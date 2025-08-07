Tekova löi pöytään jäätävän kovan tulosraportin

Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle viime joulukuussa listautunut Tekova raportoi väkivahvan huhti-kesäkuun tulosraportin torstaina.

Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 100 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 65 henkilöä. Yhtiö keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella.

Yhtiön liikevaihto kasvoi peräti 97 prosenttia vertailukaudesta 25 miljoonaan euroon. Liikevoitto nousi 1,3 miljoonasta eurosta 2,6 miljoonaan euroon.

Yhtiön mukaan liiketoiminnan volyymin lisäksi liikevoiton kasvun taustalla oli erityisesti hyvä projektien hallinta.

Tekovaa seuraava analyysitalo Inderes odotti 21,5 miljoonan euron liikevaihtoa ja 2,0 miljoonan euron liikevoittoa. Joten sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvu ylittivät Inderesin odotukset.

Yhtiö luovutti asiakkailleen tammi-kesäkuussa kolme hanketta, ja uusia urakkassopimuksia yhtiö teki 10 kappaletta.

Yhtiön toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä kertoo, että yhtiön tilauskanta kasvoi huomattavasti, kun se oli kesäkuun lopussa 78 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 47 prosentin kasvua edellisvuoden vertailuajankohtaan.

”Tilauskannan vahvistuminen osoittaa, että olemme kyenneet erottautumaan haastavassa markkinassa. Toimenpiteemme ovatkin keskittyneet viime vuosina muun muassa asiakaslisäarvon ja -kokemuksen parantamiseen sekä Tekovan tunnettuuden kasvattamiseen. Myös asiakkailta saatu hyvä palaute on auttanut meitä uusien hankkeiden saamisessa”, Heikkilä hehkuttaa.

Tekova myi kesäkuussa omistamansa KKOY Härkähaankuja 7:n koko osakekannan. Kiinteistökaupan velaton kauppahinta oli noin 8,4 miljoonaa euroa.

”Rakensimme hankkeen ilman ulkopuolista rahoitusta, ja kiinteistökauppa paransi vahvaa likviditeettitilannettamme entisestään”, toimitusjohtaja kertoo.

Heikkilän mukaan vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon vahvat tulokset ovat onnistuneen perustekemisen ja ydinosaamiseen keskittyneen strategian ansiota.

”Hankkeemme räätälöidään aina asiakastarpeen mukaan, mutta toteutetaan vakioidulla konseptilla, ammattimaisesti prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen –periaatteella.”

Kuva: Tekova Oyj.

Yhtiö ei tehnyt muutoksia vuoden 2025 näkymiinsä.

Tekova odottaa koko vuodelle 80-100 miljoonan euron liikevaihtoa ja 7,0-10 miljoonan euron liikevoittoa. Viime vuonna liikevaihto oli 65,5 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,0 miljoonaa euroa.

Yhtiön näkemys vuodesta 2025 perustuu olemassa olevaan tilauskantaan, neuvottelussa oleviin uusiin projekteihin, sekä arvioon toimintaympäristöstä ja sen muutoksista.

Nykyiseen tilauskantaan ja tuloksentekokykyyn nähden Tekovan koko vuoden arvio vaikuttaa varovaiselta.