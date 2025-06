Enersenseltä odotetaan kovaa tuloskasvua

Energiaratkaisuja tarjoava Enersensen hallitus on päättänyt ydinliiketoimintojen päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista strategiakaudelle 2025–2028.

Yhtiön strategisena tavoitteena on olla luotettava elinkaarikumppani asiakkailleen, jotka toimivat energiansiirrossa ja -tuotannossa, teollisuuden energiasiirtymässä sekä tietoliikenteessä. Enersense tavoittelee kannattavaa kasvua markkinoillaan Suomessa, Baltiassa sekä valikoidusti muualla Pohjoismaissa.

Yhtiön liiketoiminnan perustan muodostavat tehokkaasti ja läpinäkyvästi toteutetut projektit ja palvelut, joiden lisäksi Enersense optimoi asiakkaidensa verkkojen, järjestelmien ja tuotantolaitosten elinkaaren suorituskykyä. Enersensen elinkaaritarjonta kattaa suunnittelun, rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä päivitykset ja modernisoinnit.

”Strategiatyömme lähtökohtana on ollut kirkastaa se, miksi asiakkaamme valitsevat meidät vuonna 2028 ja miten voimme auttaa heitä menestymään. Meillä on huippuluokan osaamista energiasiirtymän toteuttamisesta ja luotettavista tietoliikenneyhteyksistä, joten strategiamme rakentuu vahvuuksiemme päälle. Enersense lähtee uuteen strategiakauteen fokusoituneempana ja vahvempana kuin koskaan. Meillä on selkeä polku kannattavaan kasvuun ja tavoittelemme omistaja-arvon lisäämistä”, Enersensen toimitusjohtaja Kari Sundbäck sanoo.

Yhtiö on määritellyt keskeiset kehitysalueensa matkallaan elinkaarikumppaniksi. Enersense kehittää ja digitalisoi projektien ja palvelujen toimitusmalleja, luo asiakaskeskeisiä ratkaisuja monitahoisiin haasteisiin sekä edistää tarjontansa vastuullisuuskädenjälkeä. Yhtiö panostaa arvonluontiin keskeisissä asiakassegmenteissä maksimoidakseen elinkaarimallin potentiaalin.

Enersense tavoittelee strategiakaudella 2025–2028 keskimäärin 4-5 prosentin vuotuista kasvua, yli viiden prosentin liikevoittoa ja alle 100 prosentin nettovelkaantumisastetta.

Lisäksi yhtiö pyrkii kohti nollaa tapaturmaa.

Tavoitteena parempi tulos tehostamalla ja ydinliiketoimintoihin keskittymällä

Enersense jatkaa Value Uplift -ohjelmaansa tehokkuuden parantamiseksi ja kannattavan kasvun tukemiseksi. Ohjelma on alkanut aiempaa arvioitua tuloksellisemmin. Yhtiö tavoittelee ohjelmalla noin viiden miljoonan euron vuotuista tulosparannusta vuoden 2026 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Enersensen ydinliiketoiminnat eivät sisällä taloudellisesti heikosti kannattavaa meriteollisuusyksikköä, jonka strateginen arviointi jatkuu.

Kesäkuussa 2024 Enersense kertoi uuden strategisen linjauksensa mukaisista ydinliiketoiminnoista ja kolmen liiketoiminnan strategisen arvioinnin aloittamisesta. Arviointien myötä tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitys myytiin Fortumille ja päästöttömän liikenteen ratkaisut lopetettiin helmikuussa 2025.

Nordea ennustaa Enersenselle vahvaa tuloskasvua. Pankki odottaa Enersensen oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna 9,35 miljoonaan euroon viime vuoden negatiivisesta -6,9 miljoonasta eurosta. Ensi vuoden ennuste on 11,3 miljoonaa euroa.

Nordea ennustaa tälle vuodelle siis 107 prosentin kasvua oikaistuun liikevoittoon.

Pankin tulosennusteilla Enersensen tämän vuoden arvostuskertoimet ovat matalat. Esimerkiksi oikaistu EV/EBIT-kerroin on 6,2x ja tasepohjainen P/BV-kerroin on 1,1x. Nordean ennusteilla tämän vuoden sijoitetun pääoman tuotto on yli 16 prosenttia. Siihen nähden tasepohjainen arvostustaso on alhainen.

Tänä vuonna Enersense arvioi ydinliiketoimintojensa käyttökatteen paranevan vuodesta viime vuodesta, jolloin se oli 10,4 miljoonaa euroa. Ydinliiketoimintojensa oikaistun käyttökatteen yhtiö odottaa olevan viime vuoden 19,9 miljoonan euron tasolla.

Toimitusjohtaja odottaa tuloksia toisella vuosipuoliskolla

Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa yhtiön käyttökate parani vertailukauden 4,5 miljoonasta eurosta 21,2 miljoonaan euroon pääosin tuuli- ja aurinkovoiman hankekehitysliiketoiminnan myynnistä kirjatun 22,4 miljoonan euron voiton ansiosta.

”Kauppa oli osa strategista uudistumistamme ja se paransi omavaraisuusastettamme merkittävästi”, toimitusjohtaja Sundbäck kertoi.

Toimitusjohtajan mukaan viime vuoden lopulla Enersensen Value Uplift -ohjelma tehokkuuden parantamiseksi ja kannattavan kasvun tukemiseksi on alkanut vahvasti.

”Hankinnan suorituskyvyn uudistaminen on edennyt lupaavasti ja odotamme näkyviä hyötyjä jo tämän vuoden toisen vuosipuoliskon aikana, kun aiemmin arvioimme tulosten näkyvän vasta vuoden 2026 alusta.”

”Value Uplift -ohjelmalla on tärkeä rooli strategian toteuttamisen nopeuttamisessa ja rahoittamisessa”, Sundbäck kertoo.

Petrattavaa yhtiöllä on. Viime vuonna Industry-segmentti joutui vaikeuksiin, kun sen käyttökate heikkeni merkittävästi vertailukauden 5,3 miljoonasta eurosta 0,4 miljoonaan euroon. Segmentin kiäyttökatetta pienensi erityisesti meriteollisuusyksikön projektien tappiot ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä vuoteen 2019 liittyvä vahingonkorvaus.

Segmentin volyymikasvu paransi projektien kannattavuutta, mutta palvelutoimintojen kannattavuus heikkeni joidenkin asiakkuuksien

suunnitellun pienenemisen myötä.