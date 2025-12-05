Sanoma pääomamarkkinapäivä: Kasvu on strategiakauden 2026-2030 keskiössä

Sanoma järjesti 25. marraskuuta pääomamarkkinapäivän, jossa yhtiön johto avasi liiketoimintanäkymiä, kasvuajureita sekä taloudellisia tavoitteita ensi vuonna alkavalle strategiakaudelle. Kuultujen esitysten sekä päivitettyjen taloudellisten tavoitteiden perusteella vuoteen 2030 päättyvän strategiakauden keskiössä on kasvu, joka mahdollistaa vakaan tulosparannuksen.

Sanoman strategian keskiössä on ollut jo päättyvällä kaudella panostaa defensiiviseen oppimisliiketoimintaan. Konsernin liiketoiminta-alueille asetettujen kasvutavoitteiden lisäksi Sanoman ambitiona oli saavuttaa vuonna 2030 kahden miljardin euron liikevaihto, josta 75 prosenttia syntyisi Learning-segmentissä. Tätä päämäärää kohden yhtiö on edennyt suunnitelmallisesti päättyvällä strategiakaudella.

Myös strategiakaudella 2026-2030 Sanoman liiketoiminnan fokus kohdistuu hieman enemmän oppimisliiketoimintaan, ja kaudella tavoitellun kasvun odotetaan syntyvän pääosin Sanoma Learningissä. Kuten yhtiö on tänä vuonna jo useasti kertonut, odotetaan oppimisliiketoiminnan kiihtyvän merkittävästi vuonna 2026.

Suurin ajuri kasvulle ovat suunnitellut opetussuunnitelmauudistukset Learningin suurimmilla markkina-alueilla Espanjassa ja Puolassa. Pääomamarkkinapäivässä Sanoman johto kertoi uudistusten luovan mahdollisuuden paitsi merkittävään kasvuun myös mahdollisuuden vahvistaa markkina-asemaa kyseisillä alueilla.

Mahdollisuudet eivät kuitenkaan ole itsestään annettuja, ja Sanoman johdon mukaan uudistusten potentiaalin realisoimiseksi yhtiön on toimittava tehokkaasti ja voitettava kilpailutukset.

Lähtökohdat vaikuttavat kuitenkin lupaavilta, sillä Sanoma Learning on tällä hetkellä markkinajohtaja Espanjan sekä Puolan perus- ja toisen asteen koulutuksen oppimateriaaleissa.

K12-, eli perus- ja toisen asteen koulutuksen julkaisumarkkinoiden ennustettu arvokehitys miljoonissa euroissa Sanoman keskeisillä markkina-alueilla. Kuva: Sanoma CMD 2025 materiaalit

Myös muilla markkina-alueilla oppimateriaalien markkinoiden arvioidaan kehittyvän vakaasti tai kasvavan. Kuten Sanoman esittämästä kuvaajasta huomataan, ovat Espanjan ja Puolan opetussuunnitelmauudistukset kuitenkin merkittävimmät ajurit, joiden odotetaan nostavan yhtiön oppimisliiketoiminta (violetti viiva) ensi vuonna nousuun.

Kuvaajan perusteella nopeimmin markkina kasvaa lähivuosina Ruotsissa, mutta Sanoman markkinaosuus on alueella vielä verrattain pieni.

Oppimismarkkinoiden kasvaessa toinen Sanoma Learningin kasvua ajava tekijä on yhtiön kyky muovata markkinaa.

Sanoma kehittää ratkaisujaan yhteistyössä pedagogiikan ammattilaisten, eli opettajien kanssa, jotta tuotteet sopisivat mahdollisimman hyvin nykyhetken sekä tulevaisuuden tarpeisiin. Pääomamarkkinapäivässä Sanoman johto korosti, kuinka oppimisen tulevaisuudessa korostuu kyky räätälöidä materiaaleja yksilön tarpeisiin. Tämä koskee niin yksittäistä oppilasta kuin opettajaa.

Sanoma panostaa ratkaisuihin, jotka yhdistävät perinteiset oppimateriaalit digitaalisiin työkaluihin, tavoitteena kehittynyt, toimiva ja yksilöiden tarpeet huomioiva oppimiskokemus.

Yhtiön mukaa myös tekoälyn kehitys on mahdollista valjastaa oppimista parantavaksi tekijäksi, kunhan se toteutetaan ihmisen varmistamana ja ennestään laadukkaan materiaalin tukena. Learningin digitaalisissa työkaluissa tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi käännöksissä sekä tehtävämateriaalien luomisessa.

