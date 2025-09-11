Tässä pankin analyytikoiden tämän hetken osakesuosikit – ”Viime kädessä tulokset ratkaisevat”

OP:n pääanalyytikko Antti Saari. Kuva: OP.

OP:n analyytikot listasivat loppuvuoden kotimaiset osakesuosikkinsa, joiden joukosta löytyy sekä vakautta että merkittävää nousupotentiaalia.

Eurooppalaiset ja suomalaiset osakkeet ovat tänä vuonna ottaneet kiinni amerikkalaisosakkeiden takavuosien etumatkaa. Kääntöpuolena aiemmin edulliset arvostustasot ovat normalisoituneet, ja jatkossa osakkeiden kurssinousun jatkumiseen tarvitaan myös yritysten tuloskasvua.

OP:n osakeanalyytikot poimivat suosikkinsa kotimaisista osakkeista tämä mielessä.

”Oikein hinnoiteltu ja luotettava tuloskasvuprofiili ovat mielestämme tällä hetkellä avainroolissa, kun miettii osakkeen ostamista. Viime kädessä tulokset ratkaisevat, ja niistä sijoittajat maksavat”, kertoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

Saaren mukaan yritysten tuloskasvuprofiili voi kummuta vahvasta hinnoitteluvoimasta, toimialan paranevista näkymistä tai yhtiön liiketoimintamallista, joka suojaa sitä Yhdysvaltojen asettamien tullien vaikutuksilta.

Sijoittajan kannattaa tarkastella sijoituskohteita kylmäpäisesti faktojen pohjalta, eikä lähteä mukaan kaikkiin villityksiin. Usein liiallisuuksiin kasvava pessimismi tarjoaa parhaat ostopaikat, pääanalyytikko vinkkaa.

”Mediassa pohdittiin vuodenvaihteen ympärillä, kannattaakohan suomalaisosakkeisiin sijoittaa enää lainkaan. Juuri synkistelyn hetket ovat tilanteita, joissa sijoittajan kannattaa hylätä sopulilauma ja tehdä rohkeasti itse omat johtopäätöksensä. Tänä vuonna Helsingin pörssi paistattelee parin heikomman vuoden jälkeen tuottotilastojen kärjessä”, sanoo Saari.

Jos vertaa Suomen, Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoita, OP:n osakeanalyytikot näkevät Yhdysvaltojen tuloskasvuedellytykset edelleen suotuisampina nopeamman talouskasvun ja teknologiapainotteisen indeksirakenteen turvin.

Saaren mukaan Eurooppaan sijoittavan ei kuitenkaan kannata heittää kirvestä kaivoon, sillä kurssinousun jatkumiseen riittää maltillisempikin tuloskasvu, kunhan sitä vain syntyy.

”Tuloskasvua on kyllä luvassa maailmantalouden kasvaessa edelleen kohtuullista tahtia, mutta yhtiöt ja toimialat ovat tullien rasittamassa ympäristössä tämän osalta hyvin erilaisissa asemissa”, sanoo Saari.

Nesteen uusiutuvien tuotteiden markkinat virkoavat

Saari nostaa suomalaisista suuryrityksistä Nesteen.

Nesteen puolesta puhuu vahvistunut uusiutuvien polttonesteiden markkina, jonka odotetaan tukevan lopputuotteiden hintakehitystä ja kannattavuutta.

”Uusiutuvien tuotteiden markkinatilanne on vahvistunut Euroopassa oleellisesti samalla, kun Yhdysvalloissa markkinoiden lainsäädännön epävarmuudet ovat vähentyneet. Nesteellä on tällä hetkellä merkittävää nousupotentiaalia sekä houkutteleva arvostustaso, sanoo Saari.

OP ei ole myönteisessä näkemyksessään Nesteestä yksin. Useat analyytikot ovat päivittäneet tässä kuussa arvioitaan Nesteestä myönteisempään suuntaan erityisesti yhtiön toisen vuosineljänneksen yllättävän hyvän tuloksen ja marginaalien paranemisen jälkeen.

Nesteen tuloskehitys ylitti selvästi analyytikkojen konsensusodotukset toisella vuosineljänneksellä. Konsernin vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 240 miljoonasta eurosta 341 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusodotus oli keskimäärin 295 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi viime vuoden 152 miljoonasta eurosta 174 miljoonaan euroon. Se kasvoi vuoden 2024 toisesta neljänneksestä nettona suuremman myyntimäärän ansiosta, vaikka myyntimarginaali oli matalampi.

Markkinat eivät hinnoittele Sanoman tuloskasvua täysin

Toinen suuryritysnosto OP:lla on Sanoma.

Sanoma puolestaan etenee määrätietoisesti kohti vuosille 2026–2027 osuvaa eurooppalaisen oppimateriaalimarkkinan huippusykliä.

”Oppimisliiketoiminta on luonteeltaan äärimmäisen vakaata ja lyhyellä aikavälillä epävarmuutta aiheuttaa lähinnä mainosmarkkinan kehitys. Tämän merkitys osakekurssille on kuitenkin rajallinen. Sanoma tarjoaa sijoittajalle yhdistelmän defensiivisyyttä ja tuloskasvua, jota ei mielestämme ole hinnoiteltu osakekurssiin täysimääräisesti”, sanoo Saari.

Sanoman näkymät eivät ole juuri muuttuneet viime osavuosikatsauksesta, vaikka talouden epävarmuus on jatkunut.

Yhdysvaltojen tullien ei odoteta vaikuttavan yhtiön liiketoimintaan tai tulokseen lyhyellä aikavälillä. Sanoma arvioi edelleen, että koko vuoden osalta oppimateriaalien kysyntä tulee olemaan suhteellisen vakaata konsernin päämarkkinoilla ja Suomen mainosmarkkina tulee olemaan suhteellisen vakaa.

Ennallaan pidetyn ohjeistuksen mukaan Sanoma odottaa vuoden 2025 raportoidun liikevaihdon olevan 1,28-1,33 miljardia euroa ja operatiivisen liikevoiton ilman hankintamenojen poistoja 170-190 miljoonaan euroa.

Vuonna 2024 Sanoman liikevaihto oli 1,34 miljardia euroa ja operatiivinen liikevoitto oli 180 miljoonaa.

Poimintoina myös käänneyhtiöt

Ruokayhtiö HK Foodsin tuloskäänne on jatkunut vakuuttavana alkuvuoden ajan, ja Saari näkee vahvasta kurssinoususta huolimatta osakkeessa edelleen nousupotentiaalia.

”Kannattavuus Suomessa on edelleen perässä pääkilpailija Atriaa, mutta viimeaikaisten tehokkuusinvestointien, säästöohjelman ja myynnin painopisteen muutoksen myötä näemme yhtiöllä mahdollisuuden merkittävään kannattavuusparannukseen. Tätä taustaa vasten yhtiön arvostus on edelleen houkutteleva”, sanoo Saari.

Terveyspalveluiden tuottaja Pihlajalinna puolestaan hyötyy sen sijaan esimerkiksi syksyllä alkavasta yli 65-vuotiaille tarjottavasta terveyspalveluiden valinnanvapauskokeilusta, minkä arvioidaan kiihdyttävän yhtiön kasvua.

”Pihlajalinna on parantanut kannattavuuttaan merkittävästi, mutta näemme matkan olevan kesken erityisesti yksityisissä terveyspalveluissa. Operatiivisen tehokuuden parantaminen ja sopimuskannan uusiutuminen mahdollistavat marginaalien vahvistumisen jatkossakin”, arvioi Saari.