Tekova nostaa näkymiään datakeskushankkeen ansioista

Helsingin pörssiin vastikään listautunut toimitilarakentaja Tekova julkisti positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö nostaa koko tilikauden 2025 liikevaihdon ja liikevoiton ohjeistustaan.

Positiivinen tulosvaroitus sai yhtiön osakkeen yli 13 prosentin nousuun noin kello 12 torstaina.

Tekovan urakoiman datakeskushankkeen urakkasisältö on kasvanut merkittävästi niin, että sen kokonaisarvo lisä- ja muutostöineen tulee olemaan liki 30 miljoonaa euroa. Hankkeen aikataulun kirimistoimien johdosta Tekova arvioi, että hankkeen tilikauden lopun valmiusaste tulee olemaan ennakoitua korkeampi.

Lisäksi yhtiö pitää todennäköisenä, että tilikauden 2025 aikana tulee käynnistymään ja siten myös osin tuloutumaan aikaisempaa arviota enemmän hankkeita.

Uudessa ohjeistuksessa yhtiö odottaa koko vuoden liikevaihdon yltävän 92,5 – 112,5 miljoonaan euroon ja liikevoiton 8,5-11,5 miljoonaan euroon.

Aiemmassa ohjeistuksessa yhtiö oli odottanut koko vuoden liikevaihdoksi 80-100 miljoonaa euroa ja liikevoitoksi 7,1-10 miljoonaa euroa.

Tekova on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 100 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 65 henkilöä. Yhtiö keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella.

Yhtiö löi pöytään jäätävän kovan tulosraportin elokuun alussa, kun liikevaihto kasvoi peräti 97 prosenttia vertailukaudesta 25 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi 1,3 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan volyymin lisäksi liikevoiton kasvun taustalla oli erityisesti hyvä projektien hallinta.

Yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä kertoo, että yhtiön tilauskanta kasvoi huomattavasti, kun se oli kesäkuun lopussa 78 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 47 prosentin kasvua edellisvuoden vertailuajankohtaan.

Tekovan osake noussut viime joulukuussa toteutuneen listautumisen jälkeen häikäisevästi, peräti 96 prosenttia.

Tekovan mukaan sillä ei ole tällä hetkellä suoria valtakunnallisia kilpailijoita, joiden keskeiset toimintatavat ja periaatteet olisivat olennaisesti samankaltaisia. Yhtiö erottuu suurista valtakunnallisista rakennusalan toimijoista keskittymällä hallimaisten toimitilojen rakentamiseen myös suurten kasvukeskusten ulkopuolella.