Kolmantena Learningin kasvuajurina Sanoma nostaa esiin nykyisen liiketoiminnan skaalaamisen. Yhtiö kertoo saavuttaneensa viimeisen parin vuoden aikana vakaamman taloudellisen aseman, joka mahdollistaa uusien strategisten hankintojen tarkastelun.

Media Finlandin markkinan nähdään vakautuvan – rahapelimainonnasta kasvua

Sanoman medialiiketoiminnassa alkavan strategiakauden kehityksen odotetaan olevan oppimisliiketoimintaa maltillisempaa. Pääomamarkkinapäivässä Media Finlandin kehityksen linjattiin olleen päättyvällä kaudella haastavaan toimintaympäristöön nähden melko hyvä.

Digitalisoituvassa markkinassa printtimedian uskotaan jatkavan laskussa, mutta laskunopeus on osoittautunut odotettua hitaammaksi.

Digitaalisissa ratkaisuissa Sanoma Media Finland on kuitenkin onnistunut kasvattamaan tilauspohjaisia palveluitaan, mikä on alkanut kompensoimaan perinteisen median laskua.

Alkavalla strategiakaudella medialiiketoiminnan markkinatilanteen arvioidaan vakautuvan hiljalleen viime vuosien haasteista. Tämä tukee Media Finlandin kehitystä, mutta tavoitteet liiketoiminnalle pidettiin maltillisina. Seuraavina vuosina Sanoman strategia keskittyy medialiiketoiminnan osalta vakaaseen kasvuun, tekoälyratkaisujen hyödyntämiseen tehokuuden parantamisessa sekä avautuvaan rahapelimarkkinaan.

Jälkimmäisellä ajurilla tarkoitetaan siis eduskunnan käsittelyssä olevaa lakialoitetta, jonka odotetaan avaavan merkittävästi rahapelimarkkinoita koskevaa sääntelyä. Lakiesityksen vahvistuminen mahdollistaisi rahapelien mainonnan paljon nykyistä vapaammin.

Sanoma näkee tämän potentiaalisena kasvuajurina Media Finlandille, ja työ uuden markkina-alueen tavoittamiseksi on jo aloitettu. Sanoman talousjohtaja Alex Green kertoi esimerkiksi yhtiön investoivan osan Tampereen painolaitoksen sulkemisesta saatavista varoista takaisin rahapelimarkkinan tavoittamiseksi tehtäviin toimiin.

Käsittelyssä olevan lakialoitteen odotetaan vahvistuvan ja astuvan voimaan vuonna 2027. Sanoman johdon arvioiden mukaan rahapelimarkkina tarjoaa ensimmäisinä vuosina houkuttelevaa kasvumahdollisuutta, kun rahapeliyhtiöt hakevat jalansijaa Suomen markkinassa. Parin vuoden jälkeen markkinointikysynnän uskotaan kuitenkin korjaavan vakaammalle tasolle.

Uudet taloudelliset tavoitteet

Liiketoiminta-alueilta nähdyn kehityksen sekä pääomamarkkinapäivässä avattujen kasvuajureiden perusteella Sanoma antoi uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2026-2030.

Konsernin oikaistun liikevoiton odotetaan nyt kasvavan korkein yksinumeroisin luvuin alkavalla strategiakaudella. Samalla Sanoma tarkasti velkaantumistavoitteensa alle 2,5:een. Velkaantumistavoite kuvaa nettovelan suhdetta oikaistuun käyttökatteeseen

Aikaisemmin Sanoma pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena oli alle 3,0 velkaantuneisuus. Tämän lisäksi yhtiö tavoitteli 35-45 prosentin omavaraisuusastetta. Nyt omavaraisuustavoite jätettiin pois.

Pääomamarkkinapäivässä Sanoman talousjohtaja Green kommentoi ratkaisua toteamalla, että velkaantuneisuus kuvaa tarpeeksi hyvin yhtiön tasetilannetta, eikä Sanoma näe sen takia tarpeelliseksi asettaa pitkän aikavälin tavoitetta myös omanvaraisuusasteelle. Tästä huolimatta yhtiö jatkaa omavaraisuusasteen seuraamista ja sen raportoimista.

