OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP Pohjola.

Viime vuosi sujui osakemarkkinoilla kokonaisuudessaan positiivisesti. Vaikka taantuman riski näytti keväällä Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin radikaaleimpien tulliuhkausten myötä hetken ilmeiseltä, markkinoiden luottamus talouskasvun jatkumiseen palautui kauppasopimusten synnyttyä.

”Yhdysvaltain osakemarkkinat, joita kohtaan osoitettiin alkuvuodesta epäluottamusta, palasivat vuoden edetessä näyttävästi veturin paikalle. Vuoden lopulla heilunta etenkin Yhdysvalloissa lisääntyi, kun sijoittajat alkoivat spekuloimaan tekoäly-yhtiöiden arvostuksia. Tästä huolimatta indeksit takoivat vuoden lopulla uusia ennätystasoja”, sanoo OP Pohjolan pääanalyytikko Antti Saari.

Helsingin pörssi palasi viime vuonna sijoittajien suosioon kovilla tuotoillaan. Kurssinousu perustui ennen kaikkea alihinnoittelun poistumiseen, eikä suomalaisyhtiöiltä nähty vielä tuloskasvua.

Ukraina on suomalaisyhtiöille mahdollisuus

Edellytykset kotimaisten pörssiyhtiöiden positiiviselle tulosuralle tänä vuonna ovat hyvät, Saari uskoo.

”Ennusteemme viitoittavat suomalaisyhtiöille erittäin houkuttelevaa tuloskasvua vuonna 2026. Odotus nojaa suurelta osin indeksin kannalta keskeisten Nesteen ja Nokian tulosparannukseen sekä syklisten teollisten toimialojen elpymiseen, jonka ajoittumiseen liittyy luonnollisesti epävarmuutta. Elpymisestä on kuitenkin viime kuukausina saatu orastavia merkkejä.”

Saaren mukaan myös Ukrainan jälleenrakentamisen täysimittainen käynnistyminen avaisi huomattavia mahdollisuuksia usealle suomalaiselle yhtiölle.

Suomalaisten suurten yhtiöiden osalta osakevalinnat vuoden alkupuoliskolle ovat Neste, Orion, Sanoma ja UPM-Kymmene.

”Yhtiövalinnoissamme suosimme mielekkäästi hinnoiteltuja kohteita, jotka vahvistuvat teollisuuden elpymisen ensimetreistä tai ovat otollisessa asemassa hyötymään odottamastamme kuluttajaluottamuksen toipumisesta”, Saari sanoo.

Kotimaisten pienten ja keskisuurten listayhtiöiden osalta osakevalinnat ovat puolestaan Alma Media, Enento, LapWall ja Puuilo.

Tekoälykupla on mahdollinen

Mahdollisuuksia alkaneena vuotena on monella saralla ja monien seuratessa tekoälyn parissa toimivia yhtiöitä, saattavat mielenkiintoisimmat mahdollisuudet löytyä nyt teknologian ulkopuolelta.

”Tekoälyä on monessa yhteydessä verrattu jopa sähköistymisen ja teollistumisen mukanaan tuoneeseen vallankumoukseen tai internetiin, joten tähän liittyvä taloudellinen potentiaali on kiistatta valtaisa. Osakemarkkinat ovat kuitenkin korkeasti hinnoiteltu, eivätkä huolet tekoälykuplasta ole tuulesta temmattuja”, Saari muistuttaa.

Markkinoiden ajurina toimivat yhdysvaltalaiset mahtiseitsikon yhtiöt tahkoavat edelleen voimakkaasti nousevia tuloksia niiden omaan historiaan peilattuna kohtuullisilla arvostustasoilla.

”Mikäli markkinoilla on kupla, piilee se kirkkaimman kärjen ulkopuolisissa teknologiayhtiöissä, joiden kyky järisyttää globaaleita markkinoita on rajallisempi”, Saari sanoo.

Teknojätit puoltavat yhä paikkaansa sijoitussalkuissa, mutta kiinnostavammat mahdollisuudet alkavat hiljalleen löytyä niiden ulkopuolelta.

”Alkaneena vuonna kuluttajien kohentuva ostovoima ja vähitellen väistyvä alakulo molemmin puolin Atlanttia tarjoavat positiivisen yllätyksen mahdollisuuksia monille kuluttajayhtiöille. Nyt kannattaa kaivaa suurennuslasi esille ja perata tarkalla otteella parrasvalojen ulkopuolista osaa markkinoista, sillä tekoälyhypen ulkopuolellakin on elämää”, Saari muistuttaa.