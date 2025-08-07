Enersense laskee tulosohjeistustaan – toisella vuosineljänneksellä liikevaihdosta suli 24 prosenttia

Energiaratkaisuja tarjoava Enersense on tavoitellut Value Uplift -ohjelmallaan tehokkuuden parantamista ja kannattavan kasvun tukemista. Alun perin yhtiö tavoitteli ohjelmalla noin viiden miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Kari Sundbäckin mukaan viime vuoden lopulla Enersensen Value Uplift -ohjelma tehokkuuden parantamiseksi ja kannattavan kasvun tukemiseksi on alkanut vahvasti.

”Hankinnan suorituskyvyn uudistaminen on edennyt lupaavasti ja odotamme näkyviä hyötyjä jo tämän vuoden toisen vuosipuoliskon aikana, kun aiemmin arvioimme tulosten näkyvän vasta vuoden 2026 alusta”, kertoi Sundbäck ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Torstaina Enersense ilmoitti, että Value Uplift- ohjelma on alkanut aiempaa arvioitua tuloksellisemmin. Siksi yhtiö nostaa ohjelman kokonaistavoitteen vuotuisesta liikevoiton tulosparannusvauhdista 6,5 miljoonaan euroon alkuperäisestä 5,0 miljoonasta eurosta vuoden 2026 puoliväliin mennessä.

Enersensen käyttökate vahvistui merkittävästi ensimmäisellä vuosipuoliskolla erityisesti tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitysliiketoiminnan helmikuussa toteutuneen myynnin ansiosta. Meriteollisuusyksikön myynti toteutui heinäkuussa, joten sen positiivinen tulosvaikutus ei ole mukana tammi-kesäkuun luvuissa.

Yhtiön mukaan vuonna 2025 ydinliiketoimintojen käyttökatteeseen kohdistuu ennakoitua enemmän strategiaa vauhdittavien toimenpiteiden kertaluonteisia kuluja. Näillä toimenpiteillä yhtiö vahvistaa kannattavuuttaan pitkäjänteisesti kesäkuussa julkaistun elinkaarikumppanuuteen tähtäävän strategiansa mukaisesti.

Enersensen ydinliiketoimintojen oikaistu käyttökatemarginaali ja tilauskanta ovat kääntyneet kasvuun vuoden 2025 ensimmäisen neljänneksen lopusta lähtien. Yhtiö odottaa positiivisen kehityksen jatkuvan.

Enersense on lisännyt takautuvasti osakkuusyhtiöiden voitot ja tappiot vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin vuoden 2024 alusta lähtien. Tämän takia vuoden 2024 ydinliiketoimintojen oikaistu käyttökate on noussut 0,8 miljoonalla eurolla aiemmin raportoidusta.

Yhtiö päivittää vuoden 2025 ydinliiketoimintoja koskevaa taloudellista ohjeistustaan ja täsmentää sitä antamalla ydinliiketoimintojen oikaistulle käyttökatteelle vaihteluvälin. Yhtiö poistaa ydinliiketoimintojen käyttökatetta koskevan ohjeistuksensa, koska ydinliiketoiminnan oikaistu käyttökate kertoo selkeämmin operatiivisen liiketoiminnan kehityksestä.

Uuden ohjeistuksen mukaan Enersense arvioi ydinliiketoimintojensa oikaistun käyttökatteen olevan 16–20 miljoonaa euroa vuonna 2025. Viime vuonna oikaistu käyttökate oli 20,7 miljoonaa euroa.

Aiemmin helmikuussa yhtiö oli odottanut ydinliiketoimintojensa käyttökatteen paranevan viime vuodesta ja ydinliiketoimintojensa oikaistun käyttökatteen olevan vuoden viime vuoden tasolla.

Yhtiö julkisti myös ennakkotietoja toisen vuosineljänneksen tuloskehityksestä.

Enersensen liikevaihto laski lähes 24 prosenttia vertailukauden 100,8 miljoonasta eurosta 76,9 miljoonaan euroon. Ydinliiketoimintojen oikaistu käyttökate laski viime vuoden 4,3 miljoonasta eurosta 3,1 miljoonaan euroon.

Enersense julkaisee puolivuosikatsauksensa 12. elokuuta.