Myös segmenttikohtaisia tavoitteita muutettiin alkavalle strategiakaudelle:

Learning:

Vertailukelpoinen liikevaihto: kasvua keskikorkein yksinumeroisin luvuin

Oikaistu liikevoitto: kasvua korkein yksinumeroisin luvuin

Media Finland

Vertailukelpoinen liikevaihto: vakaa

Oikaistu liikevoitto: kasvua matalin yksinumeroisin luvuin

Päättyvällä strategiakaudella Learningin vertailukelpoisen liikevaihdon tavoiteltiin kasvavan 2-5 prosenttia ja operatiivisen liikevoittomarginaalin olevan yli 23 prosenttia vuonna 2026.

Uusista sanallisista tavoitteista huolimatta Learningin aiempi kannattavuustavoite on pidetty yhä voimassa, ja Sanoma on arvioinut segmentin operatiivisen liikevoittomarginaalin ylittävän selvästi tuon tavoitellun 23 prosentin tason.

Media Finlandin tavoitteina olivat +/- 2,0 prosentin vuosittainen vertailukelpoisen liikevaihdon kehitys sekä 12-14 prosentin operatiivisen liikevoittoprosentti. Pääomamarkkinapäivässä kysyttäessä Sanoman toimitusjohtaja Rob Kolkman kertoi uusien sanallisten tavoitteiden kuvaavan numeerisia paremmin yhtiön arvioimaa kehitystä.

Sanoma maksaa vuosittain kasvavaa osinkoa

Sanoma piti ennallaan aikaisemman osingonjakopoliikkansa, jonka mukaan yhtiö jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa, joka vastaa 40-60 prosenttia vuosittaisesta vapaasta rahavirrasta.

Pieni nousuvara tuleviin osinkoihin kuitenkin sisällytettiin. Uusien taloudellisten tavoitteidensa yhteydessä Sanoma ilmoitti muuttavansa konsernin vapaan rahavirran laskentaa vuoden 2026 alusta.

Ensi vuodesta lähtien vapaa rahavirta lasketaan liiketoiminnan rahavirrasta, josta on vähennetty käyttöomaisuusinvestoinnit sekä vuokrasopimusvelkojen maksut. Yhtiön mukaan muutetulla laskentakaavalla vapaa rahavirta kuvaa paremmin voitonjakoon käytettävissä olevia varoja, sillä kiinteistöjen vuokramaksut katsotaan operatiivisiksi kuluiksi. Muutos näkyy siis parempana osingonjakosuhteena.

Esimerkkinä päivityksen vaikutuksesta yhtiö käytti viime vuoden osinkoa: Vuoden 2024 osinko vastasi 56 prosenttia yhtiön raportoimasta tilikauden vapaasta rahavirrasta. Uudella laskentatavalla osinko vastaa vain noin 44 prosenttia tilikauden rahavirrasta.

Sanoman osake laskussa CMD-päivänä

Markkinat ottivat uudet taloudelliset tavoitteet hieman nihkeästi vastaan. Kaupankäynnin alkaessa Sanoman osake painui selvään laskuun, joka jatkui pörssipäivän loppuun saakka.

Syynä negatiiviseen kurssireaktioon on todennäköisesti sijoittajien pettymys uusien tavoitteiden varovaisuuteen.

Sanoman markkinatilanteen on odotettu paranevan ensi vuodesta lähtien ja odotukset tulevien vuosien kasvulle ja kannattavuuskehitykselle olivat korkeammat, kuin Sanoma uskalsi nyt tavoitteisiinsa kirjata. Pientä epävarmuutta lienee aiheuttaneen myös se, ettei yhtiö maininnut enää liikevaihdon tavoitetasoa.

Sanoman osakekurssi viimeisen vuoden ajalta.

Sijoittajan näkökulma

Päättyneellä strategiakaudella Sanoma tavoitteli kannattavuuden ja taloudellisen asemansa parannusta. Tässä yhtiö onnistui ja aikoo nyt kääntää katseensa takaisin kasvuun.

Sanoma on vuoden mittaan kertonut arvioinut sen markkinatilanteen kohentuvan ensi vuodesta lähtien ja pääomamarkkinapäivässä yhtiö väläytti pelimerkkejään, joilla positiivista markkinakäännettä lähdetään kanavoimaan kasvuksi. Jatkossa Sanoman liiketoiminta saa edelleen tukea digitalisaation sekä tekoälyn megatrendeistä.

Strategiatyönsä tuloksena Sanoma on kääntänyt liiketoimintansa luonnetta syklisestä defensiivisemmäksi siirtämällä toiminnan painopistettä mainos- ja media-alalta pitkällä aikavälillä vakaampaan oppimisliiketoimintaan.

