat sidottu 1:1 suhteessa esimerkiksi dollariin, ja niiden taustalla on joko fiat-valuuttavarantoja, kryptovakuuksia tai algoritmisia mekanismeja, jotka säätelevät liikkeellä olevan kolikon määrää.

Toimitusjohtaja selvensi, että JPMorganin siirtyminen digitaalisiin arvopapereihin kuvastaa asiakaslähtöistä lähestymistapaa.

”Se on sitä, mitä asiakas haluaa. Ei sitä, mitä JPMorgan henkilökohtaisesti haluaa.”

Dimonin mukaan kaikki uudet rahoitusinnovaatiot sisältävät riskejä, mutta niistä ei voida jäädä sivuun, kun asiakkaat niitä kerran vaativat.

JPMorganin ja Coinbasen strateginen liitto on selvä signaali Wall Streetiltä: kryptomarkkinan “villien vuosien” jälkeen uudet digitaaliset ratkaisut ovat siirtymässä valtavirran infrastruktuuriksi, joissa yhdistyvät pankkimaailman sääntely, läpinäkyvyys ja asiakaslähtöisyys – ja joissa teknologian ohjaimet ovat nyt suurpankkien käsissä.

Asennemuutos kryptoja kohtaan

Vielä vuonna 2017 Dimon leimasi Bitcoiniä “huijaukseksi” ja uhkasi erottaa työntekijät, jotka kävisivät sillä kauppaa.

Tämän vuoden tammikuussa Dimon kutsui Bitcoinia”Ponzi-huijaukseksi” ja hyödyttömäksi. Hänen kritiikkinsä keskittyi Bitcoinin oletettuun arvon puutteeseen ja sen laittomien liiketoimintojen yhteyksiin, kuten rahanpesuun ja kiristysohjelmiin.

”Ihmiset voivat sijoittaa siihen niin paljon kuin haluavat, mutta mielestäni se on täydellistä ajan ja rahan tuhlausta”, hän latasi. Dimonin mukaan bitcoinilla itsessään ei ole mitään ”sisäistä arvoa”.

Dimonin asennemuutos ei ole syntynyt tyhjiössä. JPMorgan on jo aloittanut laajan linjanmuutoksen ja solminut strategisen kumppanuuden kryptovälittäjä Coinbasen kanssa. Yhteistyön ansiosta yli 80 miljoonalle Chase-asiakkaalle avautuu mahdollisuus ostaa kryptovaluuttoja suoraan luottokortilla; myöhemmin vuonna 2026 käyttöön tulee myös suora tilisiirto sekä mahdollisuus muuntaa Chase Ultimate Rewards -pisteet USDC-stablecoiniksi.

Näin pankki siirtää kertaheitolla krypton arjen pankkipalveluiden osaksi ja ohittaa samalla kolmannet osapuolet, tarjoamalla suoran API-yhteyden Coinbasen ja JPMorganin välillä.

Tie vakaavaluuttojen laajemmalle käyttöönotolle on auki

Liikkeen strateginen merkitys on huomattava: JPMorgan ei ainoastaan vastaa asiakkaiden kasvavaan digitaalisen omaisuuden kysyntään, vaan samalla se myös palauttaa pankin kontrollin asiakassuhteen ja datan hallintaan, vahvistaen vaatimustenmukaisuutta sekä turvallisuutta.

Uusi infrastruktuuri tuo reaaliaikaisen transaktiovalvonnan pankin omiin järjestelmiin. Tämä ratkaisu sekä madaltaa käyttäjien kynnystä että nostaa riman kilpailijoille.

JPMorgan on siirtänyt myös teknologian puolella painopistettä suljetuista “walled garden” -ratkaisuista julkisiin verkkoihin: pankki lanseerasi keväällä ensimmäisen transaktion julkisessa lohkoketjussa ja pilotoi nyt JPMD-nimistä “tokenisoitua talletusta” Base-lohkoketjussa. JPMD toimii dollaritalletuksen digiversiona, mahdollistaen välittömät siirrot ja selvitykset myös pankin oman verkon ulkopuolelle.

Taustalla on sääntelyn nopea muutos. Yhdysvalloissa säädellyt stablecoinit ovat saaneet selvät pelisäännöt GENIUS Actin myötä, ja suuret pankit siirtyvät nyt nopeasti omien kryptotuotteidensa julkistamiseen.

GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) asettaa kattavat standardit stablecoineille, eli Yhdysvaltain dollariin sidotuille digitaalisille tokeneille, joista on tullut koko kryptomarkkinan peruspilari.

Laki määrittelee vaatimukset täysimääräiselle reservivakuudelle, kuukausittaisille tilintarkastuksille ja tiukalle rahanpesun vastaiselle valvonnalle. Lisäksi se antaa liittovaltion viranomaisille – kuten valtiovarainministeriölle, keskuspankille ja pankkivalvontaviranomaisille – valtuudet valvoa stablecoinien liikkeellelaskijoita ja panna sääntöjä täytäntöön.

Yksi lakiesityksen keskeisistä piirteistä on mahdollisuus laajentaa stablecoinien liikkeellelaskijoiden joukkoa: pankkien ja fintech-yritysten lisäksi myös suuret vähittäiskauppiaat voisivat laskea liikkeelle omia stablecoinejaan, kunhan ne täyttävät sääntelyvaatimukset. Laki antaa stablecoinien haltijoille myös erityisaseman mahdollisissa konkurssitilanteissa, jolloin heidän saatavansa maksetaan ennen muita velkojia.

Lisäksi lakiesitys rajoittaa muiden kuin finanssialan pörssiyhtiöiden, kuten suurten teknologiayhtiöiden, mahdollisuutta laskea stablecoineja liikkeelle, elleivät ne täytä tiukkoja riskienhallinta- ja tietosuojakriteerejä.

Suuryritykset ovat heränneet stablecoinien merkitykseen

Aiemmin kesäkuussa Bank of America ja muut suuret pankit kokoontuivat pohtimaan mahdollisuuksia yhteisen stablecoin-verkoston lanseeraamiseksi. Wall Street Journal raportoi myös viime viikolla, että kauppajätit Amazon ja Walmart selvittävät stablecoinin käyttöönoton mahdollisuuksia.

Amazonin ja muiden suurten kauppaketjujen kiinnostus stablecoineihin kumpuaa ennen kaikkea maksuliikenteen kustannuksista ja tehokkuudesta.

Luotto- ja pankkikorttimaksut aiheuttavat vuosittain miljardiluokan kulut pelkästään Yhdysvalloissa. Korttiyhtiöt kuten Visa ja Mastercard perivät jokaisesta maksusta niin sanotun interchange-maksun, jonka kauppiaan pankki (eli maksun vastaanottajan pankki) maksaa asiakkaan kortin liikkeellelaskijapankille aina, kun asiakas maksaa ostoksensa luotto- tai pankkikortilla.

Uusi kilpailun aalto voisi mullistaa perinteisen maksujärjestelmän, erityisesti jos verkkokauppiaat pyrkivät kiertämään perinteiset Visan ja Mastercardin tarjoamat korttipohjaiset järjestelmät.

”Vaikka tutkimme jatkuvasti uusia maksuteknologioita tukeaksemme asiakkaitamme, emme tällä hetkellä pilotoi mitään ohjelmia emmekä suunnittele oman stablecoinin liikkeellelaskua”, Walmartin edustaja kertoi Yahoo Financelle.