Kuten aiemmassa analyysissa avasimme, ovat oppimisen ratkaisut kasvava, rakenteellisesti tuettu defensiivinen toimiala, jonka kysyntää vahvistavat niin megatrendit kuin vakaa yhteiskunnallinen tuki.

Myös medialiiketoiminnassa Sanoma on onnistunut kasvattamaan jatkuvien tilausten osuutta, mikä luo vakaampaa ja helpommin ennustettavaa liikevaihtoa muuten taloussuhdanteille alttiimmalla toimialalla.

Vaikka maininta liikevaihdon tavoitetasosta jäi uuden strategiakauden taloudellisista tavoitteista pois, mainitsi Sanoma pörssitiedotteessaan sen kasvunäkymien vuosille 2026-2030 vauhdittuneen. Erityisesti Learningin orgaanisen kasvun odotetaan kiihtyvän pääomamarkkinapäivässä esitettyjen ajureiden tukemana.

Vaikka Media Finlandissa liikevaihdon odotetaan pysyvän vakaana, luo rahapelimarkkinoiden avautuminen kasvupotentiaalia. Pääomamarkkinapäivässä Sanoma Media Finlandin johtaja Pia Kalsta kommentoi yhtiön suhtautuvan uudistukseen päämäärätietoisesti, mutta hieman varovaisesti, minkä takia uudistuksen vaikutusten arvio on konservatiivinen.

Kuten päivän aikana todettiin, on Sanoman taloudellinen asema tällä hetkellä siinä pisteessä, että kasvua voidaan hakea myös epäorgaanisesti. Harkiten tarkasteltuja yrityskauppamahdollisuuksia on vaikea ennakoida, mikä tekee liikevaihtotavoitteen asettamisesta haastavaa.

Riskeinä Sanoman osakkeelle ovat tulevina vuosina mainosmarkkinan mahdollinen heikentyminen sekä oppimisliiketoiminnan kilpailutusten häviäminen.

Sanoman odotukset nousevat, mutta arvostus laskee

Positiiviset odotukset tuleville vuosille ovat näkyneet myös analyytikoiden ennusteissa. Kuluvana vuonna Sanoman liikevaihdon odotetaan laskevan ja tuloksen paranevan hieman edellisvuoden tasosta, mutta vuonna 2026 odotuksissa on selvää parannusta.

Kolmannen neljänneksen tulosjulkaisun jälkeen analyytikoiden konsensusennusteet Sanoman tuloskehityksestä ovat nousseet, mutta yhtiön osakekurssi on kääntynyt laskuun. Tilanteen myötä osakkeen arvostusluvut ovat laskeneet entistä houkuttelevammalle tasolle.

Artikkelin kirjoitushetkellä analyytikot odottavat Sanoman osakekohtaisen tuloksen olevan vuonna 2025 noin 0,58 euroa ja vuonna 2026 0,80 euroa.

Taloudellisten tavoitteiden aiheuttaman kurssireaktion jälkeisellä hinnalla (9,67 euroa) Sanoman P/E-luku on kuluvalle vuodelle 16,7x ja ensi vuodelle vain 12,1x. Samaan aikaan osakkeen EV/EBIT on vain 10,3x. Hyvää kannattavaa kasvua seuraaville neljälle vuodelle tavoittelevalle defensiiviselle yhtiölle arvostusluvut alkavat olla houkuttelevat.

Sijoittajan kannalta turvaa luo Sanoman osinkopolitiikka. Yhtiö on maksanut vaihtelevaa osinkoa vuosituhanteen vaihteesta, mutta nykyinen politiikka tähtää vakaasti kasvavaan voitonjakoon ja vahvaan voitonjakoprosenttiin.

Analyytikot odottavat Sanoman jakavan tilikaudelta 2025 osinkona 0,43 euroa osakkeelta. Tiistain 25.11. päätöskurssilla tämä tarkoittaa keskimääräistä hieman parempaa 4,4 prosentin osinkotuottoa.

Osingon voidaan olettaa jaettavan aikaisempien vuosien tapaan kolmessa yhtä suuressa erässä, mikä on positiivista sijoittajalle, joka pitää vakaasti vuoden aikana kertyvästä osinkotulosta.

Lue Sanoman pääomamarkkinapäivästä lisää Sanoman omilta sivuilta.